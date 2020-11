Äänten uudelleenlaskenta Wisconsinissa voi maksaa Trumpille miljoonia dollareita – onko hänellä varaa siihen?

Trumpin vaalikassan pohja häämöttää uhkaavasti. Lisää kuluja on tulossa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vaatinut äänien uudelleenlaskentaa Wisconsinissa. Voitto meni osavaltiossa niukasti vastaehdokas Joe Bidenille.

Trumpin kampanjan mukaan Wisconsinissa olisi raportoitu sääntörikkeistä äänestyksessä, minkä vuoksi äänet pitäisi laskea uudelleen. Kampanja ei esittänyt todisteita väitteidensä tueksi.

Osavaltion lakien mukaan uudelleenlaskentaa voi vaatia, jos ehdokkaiden äänien ero on alle yhden prosenttiyksikön. Kun Wisconsinin äänistä oli laskettu 98 prosenttia, ero mahtui tuohon marginaaliin.

Eri osavaltioissa eri säännöt

Uudelleenlaskentaa koskevat lait vaihtelevat osavaltioittain. Wisconsinissa laskemista pyytänyt joutuu maksamaan kulut, ellei äänien ero mahdu 0,25 prosenttiyksikön sisälle. Jos uudelleenlaskenta muuttaa vaalien tuloksen, sitä vaatinut ei siinä tapauksessa joudu maksumieheksi.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että ero on alle 1 prosenttiyksikön, mutta yli 0,25 prosenttiyksikköä. Näin ollen Trump joutunee itse maksamaan kulut, jotka voivat nousta miljooniin dollareihin. Jos vaalitulos muuttuisi, hän luonnollisesti säästyisi laskulta.

Talouslehti Fortune (siirryt toiseen palveluun) kirjoittaa, että uudelleenlaskennan kulut olivat vuonna 2016 Wisconsinissa 3,5 miljoonaa dollaria eli noin 3 miljoonaa euroa. Laskun maksoi silloin vihreiden ehdokas Jill Stein, joka oli vaatinut uudelleenlaskemista.

Wisconsinissa on jaossa kymmenen valitsijamiestä.

Trumpin kassa hupeni hurjaa vauhtia

Trumpin kampanjaorganisaatio aikoo ryhtyä oikeustoimiin muun muassa Michiganissa ja Pennsylvaniassa, jotta ääntenlaskenta keskeytettäisiin.

Äänten uudelleenlaskentaa se ei ole vaatinut muualla kuin Wisconsinissa. Fortune-lehti arvioi, että syy piilee Trumpin vähiin huvenneessa vaalikassassa. Kampanjalla ei ehkä kerta kaikkiaan ole varaa kyseenalaistaa laskentaa muualla.

Trumpin massiivinen vaalikassa on huvennut hirmuista vauhtia, kertoi The New York Times (siirryt toiseen palveluun) viime kuussa.

Esimerkkinä varojen vähiin käymisestä lehti käytti tv-mainosaikaa. Trumpin väki oli alun perin budjetoinut viiden viimeisen kampanjaviikon ajaksi 104 miljoonaa dollaria tv-mainoksia varten. Tuosta summasta uupui lokakuussa 40 miljoonaa dollaria.

Presidentinvaalit ovat poikineet Yhdysvalloissa monia mielenosoituksia. Chris Mcgrath / AFP

ABC News (siirryt toiseen palveluun) kertoo, että Trumpilla on ollut käytössään 1,6 miljardia dollaria, kun lasketaan yhteen hänen oman kampanjansa ja uudelleenvalintaa ajavan republikaanitiimin rahat. Summasta oli lokakuun puolivälissä jäljellä enää 224 miljoonaa dollaria.

Independent-lehden (siirryt toiseen palveluun) mukaan valtaosa rahoista tuhlattiin holtittomasti. Kampanja muun muassa käytti 10 miljoonaa dollaria Super Bowl -pelin aikaisiin mainoksiin, vaikkei Trumpilla ollut silloin vielä edes vastaehdokasta. 275 miljoonaa dollaria kampanjaorganisaatio osoitti osakeyhtiölle, jonka omistajia ei ole paljastettu.

Myös Bidenilla on ollut käytössään muhkea vaalikassa. CNN:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan nämä ovatkin maailmanhistorian kalleimmat vaalit. Kun mukaan lasketaan kongressivaalitkin, rahaa on palanut yhteensä 14 miljardia dollaria.

Osavaltioissa erilaiset lait

Joidenkin osavaltioiden laki vaatii automaattisesti uudelleenlaskentaa tiukoissa tuloksissa. Joissain osavaltiossa kandidaatti saa uudelleenlaskennan pyytämällä sitä, kun tietyt ehdot täyttyvät. Muutamissa osavaltiossa uudelleenlaskentaa täytyy hakea oikeudesta.

Yksityiskohtaista tietoa eri osavaltioiden uudelleenlaskennasta voi lukea Ballotpedia-sivustolta. (siirryt toiseen palveluun)

