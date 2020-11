Piispa Teemu Laajasalo on keskinkertainen isä, joka ei aina jaksa kuunnella lapsiaan: “Isäkin voi todeta, että kaipaa armollista katsetta"

Taivaan isä on antanut Teemu Laajasalolle tukea isäksi kasvamisessa.

Taivaan isä on antanut Teemu Laajasalolle tukea isäksi kasvamisessa. Markku Pihlaja

Kolmen lapsen isä Teemu Laajasalo ajattelee, että isyydessä kaikkein haastavinta on hyväksyä omat epäonnistumiset.

Kun Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo piteli vastasyntynyttä esikoistaan sylissään 14 vuotta sitten, hän tiesi, millainen isä haluaisi olla: läheinen, turvallinen, rakastava, armollinen, hauska ja iloinen.

Sellainen hänestä tulikin, aina välillä.

– Silloin kun pitäisi olla armollinen ja ymmärtää lapsen kasvamiseen liittyviä kompasteluita, niin olenkin kärsimätön ja sanon ikävästi, Laajasalo tunnustaa.

Sittemmin lapsia on siunaantunut kaksi lisää. Laajasalon käsitys ideaalista isästä on pysynyt samana. Tästä huolimatta hän on isänä toistuvasti kasvokkain oman keskinkertaisuutensa kanssa.

Miten voikin olla niin keskinkertainen niissä asioissa, missä haluaisi olla hyvä. Piispa Teemu Laajasalo

Välillä Laajasalonajatus harhailee, kun lapsi selittää hänelle asiaansa. Silloin hän toivoo, että nuori ihminen tiivistäisi mietteensä, puhuisi vähemmän.

Tällaisina hetkinä aikuisen kiire ja kireys siirtyy lapsen kannettavaksi.

– Huomaan, että odotan lapselta sellaista käyttäytymistä, mikä ei ole hänen tehtävänsä. Ei lapsen tarvitse mukauttaa omia tarpeitaan työarkeni kiireellisyyteen.

Juuri tämä on Laajasalon mukaan isyydessä kaikkein haastavinta: hyväksyä omat epäonnistumisensa.

– On vaikeaa myöntää, kuinka kauhean kauas jää noista ideaaleista. Miten voikin olla niin keskinkertainen niissä asioissa, missä haluaisi olla hyvä.

Isäkin kaipaa armoa

Tukea isäksi kasvamiseen Laajasalo on hakenut ja saanut Taivaan isältä. Kertomus tuhlaajapojasta on hänen mielestään Uuden testamentin väkevämpiä kohtia.

Siinä poika palaa maailmalta kotiin tehtyään syntiä ja tuhlattuaan isänsä rahoja. Kotona on kuitenkin vastassa isän avoin syli. Laajasalo toivoo olevansa tuhlaajapojan isän kaltainen isä, joka kykenee rakastamaan ehdoitta.

– Sanon lapsilleni, että rakastan heitä sellaisena kuin he ovat ja sitä rakkautta ei mikään voi ottaa pois.

Saman armollisen suhtautumisen hän haluaisi ulottaa itseensä. On vaikeaa nähdä, mitkä itselleen asettamista vaatimuksista ovat realistisia ja mitkä eivät.

– Omien epäonnistumisten keskellä isäkin voi todeta, että kaipaa armollista katsetta.

Isyys itsessään on arvokasta

Laajasalon mukaan suurimmat vanhemmuuteen liittyvät paineet tulevat usein isiltä itseltään. Ihmisellä on joku käsitys siitä, millainen on ihanneisä. Kun oma suoriutuminen ei vastaakaan mielikuvaa ihanteesta, isä pettyy itseensä.

Pahimmassa tapauksessa hän tällöin luovuttaa koko isyyden suhteen, koska ajattelee itsekkäästi, ettei hänestä ole siihen.

Isä voi olla välillä kärttyinen, mutta yhtä kaikki hän on isä. Piispa Teemu Laajasalo

– Sen jälkeen, kun on ryhtynyt isäksi, pitää kestää se, että välillä suhde voi olla etäisempi tai läheisempi, iloisempi tai surullisempi.

Omiin mokailuihin keskittyminen vie Laajasalon mukaan huomion pois itse asiasta, nimittäin siitä, että isyys on itsessään arvokasta. Se on jotain paljon perustavanlaatuisempaa, kuin se, miten suhteessa ollaan.

– Isä voi olla välillä kärttyinen, mutta yhtä kaikki hän on isä. Loppujen lopuksi lapset kestävät kovin erilaisia isiä, ja se on kovin turvallinen ajatus.

Yle Perjantaissa TV1:llä kello 21.05 puhutaan tänään siitä, millainen on hyvä isä. Sean Ricksin vieraina piispa Teemu Laajasalo ja laulaja-näyttelijä Sami Hintsanen. Katso lähetys Areenasta klikkaamalla kuvaa.

Lue lisää:

"En voinut mitään, itkin vain ja ihmettelin" – kymmenet isät kertovat, mitä isäksi tulemisen hetkellä oikeastaan tapahtuu

Lohduttava tietovisa kaikille huonoille vanhemmille

"En ehkä ole isä, mutta hän on minun poikani" – Tältä tuntuu kumota isyys