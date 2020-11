Lähes 60 poliisiasemaa pitäisi korjata tai uusia kokonaan – poliisi: Rahat eivät riitä edes yhden ison aseman vuokrankorotuksiin

Yli puolet poliisin tiloista on huonossa kunnossa. Poliisiasemia on Suomessa reilu sata ja näistä 57 on remontin tai uusimisen tarpeessa. Iso ongelma on rahan puute, sillä korjattujen tilojen vuosivuokrat nousevat helposti miljoonilla.

Syy tilanteeseen on yksinkertainen. Teknologiayksikön johtaja Jyrki Wasastjerna Poliisihallituksesta kertoo, että poliisiasemat on rakennettu merkittäviltä osin 1960–80 -luvuilla ja sen aikaisiin poliisitoiminnan tarpeisiin.

– Rakennukset ovat tulleet tiensä päähän ja vaativat merkittävää korjaamista tai kokonaan uuden rakentamista.

Erittäin vakavia sisäilmaongelmia on viidellä poliisiasemalla, esimerkiksi Jyväskylässä, Oulussa ja Rovaniemellä. Lisäksi vakavia sisäilmaongelmia on seitsemällä ja lieviä kahdella poliisiasemalla.

Rovaniemellä Lapin poliisin päätoimipaikka sijaitsee vanhassa virastotalossa. Sisäilmaongelmien vuoksi 50 työntekijää on joutunut siirtymään väistötiloihin. Antti Mikkola / Yle

Rovaniemellä ongelmat alkoivat kolmisen vuotta sitten. Tällä hetkellä lähes 50 henkilöä työskentelee väistötiloissa. Osa henkilökunnasta on voinut kuitenkin jäädä työskentelemään poliisiasemalle.

– Matalalla kynnyksellä koetetaan henkilöstöä siirtää muualle heti, jos terveysongelmia tulee, sanoo Lapin poliisipäällikkö Esa Heikkinen.

Lapin poliisilaitoksella on 16 poliisiasemaa, joista puolet on peruskorjauksen tai uudisrakentamisen tarpeessa.

– Uusia rakennuksia ei ole tehty yli kolmeenkymmeneen vuoteen. Lapin tuorein poliisiasema on Sodankylässä vuodelta 1989, Heikkinen sanoo.

Puolitoista miljoonaa ei riitä mihinkään

Perusongelma on raha.

Valtio omistaa poliisin tilat Senaatti-kiinteistöt Oy:n kautta, ja poliisi maksaa niistä vuokraa. Vanhojen ja huonokuntoisten tilojen vuokra on usein alle 10 euroa neliö.

Tilojen kunnostaminen tai kokonaan uusien rakentaminen nostaa vuokrakulut helposti kaksin-kolminkertaisiksi.

Poliisihallituksen teknologiajohtajan Jyrki Wasastjernan mukaan kunnostaminen tai uusiminen nostaa helposti poliisilaitosten vuosivuokrat kaksin- tai jopa kolminkertaiseksi. Jenna Lehtonen / Poliisi

Wasastjerna kertoo, että Tampereen pääpoliisiaseman uusiminen on kaikkein kallein hanke. Vuosivuokra nousee uudisrakennuksen valmistumisen jälkeen Senaatti-kiinteistöjen antaman tämänhetkisen arvion mukaan 4,6 miljoonalla eurolla.

Oulussa vuosivuokra nousee noin kolmella miljoonalla eurolla, Rovaniemellä kahdella miljoonalla ja Vantaalla 2,4 miljoonalla euroa.

Vuokrien nousuun on myönnetty erillisrahoitusta viimeisen neljän vuoden aikana 1,5 miljoonaa vuodessa eli yhteensä kuusi miljoonaa.

– Tästä nähdään, ettei tuo riitä näistä yhteenkään, Wasastjerna sanoo.

Tampereella uskotaan rahoitukseen – "Täysin auki", kerrotaan Poliisihallituksesta

Tampereen pääpoliisiaseman sisäilmaongelmat eivät kuulu pahimpaan eli erittäin vakavaan luokkaan. Ongelmat on luokiteltu vakaviksi.

Poliisille ja Pirkanmaan pelastuslaitoksen eteläiselle paloasemalle suunnitellaan uusia tiloja Nekalaan.

Senaatti-kiinteistöjen aluejohtajan Pauli Rantamäen mukaan neuvottelut kaavoituksesta on kaupungin kanssa käyty ja kaupunki valmistelee kaavamuutosta.

– Uuden talon suunnittelu on nyt mahdollista, kun hallitusohjelmassa on näytetty vihreää valoa uusille poliisitaloille, Rantamäki sanoo.

Wasastjerna ei pidä Tampereen tilannetta yhtä selvänä.

– Tampereen, Oulun ja Rovaniemen rahoitus on täysin auki. Nämä eivät ole edes niin sanotulla elvytysrahalistalla, kuten Vantaan poliisiasema.

Senaatti-kiinteistöt on luottavainen Tampereen uuden poliisitalon etenemisestä. Poliisihallituksen mukaan hankkeen rahoitus on vielä avoinna. Matias Väänänen / Yle

Myöskään sisäministeriön poliisiosastolta ei tule tukea Rantamäen toiveikkaalle näkemykselle. Johtava asiantuntija Ari-Pekka Dag kertoo, että hallitusohjelmassa ei oteta kantaa yksittäisiin hankkeisiin.

– Siinä otetaan kantaa vain yleisellä tasolla. Hallitusohjelmassa sanotaan, että kaikilla virkamiehillä pitää olla turvalliset työskentelyolosuhteet.

Poliisihallituksen suunnitelmissa Tampereen ja Rovaniemen rahoitus on vuodella 2025 ja Oulu vuonna 2024.

Lisävirat etusijalla rahoituksessa

Erillisrahoitukseen on jouduttu turvautumaan, koska poliisitoiminnan varsinainen rahoitus ei ole riittänyt. Wasastjerna laskee, että poliisin tiloihin menee tällä hetkellä noin 80 miljoonaa euroa vuodessa.

Jos kaikki tilat laitetaan kuntoon, vuokriin menisi noin 28,5 miljoonaa euroa vuodessa enemmän kuin nyt.

Vuosien 2020–2024 julkisen talouden suunnitelmassa poliisille on myönnetty nouseviin vuokrakuluihin kuuden miljoonan tasokorotus. Sen päälle tarvittaisiin lisää rahaa vuosittain 22,5 miljoonaa.

Lisärahoitusta tilahankkeisiin tarvittaisiin, koska poliisin rahoitukseen kohdistuu muitakin paineita, muistuttaa poliisihallituksen teknologiajohtaja Jyrki Wasastjerna.

– Poliittiset päätöksentekijät ovat priorisoineet poliisien määrän nostamisen ensisijaiseksi ja sitä noudatamme. Poliisin omassa rahoituskehyksessä ei kuitenkaan sen myötä ole liikkumavaraa poliisiasemien kunnostamiseen.

