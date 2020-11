Biden vai Trump: Kuka voittaa viimeiset osavaltiot, missä muhii yllätys – ja entäs jos äänet menevätkin tasan?

Erittäin tiukka tilanne on Georgiassa ja Nevadassa, joiden tuloksia odotetaan illalla Suomen aikaa.

Yhdysvaltain presidentinvaalien tulos saattaa olla vain muutamista tuhansista äänistä kiinni. Ääntenlasku oli torstaina iltapäivällä Suomen aikaa kesken vielä kourallisessa osavaltioita.

Tilanne oli äärimmäisen täpärä muutamassa osavaltiossa, joissa tilanne saattaa kallistua vielä kumman tahansa eduksi.

Voittaja tarvitsee vähintään 270 valitsijamiestä. Demokraattien Joe Biden on vahvistanut 253 valitsijamiestä ja istuvalla presidentillä Donald Trumpilla on 213 valitsijamiestä.

Monet mediat ehtivät jo julistaa Arizonan osavaltion voiton Bidenille, mutta mitä pidemmälle ääntenlasku on edennyt, sitä enemmän Trump on kirinyt. Kun äänistä oli laskettu noin 86 prosenttia, ero oli enää vajaat 70 000 ääntä Bidenin hyväksi.

Arizonankaan tilanne siis ei ole vielä kiveen hakattu. Vaaliviranomaiset ovat sanoneet (siirryt toiseen palveluun), että seuraavan kerran tuloksia annetaan torstai-iltana paikallista aikaa, mikä Suomessa menee pitkälle perjantaiaamuun.

Georgian tilanne erittäin tiukka

Varhaisempia – ja ehkä yllättäviäkin – tuloksia on kuitenkin odotettavissa Yhdysvaltain kaakkoiskulmalta.

Trump johtaa laskentaa sekä Pohjois-Carolinassa että Georgiassa. Pohjois-Carolinassa valitsijamiehet näyttäisivätkin menevän Trumpille. Jo jossain vaiheessa Trumpin voittoa Georgiassa pidettiin lähes varmana, mutta Biden on kirinyt huimasti koko ajan ääntenlaskun edetessä.

Ehdokkaiden äänten ero oli torstaina iltapäivällä Suomen vain vajaat 20 000 eli 0,4 prosenttiyksikköä Trumpin eduksi. Georgian osavaltion lain mukaan ehdokas voi vaatia uudelleenlaskentaa, mikäli marginaali on 0,5 prosenttiyksikköä tai vähemmän.

Keskiviikkona eroa oli vielä noin sata tuhatta ääntä. Esimerkiksi Fultonin piirikunnassa, jossa on muun muassa Atlantan miljoonakaupunki, Biden kuroi keskiviikona aikana kiinni yli 18 000 ääntä ja torstaina tahti jatkui.

New York Timesin mukaan ennusteet sanovat (siirryt toiseen palveluun), että mikäli Bidenin äänimäärä pysyy samassa vauhdissa laskennan edetessä, hän voittaisi Georgiassa.

Seuraavan kerran Georgian vaaliviranomaiset antavat uusia tietoja äänenlaskusta noin puoli kuudelta illalla Suomen aikaa. Jäljellä on laskematta reilut 90 000 ääntä, sanovat vaaliviranomaiset. (siirryt toiseen palveluun)

Georgian voittokaan ei kuitenkaan riittäisi Bidenille yksin, sillä se jättäisi hänet yhtä valitsijamiestä vaille voitosta. Georgiassa tarjolla on 16 valitsijamiestä.

Nevada voi ratkaista

Myös Nevadan tuloksia odotetaan herkeämättä, sillä yhdessä Arizonan (tai Georgian) kanssa se riittäisi Bidenin voitoon. Biden johtaa Nevadassa hiuksenhienosti, vain noin 8 000 äänellä.

Tärkeän Clarkin piirikunnan viranomaiset ovat sanoneet ilmoittavansa (siirryt toiseen palveluun) tuloksia seuraavan kerran torstaina paikallista aikaa. Se tarkoittaa Suomessa noin 19 illalla. (siirryt toiseen palveluun)Osavaltion suurin kaupunki Las Vegas sijaitsee Clarkin piirikunnassa.

Ja kuinka kaikki sitten voisi edetä?

Toisin kuin muissa osavaltioissa, Nebraskassa ja Mainessa valitsijamiehet jaetaan äänimäärän perusteella ehdokkaille. Nebraska on jo vahvistunut, mutta Mainessa tilanne on kesken siten, että osa Yhdysvaltain medioista on vahvistanut Trumpille yhden valitsijamiehen, osa ei. Sen vuoksi Trumpille on laskettu joko 213 tai 214 valitsijamiestä.

Mikäli Trump voittaisi nyt johtamansa Alaskan, Pennsylvanian, Pohjois-Carolinan ja Georgian sekä Mainen yhden valitsijamiehen, hän saisi vasta 268 valitsijamiestä, siis kaksi vaadittua vähemmän. Nevadan tai Arizonan tilanne olisi tässä tapauksessa siis ratkaisevaa, ja ainakin toistaiseksi ne ovat olleet menossa Bidenille.

Mikäli Biden voittaa Arizonan ja säilyttää johtonsa Nevadassa, se olisi täsmälleen vaadittavat 270 valitsijamiestä. Vaikka Trump saisi kaikki muut, se riittäisi silti Bidenille

Mikäli Biden voittaisi Georgiassa, hän jäisi yhden valitsijamiehen päähän voitosta. Hän siis tarvitsisi toisenkin osavaltion voiton Georgian lisäksi.

Sitten on vielä Pennsylvania, jossa ääntenlaskenta on vielä kaikkein eniten kesken. Pennsylvanian 20 valitsijamiestä riittäisi Bidenille, vaikka hän häviäisi kaikki muut – myös ne, joissa hän on vielä niukassa johdossa.

Trump on ollut Pennsylvaniassa koko ajan edellä laskennassa, mutta Biden on saavuttanut häntä hyvää vauhtia, kun postiääniä ja demokraattien vahvojen kannatusalueiden ääniä on laskettu isoista kaupungeista.

The New York Times arvioi, (siirryt toiseen palveluun) että jos Biden saisi jäljellä olevista äänistä yhtä suuren osuuden kuin Pennsylvanian tähän mennessä lasketuista postiäänistä, hän voittaisi osavaltion.

Uusia tuloksia muun muassa Philadephian ja Pittsburghin alueelta voi tulla vielä yön aikana eli Suomen iltapäivällä. Kokonaistulos voi vahvistua kuitenkin vasta pitkällä loppuviikosta.

Entä jos menee tasan?

On myös mahdollista, että kumpikin ehdokkaista saisi tasan 269 valitsijamiestä. Mikäli Biden voittaisi Georgian ja Trump kaikki muut, myös Mainen yhden valitsijamiehen, molemmat ehdokkaat saisivat 269 valitsijamiestä.

Siinä tapauksessa vaalituloksen ratkaisee Yhdysvaltain vasta valittu edustajainhuone. Siellä jokaisella osavaltiolla on käytössä yksi ääni. Voittoon tarvitaan yksinkertainen enemmistö osavaltioista eli 26 tai enemmän.

Tasapelitilannetta ei ole sattunut koskaan aikaisemmin Yhdysvaltain presidentinvaalien modernissa historiassa.

Trump vaati toimia Wisconsinissa ja Michiganissa

Kaikki ei ole vielä täysin selvää myöskään osavaltioissa, joissa ääntenlasku on jo käytännössä valmis.

Biden on vahvistanut voittonsa Wisconsinissa ja Michiganissa, joissa 99% äänistä oli laskettu. Wisconsinissa hän voitti vain reilulla 20 000 äänellä ja Trumpin kampanjatoimisto on sanonut, että he vaativat uudelleenlaskentaa osavaltiossa.

Naapurissa Michiganissa Bidenin voitto oli alle 70 000 äänen verran, ja Trump on aloittanut oikeustoimet (siirryt toiseen palveluun)ääntenlaskun lopettamiseksi osavaltiossa.

Trump on nostanut oikeusjutun myös Pennsylvanian ääntenlaskusta. Pennsylvaniassa äänistä on laskettu vasta 89 prosenttia, ja Trumpin johto on kaventunut koko ajan ääntenlaskun edetessä.

