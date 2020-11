Pikakoulutetut sauvakävelyohjaajat innostuivat suomalaisesta lajista: näin kävelystä tulee juoksemisen veroista teholiikuntaa

Koronaepidemia ajoi suomalaiset liikkumaan luonnonhelmaan: lenkkipolut ja kansallispuistot täyttivät ihmisistä, jotka etsivät koronaturvallisia tapoja liikkua. Monet innostuivat kaivamaan esiin myös kävelysauvat.

Ulkoilujärjestö Suomen Ladussa uusi kiinnostus sauvakävelyä kohtaan on huomattu. Liikuntaneuvos Tuomo Jantusen arvion mukaan jopa miljoona suomalaista sauvakävelee joskus, mutta määrä on laskenut 2000-luvun alun buumista. Nyt Suomen Ladun järjestämissä sauvakävelytapahtumissa on ollut paljon uusiakin harrastajia – jopa niin paljon, että sauvakävelyohjaajista on ollut pulaa.

Pulaa helpottamaan Suomen Latu ja Suomen urheiluopisto päättivät pikakouluttaa liikuntaohjaajia sauvakävelyn saloihin. Päivän koulutuksella lähes neljäkymmentä ensimmäisen vuoden opiskelijaa valmistui liikuntaohjaajiksi. Valtaosa opiskelijoista ei ollut koskaan sauvakävellyt, ja moni innostui lajista koulutuksen aikana.

Sauvakävely on perisuomalainen laji

Valtaosa suomalaisten harrastamista lajeista on tuontitavaraa, mutta sauvakävely on kehittynyt kotimaassa. Aluksi yleistyi hiihtosauvojen kanssa tehtävä harjoittelu, ja sauvakävely toimi maastohiihdon kesäisenä korvikkeena (siirryt toiseen palveluun) (Suomen Latu). Sauvakävely ei noussut heti hittilajiksi, mutta muutamat ihmiset veivät sanomaa uudesta liikuntalajista eteenpäin, ja hiljalleen hiihtosauvatkin vaihtuivat kävelyä varten kehitettyihin sauvoihin.

Liikuntaneuvos Tuomo Jantunen katselee opiskelijoiden tekniikkaa. Parin tunnin tekniikan opettelun jälkeen näyttää jo oikein hyvältä. Emilia Korpela / Yle

Yksi sauvakävelyn ilosanomaa uransa aikana levittänyt on juuri liikuntaneuvos Tuomo Jantunen. Hän on toiminut Suomen Ladun toiminnanjohtajana. Vaikka Jantunen on jo jäänyt eläkkeelle, hän haluaa kouluttaa uusia sauvakävelyohjaajia jatkamaan sanoman levittämistä.

Tuomo Jantunen pitää sauvakävelyä loistavana lajina, koska sauvojen avulla sykettä pystyy nostamaan 10–20 prosenttia kävelystä.

– Sauvakävelyllä saa saman tehon kuin juoksemalla, mutta se ei tunnu niin pahalta.

Sauvakävelijöiden päivän kestäneessä pikakoulutuksessa opiskelijat pääsivät ohjaamaan myös toisiaan. Emilia Korpela / Yle

Jotta sauvoista saa kaiken irti, täytyy tekniikan olla oikea. Sauvakävely on laji, jossa tekniikka on erittäin helppo. Jo tunnin jälkeen ohjaajakoulutettavat olivat oppineet sauvakävelyn perusteet.

Ei vain eläkeläisten laji

Sauvakävelyohjaajaksi valmistunut Kukka Lindholm on huomannut, että sauvakävely mielletään eläkeläisten lajiksi, vaikka hänestä lajista on hyötyä myös nuorille. Myös muut hänen ryhmäläisensä pohtivat, että voisivat itsekin alkaa sauvakävelemään.

– Jos on liikuntarajoitteita tai ei ole paljon urheillut, niin tästä lajista on helppo aloittaa. Tässä sykealue pysyy melko matalana. Nuorillekin tämä tekee hyvää. Mieli pysyy virkeänä kun ulkoilee. Kun lähtee sauvojen kanssa reippailemaan, helposti menee monta tuntia.

Haastetta sauvojen kanssa kävelyyn saa helposti esimerkiksi kiristämällä tahtia tai juoksemalla mäkiä. Näin lajista hyötyy jopa kovakuntoinen urheilija.

Kukka Lindholm oli tutustunut sauvakävelyyn jo ennen ohjaajakoulutusta hiihdon parissa. Hän uskoo lajin sopivan kaikenikäisille. Emilia Korpela / Yle

Myöskään tekniikan ei kannata antaa pelästyttää. Oikealla tekniikalla pystyy tehostamaan kävelyä, mutta toki kaikki liikkuminen edistää terveyttä.

– Väärä tekniikka ei ole paha asia. Tärkeintä on, että lähtee ulos ja lenkille, Tuomo Jantunen kannustaa.

