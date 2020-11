Kun Sirja Pasanen liikkuu 2-vuotiaan poikansa kanssa, hän kohtaa rasismia pankissa ja leikkipuistossa – n-sanaa käytetään lapsenkin kuullen

Kaksivuotias Noah on tummempi kuin äitinsä Sirja Pasanen. Se on monelle ihmetys vielä nykypäivänäkin.

Sirja Pasasen mukaan osa hänen kohtaamastaan rasismista on ajattelemattomuutta, mutta osa on puhtaasti pahantahtoista.

Sirja Pasanen törmäsi ensimmäisen kerran avoimeen rasismiin työpaikallaan, jonne hänen poikaystävänsä oli tullut häntä yllättäen moikkaamaan.

– Ai, onko täällä neekereitä? asiakas tokaisi nähdessään Pasasen poikaystävän.

Järkyttyneenä Pasanen tahtoi läksyttää asiakasta kunnolla, mutta tyytyi vain mainitsemaan, ettei ikävää kielenkäyttöä suvaita.

– Näin punaista. Ihmettelin, että miten aikuinen ihminen voi puhua noin. Se hetki jäi pyörimään mielessä pitkäksi aikaa.

Nykyään rasismi on valitettavasti entistä yleisempää Pasasen, 25, elämässä. Hänellä on kaksivuotias poika, joka on perinyt tumman ihonvärinsä isältään. Lapsen isä Gullit "Bumba" Zolameso on syntynyt Angolassa Afrikassa.

Onko kysymyksen taustalla ennakkoluulo?

Ihmiset tuijottavat Pasasen perhettä kaduilla, eivätkä ajattelemattomat kommentit ole harvinaisia.

– Kun istuin pankissa yksivuotias poika sylissäni, eräs nainen tuli utelemaan, onko poika minun lapseni. Se särähti korvaan. Olisiko se ihminen kysynyt tuollaista, jos Noah olisi vaalea?

Sirja Pasanen ymmärtää, tai ainakin haluaa ajatella, etteivät kaikki ihmiset tarkoita kysymyksillään pahaa. Silti tilanteet jäävät mietityttämään. Hän kehottaa kaikkia ihmisiä miettimään ennen kuin kysyy tai sanoo jotain tahditonta. Olisiko kysymyksen taustalla sittenkin ennakkoluulo?

– Kannattaa vaikka miettiä, miltä ihmisestä tuntuu, jos tuollainen kysymys esitetään sinulle monta kertaa päivässä tai joka kerta, kun tapaat uuden ihmisen.

Jalkapalloa iloisesti potkiva Noah ei todennäköisesti vielä ymmärrä, mitä rasismi on. Se taitaa olla vain hyvä asia. Mika Halme / Yle

Pasasen puoliso Zolameso, 25, on asunut jo 10-vuotiaasta saakka Suomessa. Hän on nykyään Suomen kansalainen. Hänelle rasistinen huutelu on jo niin tuttua, että se tulee usein ohitettua olan kohautuksella. Ammattijalkapalloilijana hän on tottunut jo siihenkin, että kentälle huudetaan n-sanaa, vaikka rasismille on Palloliitossa nollatoleranssi.

– Kun hän tuli isäksi, taisi hänen sisällään herätä suojeluvaisto ja nykyään hänenkin on vaikeampi jättää huutelua ja tuijotusta huomaamatta. Varsinkin jos poikamme Noah on paikalla.

Välit poikki kaverin kanssa

Rasistinen kommentti usein yllättää aivan täysin.

Pasanen kulki kerran kadulla parin äiti-kaverinsa sekä näiden lasten kanssa. Hän vertasi nauraen joukkoa eräästä elokuvasta tuttuun kuvaan miehistä ja lapsista.

– Puuttuu vielä kiintiöneekeri! naurahti eräs äideistä, joka kantoi sylissään tummaihoista lastaan Pasasen vierellä.

N-sanan kuuleminen sai Pasasen pulssin nousemaan. Hän oli niin raivoissaan, ettei saanut sanaa suustaan. Sanaa käyttänyt äiti puolustautui sillä, että hän käyttää sanaa yleisesti myös tummaihoisesta miehestään: sana on yleisesti käytössä hänen kotiseudullaan.

– En voinut käsittää, että ihminen puhui omasta puolisostaan niin alentavalla sanalla ja tummaihoisen lapsensa kuullen.

Sirja Pasanen ja hänen poikansa Noah eivät välty rasismilta edes leikkipuistossa tai pankissa. Mika Halme / Yle

Tilanne johti siihen, että Pasanen pisti välit poikki rasistista sanaa käyttäneen kaverinsa kanssa. Puolustelu ei auta, vaan tuntuu melkein pahentavan asiaa.

– On järkyttävää, että aikuiset ihmiset puolustautuvat sillä, että ainahan on sanottu näin. Ikään kuin siitä ei voisi oppia pois. Kaikille aikuisille pitäisi nykypäivänä olla selvää, ettei sitä sanaa käytetä.

Pieni Noah ei sentään ole saanut osakseen n-sanalla haukkumista. Pelkkä ajatuskin saa Pasasen nielemään itkua.

– En tiedä, mitä tekisin siinä tilanteessa. Tietenkin toivon, että pystyisin hillitsemään itseni.

Pienetkin asiat vaikuttavat

Myös hyväntahtoinen kommentti voi tuntua pahalta.

Leikkipuistossa istuessa toinen äiti pohti, että missä päiväkodissa Noah on. Heidän päiväkodissaan nimittäin oli paljon "tuollaisia tummaihoisia". Sirja Pasanen ymmärsi, ettei vieressä istuva nainen tarkoittanut pahaa, mutta mietti silti, miltä pienestä pojasta mahtoi tuntua.

– Jos Noah ymmärtää, että hänestä puhutaan "tuollaisena", se varmasti saa hänet ihmettelemään, mitä hänessä on erilaista. Hän voi ruveta kyseenalaistamaan omaa itseään.

Noahille syntyy joulukuussa pikkusisko. Molempien lasten kanssa Sirja Pasanen ja Gullit Zolameso ovat varautuneet siihen, että rasismista joutuu puhumaan ja sen vaikutuksia paikkailemaan.

– En voi elää kuplassa ja ajatella, etteivät lapset kokisi rasismia. Meidän pitää avoimesti kertoa, millainen maailma on ja auttaa toimimaan oikein.

Sirja Pasanen on valmistautunut puhumaan rasismista avoimesti Noahille ja tämän joulukuussa syntyvä pikkusiskolle. Mika Halme / Yle

Black Lives Matter toi yhteisöllisyyttä ja mahdollisuuksia

Rasismiteema on noussut tänä vuonna esiin ympäri maailman. Keväällä Yhdysvalloista liikkeelle lähtenyt Black Lives Matter -liike on saanut aikaan mielenosoituksia ja paljon keskustelua myös Suomessa. George Floydin kuolemasta kuvattu video kosketti Pasasta todella syvältä ja hän sai jopa paniikkikohtauksen.

Pasanen ymmärtää, ettei rasismi ole Suomessa Yhdysvaltain tasolla. Hän on kiitollinen, ettei hänen tarvitse päivittäin pelätä puolisonsa tai lastensa hengen edestä. Black Lives Matter toi kuitenkin hyvän tilaisuuden puhua omista kokemuksistaan.

Kertoakseen oman perheensä tarinan, Pasanen ei maalannut mielenosoituskylttejä, vaan postasi aiheesta Instagramiin, jossa vastaanotto on ollut hyvä. Liike on Pasasen mukaan luonut yhteisöllisyyttä.

Pasasen perhe on aivan tavallinen suomalainen lapsiperhe. Mika Halme / Yle

Ystävänsä kanssa keskustellessa hän oli oivaltanut, ettei monikulttuuriseen perheeseen kuuluminen tarkoita, että rasismista pitäisi puhua, mutta siitä voi puhua.

– Minusta on hyvä tuoda esiin omia kokemuksia. Kaikki eivät välttämättä ymmärrä, että rasismia on olemassa, kun sellainen ei ole ikinä kohdistunut heihin itseensä.

Black Lives Matter -liike on saanut paljon kritiikkiä tarpeellisuudestaan ja myös rajuudestaan. Pasanen kuitenkin pitää asiaa erittäin tärkeänä.

– Ei kaikkia asioita voi korjata vain olemalla positiivinen. Joskus pitää olla vastarintaa.

Rasismiin ei tarvitse tottua

Mitä rasistisiin heittoihin tulee, Pasasen mukaan miehet kommentoivat enemmän ilkeyttään ja naiset puhuvat lähinnä ajattelemattomasti.

– Pojan isä ei varmaan enää ole kuvioissa, sanoi äitiysryhmässä vierellä istuva nainen Pasaselle.

Nainen tuntui olettavan, että Pasasen puoliso on tullut Suomeen saadakseen kansalaisuuden, minkä jälkeen hän on hylännyt perheensä.

– Tuntuu todella pahalta, että ihmisillä on sellainenkin ennakkoluulo, ettei tummiin miehiin voi luottaa. Hän ei tunne Bumbaa eikä tiedä, kuinka ahkera, ihana ihminen ja hyvä isä hän on.

Vaikka rasismi ei ole Pasaselle ja hänen lapselleen ihan jokapäiväinen juttu, se silti satuttaa. Pasanen ei voi ymmärtää, miten Suomessa vielä tänäkin päivänä on niin paljon ihmisiä, joille toisten syrjiminen on hyväksyttävää.

Sirja Pasanen uskoo, että maailma vielä muuttuu nykyistä parempaan suuntaan. Mika Halme / Yle

Pelottavaa on myös, että osa näistä ihmisistä on poliittisesti tai muuten korkeassa asemassa Suomessa. Esimerkiksi poliitikkojen rasistiset kommentit ovat saaneet Pasasen hermostumaan.

– Sellaisilla puheilla annetaan esimerkkiä, mikä ohjaa ihmisiä tosi paljon. He antavat kuvan, että Suomessa rasismi on ok.

Rasismiin ei tarvitse tottua, ajattelee Pasanen. Siksi hän puhuu aiheesta avoimesti esimerkiksi somessa. Pasanen on myös toiveikas, että asiat tulevat vielä muuttumaan.

– Toivon, että meidän sukupolvi olisi niin suvaitsevainen, että muutosta oikeasti tapahtuisi.

