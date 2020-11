Vastaamon ahdinko jatkuu: Kela lopetti uusien asiakkaiden ohjaamisen yritykseen toistaiseksi, osa asiakkaista ja terapeuteista on lähtenyt

Kela on lopettanut (siirryt toiseen palveluun) uusien kuntoutuspsykoterapia-asiakkaiden ohjaamisen Psykoterapiakeskus Vastaamoon.

– Kela on pyytänyt Vastaamolta selvitystä siitä, millainen tietojärjestelmien tietoturva sillä tällä hetkellä on. Vastaus on viipynyt ja tästä johtuen on päädytty keskeyttämään toistaiseksi uusien asiakkaiden ohjaaminen Vastaamon terapeuteille, sanoo Kelan etuuspäällikkö Tuula Ahlgren.

Kela pyysi selvitystä Vastaamolta jo 23.10., mutta koska se ei ole saanut sitä vieläkään, Kela päätti asettaa selvityksen takarajaksi 15.11. ja jäädyttää siihen asti uusien kuntoutusasiakkaiden ohjaamisen Vastaamon psykoterapeuteille.

Vastaamossa käy edelleen yli 2 000 asiakasta Kelan korvaamassa kuntoutusterapiassa sekä 200 asiakasta vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa. Ahlgren ei osaa suoraan vastata kysymykseen siitä, miten turvallista vanhojen asiakkaiden on jatkaa terapiaa Vastaamossa.

– Tällä hetkellä Valvira selvittää tilannetta, ja on se viranomainen, joka vastaa asiasta ja siksi Kela ei ole tässä tilanteessa keskeyttänyt kokonaan toimintaa.

Miten käy tuhansille Kela-asiakkaille jatkossa?

Sitten kun Kela on saanut Vastaamon selvityksen tietoturvasta, se arvioi vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen psykoterapian sopimuksen jatkumista sekä uusien että nykyisten asiakkaiden suhteen uudelleen.

Tosin siinä vaiheessa Kela tarvitsee lopullisen päätöksenteon tueksi Valviran selvityksen Vastaamon tietoturvasta.

Mitä tapahtuu niille nykyisille, tuhansille Kela-asiakkaille, jos tietoturva todetaan puutteelliseksi? Jäävätkö he oman onnensa nojaan etsimään uutta terapeuttia?

Jos Kela päätyy siihen, että asiakkaat eivät voi jatkaa Vastaamossa, se lähettää asiakkaille siitä tiedon.

Kela ei lupaa hankkia asiakkaille uutta terapeuttia, mutta asiakas voi jatkaa saman terapeutin kanssa terapiaa, jos terapeutti päättää ryhtyä yksityiseksi ammatinharjoittajaksi tai siirtyä johonkin toiseen yritykseen töihin.

– Vaikka terapeutin tilanne muuttuu, niin asiakas seuraa terapeuttia, jos hän niin haluaa, sanoo Ahlgren.

Toki asiakas voi vaihtaa terapeuttia tai pistää terapian tauolle uuden terapeutin etsimisen ajaksi. Tosin uuden terapeutin etsiminen on vaikeaa ja se jää käytännössä asiakkaan omalle vastuulle.

– Mutta valitettavasti terapeutteja ei ole riittävästi tarpeeseen nähden, Ahlgren myöntää.

– Silloin saattaa tulla tilanne, että terapeuttia saatetaan joutua etsimään pidempään, hän sanoo.

Jo nyt on mahdollista vaihtaa terapeuttia tai keskeyttää Kelan kuntoutusterapia. Näin ovat jotkut asiakkaat jo tehneet Vastaamo-skandaalin myötä, mutta tarkkaa määrää Ahlgren ei osaa kertoa.

Vastaamo: Osa terapeuteista on jättänyt yrityksen

Vastaamosta kerrotaan, että sekä osa asiakkaista että terapeuteista on halunnut lopettaa.

– Pieni osa asiakkaista on halunnut vaihtaa terapeuttia. Samoin on ollut muutamia terapeutteja, jotka ovat päättäneet jättää Vastaamon, vastaa sähköpostilla Ylen kysymyksiin Psykoterapiakeskus Vastaamon hallituksen puheenjohtaja Tuomas Kahri.

Hän kertoo, että Vastaamossa työsuhteessa on 300 terapeuttia, joista valtaosa ottaa vastaan Kela-potilaita.

Kahri ei vastaa Ylen kysymykseen siitä, millainen mahdollisuus terapeuteilla on esimerkiksi irtisanoutua työstään.

– Yksittäisten työsopimusten sisältö kuuluu liikesalaisuuden piiriin. Eli en kommentoi tuota asiaa syvemmin, Kahri kirjoittaa.

Hän kertoo, että Vastaamo on lähettänyt Kelaan jo osan selvityksestä ja lähettää loput määräpäivään 15.11. mennessä. Kahri vakuuttaa, että nykyisten asiakkaiden on turvallista asioida Vastaamossa, koska tietosuojaa on parannettu.

Hän ei vastaa tarkentavaan kysymykseen esimerkiksi siitä, menevätkö potilaan ja terapeutin väliset muistiinpanot Omakantaan (siirryt toiseen palveluun).

– Tiedotetaan asioista kun niistä on lisää kerrottavaa, Kahri päättää kirjeenvaihdon ja toivottaa oikein hyvää päivänjatkoa.

Lue myös:

Psykoterapiakeskus Vastaamon palvelut ostokieltoon Helsingissä – apulaispormestari Vesikansa: Emme ohjaa enää yhtään uutta asiakasta Vastaamoon

Ex-tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio jyrähtää vielä kerran: Vastaamon tietomurto on digitaalista väkivaltaa ja verinen vääryys

"Yksityisyyteni on raiskattu", ajatteli Anni viikko sitten – sitten Vastaamo-kiristäjän uhriksi joutuneen naisen paniikki vaihtui huojennukseen

Nora Rantalainen, 26, käy psykologilla kuin hierojalla ja toivoo, että kaikki suomalaiset tekisivät samoin – moni nuori aikuinen huoltaa mielenterveyttään