Onko Trumpin väitteille vaalivilpistä katetta ja joko Biden pitää voittoaan varmana? Katso vastaukset viiteen polttavaan kysymykseen

Postiäänten laskeminen on kiivaasti käynnissä muun muassa Atlantassa, Georgiassa. Presidentinvaalien tulosta joudutaan vielä odottamaan. Kisa on monessa osavaltiossa hyvin tasainen.

Postiäänten laskeminen on kiivaasti käynnissä muun muassa Atlantassa, Georgiassa. Presidentinvaalien tulosta joudutaan vielä odottamaan. Kisa on monessa osavaltiossa hyvin tasainen. Erik S lesser / EPA

Yhdysvaltain presidentinvaalien tuloslaskenta jatkuu. Tilanne on hyvin tiukka.

Yhdysvaltain uuden presidentin nimi ei ollut vielä torstaina selvillä. Tiistaisten presidentinvaalien ääntenlaskenta jatkui useissa osavaltioissa ja tilanne oli tiukka.

Olemme koonneet tähän juttuun keskeisimmät kysymykset tilanteesta sekä vastaukset niihin.

1. Trump syyttää vaalivilpistä. Onko hänellä esittää todisteita?

Ei ole. Vaalitarkkailijatkaan eivät ole löytäneet merkkiä järjestelmällisestä vaalivilpistä.

Presidentti Donald Trump on pitänyt esillä väitettä postiäänestämiseen liittyvästä vaalivilpistä. Hän väitti jo kampanjatilaisuuksissaan toistuvasti, että demokraatit ovat varastamassa häneltä vaalivoiton.

Vilppiväitteitä ei ole yksilöity, eikä niiden tueksi ole esitetty mitään todisteita.

Trumpin leiri on vaatinut vilppiin vedoten ääntenlaskennan keskeyttämistä Georgiassa, Michiganissa ja Pennsylvaniassa.

Trump on lähettänyt henkilökohtaisen lakimiehensa Rudy Giulianin ja poikansa Eric Trumpin Pennsylvaniaan.

Giuliani on sanonut, että he menevät tarkastamaan, kuinka pennsylvanialaisessa Philadelphian kaupungissa "jopa kuolleet ovat antaneet ääniä".

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin vaalitarkkailijat eivät ole löytäneet merkkiä järjestelmällisestä vaalivilpistä (siirryt toiseen palveluun). Järjestö paheksuu presidentti Trumpin kommentteja, joilla presidentti on heikentänyt kansalaisten luottamusta demokratiaan.

2. Ratkeaako tulos torstaina?

Saattaa ratketa – tai sitten ei.

Voittoon tarvitaan 270 valitsijaa. Demokraattien Joe Biden oli torstaihin mennessä saanut taakseen 253 valitsijaa ja republikaanien Donald Trump 213 valitsijaa.

Ääniä lasketaan edelleen useissa osavaltioissa.

Tilanne on hyvin täpärä esimerkiksi Arizonassa ja Georgiassa. Arizonassa on jaossa 11 valitsijaa ja Georgiassa 16 valitsijaa.

Näiden osavaltioiden tulos valmistunee torstaina paikallista aikaa. Jos Biden voittaa molemmat, se riittää hänelle.

Ääntenlaskija Detroitissa, Michiganissa pitää tauon. Michigan on yksi niistä osavaltioista, joiden ääntenlaskennan Trump on vaatinut keskeytettäväksi. Elaine Cromie / AFP

Ääntenlasku on kesken myös Nevadassa ja Pohjois-Carolinassa, joka näyttää menevän Trumpille. Biden on Nevadassa niskan päällä. Sieltä valitaan kuusi valitsijaa. Eli esimerkiksi Nevadan kuusi ja Arizonan 11 valitsijaa riittäisivät Bidenille niukkaan voittoon.

Postiääniä laskevassa Pennsylvaniassa tilanne on myös tiukka. Osavaltiosta valitaan 20 valitsijaa.

Biden on kirinyt ääntenlaskennan edetessä, koska nyt lasketaan postiääniä suurissa kaupungeissa. Niissä demokraateilla on perinteisesti vahvaa kannatusta.

Pennsylvaniassa ääntenlaskennan odotetaan jatkuvan vielä perjantaina. Jos peli ei ratkea ennen Pennsylvanian ääntenlaskentaa, tulosta joudutaan odottamaan perjantaihin saakka.

3. Kuinka Biden on kommentoinut tiukkaa tilannetta?

Biden uskoo voittavansa.

Biden ei ole julistautunut voittajaksi. Hän on sanonut, että tulos on selvillä vasta ääntenlaskennan päätyttyä.

– Kun äänet on laskettu, niin uskon, että olemme voittajia, Joe Biden sanoi tiedotustilaisuudessaan keskiviikkona.

Joe Biden puhui vaaliyönä kannattajilleen kotikonnuillaan Wilmingtonissa. Biden uskoo voittavansa, muttei ole julistautunut voittajaksi. Sarah Silbiger / EPA

Biden on pyrkinyt esiintymään repivän vaalikampanjan jälkeen sovittelevana. Hän on muistuttanut kommenteissaan, että jos hän tulee valituksi, hän on kaikkien yhdysvaltalaisten presidentti.

Biden on varapresidenttiehdokkaansa Kamala Harrisin kanssa myös alkanut valmistautua mahdolliseen isännöintiin Valkoisessa talossa. He ovat avanneet vallansiirtoa varten omat nettisivut (siirryt toiseen palveluun).

Sivuilla kerrotaan muun muassa, että tulevan hallinnon keskeiset tehtävät tulevat liittymään koronapandemiaan, taloustaantumaan, ilmastonmuutokseen ja väestöryhmien välisiin asioihin.

4. Kuinka innokkaasti ihmiset äänestivät?

Äänestysvilkkaus oli ennätyksellinen.

Vuoden 2020 Yhdysvaltain presidentinvaalit tulevat jäämään historiaan ainakin ennätyksellisen vilkkaasta äänestysinnosta. Jopa lähes 67 prosenttia äänioikeutetuista äänesti.

Äänestysprosentti on korkein sitten vuoden 1900 vaalien. Edellisissä vaaleissa vuonna 2016 noin 60 prosenttia äänioikeutetuista kävi uurnilla.

Yhdysvaltalaiset äänestivät vilkkaasti. Äänestysinto oli korkein sitten vuoden 1900. Etienne Laurent / EPA

Valtakunnallisesti Joe Biden sai 71 miljoonaa ääntä. Yksikään presidenttiehdokas Yhdysvalloissa ei ole aiemmin saanut yhtä paljon ääniä. Demokraattien Barack Obama sai vuonna 2008 noin 69,5 miljoonaa ääntä.

Ennalta-arvattavasti esimerkiksi kuubalaistaustaiset latinot äänestivät voimakkaasti Trumpia. Trump kampanjoi kuubalaistauistaisten keskuudessa pelottelemalla sosialismilla ja kommunismilla, jos Biden voittaa, ja se puri.

Aasialaistaustaisista äänestäjistä 64 prosenttia äänesti Bidenia.

5. Jännittyneen tilanteen on pelätty purkautuvan väkivaltaisuuksina. Onko sellaisia ollut?

Mielenosoitukset ovat olleet toistaiseksi rauhallisia.

Vaaleihin valmistauduttiin eri puolilla Yhdysvaltoja suojaamalla näyteikkunoita vanereilla. Pelko väkivaltaisista mielenosoituksista oli vaalien alla suurta.

Toistaiseksi vaalien jälkeiset mielenosoitukset ovat olleet varsin pieniä ja rauhallisia.

Ääntenlaskentapaikkojen edustoilla on osoitettu mieltä. Väkivaltaisuuksilta on onneksi toistaiseksi vältytty. Seth Herald / AFP

Esimerkiksi Trumpin kannattajat ovat osoittaneet mieltään muutamissa vaa’ankieliosavaltioiden suurkaupungeissa, kuten Phoenixissa Arizonassa ja Detroitissa Michiganissa.

Mielenosoituksissa on vaadittu ääntenlaskennan lopettamista. Kylteissä on ollut tekstinä muun muassa "Stop the steal!" eli "Pysäyttäkää ryöstö!"

Joissakin ääntenlaskentapaikkojen läheisyydessä pidetyissä mielenosoituksissa on puolestaan vaadittu ääntenlaskennan jatkamista, kunnes jokainen ääni on saatu laskettua.

Voit keskustella aiheesta perjantaihin 6.11. klo 23:een asti.

LUE MYÖS:

Listasimme syyt ääntenlaskun hitauteen, kisa Trumpin ja Bidenin välillä yhä jännittävämpi, protesteissa paikoin levottomuuksia – Yle seura USA:n vaalikamppailua

Kirjeenvaihtajalta: Bidenin voittomahdollisuuksien parantuessa tunteet kuumenevat Yhdysvalloissa – demokraattien huoli on jo huomisessa

Kirjeenvaihtajalta: Trump teki sen mitä pelättiin – Mutta haluavatko demokraatit enää edes taistella senaatin hävittyään?