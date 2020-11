Anetta Kukkonen, 19, käy lukion neljässä vuodessa koulupaineiden vuoksi – yhä useampi lukiolainen tarvitsee opintoihinsa lisävuoden

Lukion alussa ei vielä käsitä sitä, miten paljon tehtävää on, kuopiolainen Anetta Kukkonen kertoo.

Lukion alussa ei vielä käsitä sitä, miten paljon tehtävää on, kuopiolainen Anetta Kukkonen kertoo. Marianne Mattila / Yle

Yhä useampi lukiolainen haluaa suorittaa opintonsa neljässä vuodessa. Tähän saakka yleisempää on ollut jatkaa opintoja puolella vuodella.

Suomen rehtorit ry. kysyi Ylen pyynnöstä opiskelijamäärien muutoksista paristakymmenestä Suomen suurimmasta lukiosta ympäri maata.

Viimeisen parin vuoden aikana sadat opiskelijat ovat päätyneet neljän vuoden opintoihin joko lukion alusta saakka tai kesken opintojen.

Neljäs lisävuosi on ollut tähän mennessä yleisempi vaihtoehto niissä lukioissa, joissa opiskelijat keskittyvät opintojen ohella esimerkiksi musiikkiin tai urheiluun. Mutta nyt neljännen vuosikurssin opiskelijoita on enemmän myös yleislukioissa.

Pidempiä opintosuunnitelmia tehdään yhä enemmän jo ensimmäisenä opiskeluvuotena.

– Yleisimmät syyt ovat terveys- ja oppimisvaikeudet sekä pienemmässä määrin taktikointi, kertoo kyselyn tehnyt lahtelaisen Kannaksen lukion rehtori Jyrki Rosti.

Taktikointi liittyy korkeakouluhaun uudistukseen. Opiskelijat hajauttavat kirjoitukset yhä pidemmälle ajalle, koska yli puolet opiskelijoista valitaan korkeakouluun pelkän ylioppilastodistuksen perusteella.

Toki osassa lukioita neljä vuotta opiskelevien määrä on pysynyt samana. Esimerkiksi Vaasassa määrä on laskenut.

Ilmiö kuitenkin yleistyy.

Aika on tarpeen, mutta neljäs vuosi saattaa olla liian väljä

Kuopiolainen taidelukio Lumitin opiskelija Anetta Kukkonen päätti suorittaa lukion neljässä vuodessa ollessaan toisen vuosikurssin opiskelija.

– Otan koulusta aika kovia paineita ja halusin keventää taakkaa, Kukkonen kertoo.

Aika tuli tarpeeseen, koska Kukkonen kertoo sisäistävänsä asiat hitaasti. Yleensä hän opiskelee asian loppuun kotona.

– Olen tyyppi, joka tarvitsee aikaa, hän analysoi.

Hyvä puoli lisävuodessa onkin se, että työtaakkaa saa jaettua pidemmälle ajalle. Huono puoli on puolestaan se, ettei koulun käytävällä tule niin usein vastaan tuttuja kasvoja.

Kaverit vaikuttavat paljon nuoren päätökseen. Mitä enemmän opiskeluaikaa pidentäneitä on kavereissa, sitä suuremmalla todennäköisyydellä nuori valitsee itse samoin.

Anetta Kukkonen osallistui ylioppilaskirjoituksiin jo keväällä ja syksyllä. Ensi keväänä edessä on vielä viimeiset kaksi ainetta. Marianne Mattila / Yle

Myös toisena vuonna opintojaan vuodella pidentänyt kuopiolainen Lumitin opiskelija Antti Tuononen painottaa tätä.

– Omalla kohdallani helpottaa, että on kavereita jotka käyvät lukion neljään vuoteen, hän toteaa.

Tuononen halusi lisävuoden, koska ei saanut aikaiseksi osallistua ylioppilaskirjoituksiin. Neljä vuotta on ollut hyvä ratkaisu. Ainoa huono puoli on, kun jaksot jäävät vajaiksi, koska opiskeltavia kursseja on enää niin vähän jäljellä.

– Niinpä kouluun on joskus herättävä vain yhden oppitunnin takia, Tuononen sanoo.

Antti Tuononen ehtii käydä tämän jakson aikana tapaamassa tyttöystävää Äänekoskella Marianne Mattila / Yle

Psykologi: Kaikki aika ei saa kulua opiskeluun

Kuopiossa opiskeluhuollon psykologina toimiva Tuulia Nicholls kertoo osan opiskelijoista kipuilevan pitkään sen kanssa, mikä on paras vaihtoehto opintojen pituudelle.

Ennen kaikkea nuoret miettivät, mitä vanhemmat ja kaverit ajattelevat päätöksestä.

– Suorituspaineita kannattaisi vähentää juuri sieltä päästä ja vanhempienkin muistaa, ettei kaikkien tarvitse opiskella samassa putkessa, Nicholls sanoo.

Taustalla on usein vanhempien huono ymmärrys nykylukiosta. Suhtautumiseen vaikuttavat myös omat lukiomuistot.

– Ei ole hyvä, jos nuoren kaikki aika menee akateemisten asioiden opiskeluun, Nicholls toteaa.

Lukiovuodet ovat tärkeitä ihmisenä kasvamisen vuosia. Nuoret etsivät omaa identiteettiään ja suuntaa elämässään. Sosiaaliset suhteet ovat erityisen merkityksellisessä asemassa. Näille täytyy myös löytyä aikaa.

– Väitän, että nykyään on haastavampaa kasvaa aikuiseksi kuin mitä aikaisemmin, Nicholls sanoo.

Yhteiskunnan paineet heijastuvat lukiolaisiin

Lukiolaisten kokema stressi on ollut esillä viime vuosien aikana monta kertaa. Nicholls on sitä mieltä, että nuorten stressi on osa laajempaa yhteiskunnallista haastetta.

– Elämme suorituskeskeisessä tehokkuusajattelua painottavassa nopeassa yhteiskunnassa, ja nämä paineet heijastuvat hyvin vahvastimyös lukiolaisiin, Nicholls sanoo.

Jatkuva digipäätteen edessä oleminen kuormittaa myös Nichollsin mukaan oppilaita.

– Kun kouluakin käydään runsaasti päätteen edessä, ei opiskelijoilla useinkaan ole riittävästi luontaisia palautumisen hetkiä arjessa, Nicholls toteaa.

Omien voimavarojen kuunteleminen on lukiolaisille hyvin tärkeää painottaa psykologi Tuulia Nicholls. Marianne Mattila / Yle

Kuopiossa opiskelijoilla on mahdollisuus valita tämän lukuvuoden aikana kaksi kurssia, joissa keskitytään hyvinvointiin, stressiin ja opiskelutaitoihin.

Tilastokeskus: Tuoreimman tilaston mukaan vuonna 2018 lukion suoritti tavoiteajassa 3,5 vuodessa 82 prosenttia opiskelijoista.

Neljännen vuoden opiskelijoita ei ymmärretä riittävästi

Kun Anetta Kukkonen katsoo ajassa taaksepäin hän ymmärtää tarvinneensa ensimmäisten vuosien aikana enemmän aktiivista tukea opintoihin kuin mitä sai. Ujona ihmisenä hän ei ollut riittävän rohkea kysymään apua opettajilta.

Koronavirusepidemia ei ole vaikuttanut Anette Kukkosen opintoihin merkittävästi. Marianne Mattila / Yle

Neljännen opintovuoden aikana opettajat ja opot ovat kyselleet kuulumisia useammin kuin aikaisemmin.

– Ymmärrän sen, koska opettajat ja opot haluavat, että me kanssa valmistutaan, hän toteaa.

Lukioissa pitäisi Kukkosen mielestä ymmärtää paremmin neljän vuoden opiskelijoiden tilanne.

– Osa ei jaksa, osalla on mielenterveysongelmia, hän luettelee.

Ja Kukkosen mielestä tietoa neljän vuoden lukiosta voisi rummuttaa vielä enemmän.

– Vaikka se vie varoja, hän sanoo.

