Koronaepidemia leviää länsirajalla Torniossa – tartuntojen määrä on kasvanut myös Ruotsin puolella Haaparannalla

Koronatartuntojen määrä on kasvanut rajakaupungeissa Torniossa ja Haaparannalla. Juuso Stoor / Yle

Tornion kaupunki on tartuntojen määrän perusteella koronaepidemian leviämisvaiheessa.

Länsi-Pohjan alueellinen pandemiaryhmä linjasi keskiviikkona, että sairaanhoitopiirin koronaepidemia on kiihtymisvaiheessa. Länsirajalla epidemian keskiössä on Tornion kaupunki, jossa epidemia on käytännössä jo leviämisvaiheessa.

Tornion johtava lääkäri Jukka Ronkainen sanoo, että kaupungin tilanne on erittäin vakava ja hän kehottaa kaupunkilaisia pysymään kotona.

– Olemme joutuneet tekemään ikäviä päätöksiä kaupunkilaisten harrastuksista, kirjastosta ja uimahallista. Nyt täytyy kaikkien kaupunkilaisten muistaa hygieniasäännöt, etäisyydet ja maskien käyttö, Ronkainen toteaa.

Tornio on laittanut paikkoja kiinni kahdeksi viikoksi. Ronkainen arvelee, että epidemian taltuttaminen saattaa kestää hieman pidempäänkin.

– Jos ohjeita jaksetaan noudattaa pari kolmekin viikkoa, on meillä toiveita, että saamme hurjan tilanteen rauhoittumaan.

Tartuntojen määrä kasvanut myös Ruotsin puolella

Koronatartuntojen määrä on kasvanut reilusti myös Tornion naapurikaupungissa Haaparannalla rajan toisella puolella.

– Ne varmasti osaksi liittyvät toisiinsa, mutta molemmissa on varmasti myös erillisiä tapauksia, Ronkainen pohtii.

Ronkainen ei ole kuitenkaan huolestunut siitä, että rajakuntien asukkaat voivat ylittää valtakunnan rajan ilman karanteenisuositusta.

– Töissä kulkeminen ja kaupassa käynti ei ole nyt se ongelma, vaan tässä on tainnut tulla taisteluväsymystä. On unohdettu käyttäytymissäännöt ja kokoonnuttu lähekkäin.

Ronkaisen mukaan on mahdotonta tietää, mistä epidemia on Tornioon tullut. Hän painottaa, että oireettomatkin voivat levittää koronavirusta.

– Kun emme tiedä, kuka meistä oireettomista kantaa tartuntaa, niin olemme altistuneet ja saaneet nyt aivan hurjan ketjun Torniossa liikkeelle.

Ronkainen muistuttaa onnistuneista tartuntojen vähentämisistä esimerkiksi Vaasassa, Jyväskylässä ja Kuhmossa.

– Onnistuminen edellyttää kuitenkin sitä, että nyt otetaan järki käteen.

Koko Lapissa yhdeksän uutta tartuntaa

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on todettu torstaina viisi uutta koronatartuntaa. Maakunnan toisessa sairaanhoitopiirissä eli Lapin sairaanhoitopiirissä on todettu neljä uutta tartuntaa Sodankylässä.

Sen sijaan Rovaniemellä uusia tartuntoja ei ole todettu keskiviikon jälkeen, mutta Rovaniemen kaupunki on edelleen epidemian kiihtymisvaiheessa.