Mies rakensi kotiinsa erikoisen lämmitysjärjestelmän – kertoo säästäneensä yli 100 000 euroa: "Väitelleet tohtoritkaan eivät ymmärrä"

Kauko Ilomäki on rakentanut energiajärjestelmäänsä vuosia.

Kauko Ilomäki on rakentanut energiajärjestelmäänsä vuosia. Jesse Mäntysalo / Yle

Jo kaukaa näkyy, että punatiilinen omakotitalo massiivisine ovineen on valtava. Tiiliseinät kätkevät sisälleen peräti 475 neliömetriä tilaa.

Tasakatolla seisoo kaksi riviä aurinkopaneeleita. Ne ovat päävastuussa talon lämmityksestä ympäri vuoden.

– Koko vuoden aikana 70 prosenttia talon lämmityksestä tulee auringosta. Se on huomattavan paljon, kun on näin iso kiinteistö, kertoo talon omistaja, eläkkeellä oleva hammaslääkäri Kauko Ilomäki.

Katuharjalla lumet pois

Vuonna 1978 rakennetun talon lämmitys perustuu aurinkoenergialla lämpiävään vesikiertojärjestelmään. Aurinkolämmön lisäksi siihen kuuluvat kaksi ilmalämpöpumppua ja ja vesi-ilmalämpöpumppu, joka pyörii matalalla teholla.

Talvipakkasilla Ilomäki polttaa joka päivä takallisen klapeja. Hän kertoo, että silti suuri osa lämmöstä tulee talvellakin auringosta.

– Sisälämpötila meillä on talvella 25 astetta.

Aurinkolämpöjärjestelmiä on kaksi, joissa kummassakin on 92 putkea.

Ilomäen mukaan järjestelmä toimii automaattisesti tietokoneohjauksella. Muuta ei tarvitse tehdä, paitsi jos on hyvin luminen talvi. Auringon lämpö ei pääse paksun lumikerroksen läpi.

– Silloin käyn harjaamassa leveällä, karkealla katuharjalla lumen pois. Se on kymmenen minuutin työ.

10 000 litraa öljyä

Lämmitettävää alaa talossa on 350 neliötä, mutta huonekorkeus on osassa taloa yli kolme metriä. Kauko Ilomäki arvioi, että kiinteistössä on kuutioita kolmen tavanomaisen omakotitalon verran.

Sähkö- ja lämmityskulut olivat ennen isot – eivätkä niin ympäristöystävälliset. Jo keskikokoinen omakotitalo kuluttaa vuodessa noin 2000 litraa öljyä.

– Meillä meni lämmitykseen 10 000 litraa öljyä vuodessa, nyt enintään 500. Kun talo on näin iso, tuli mieleen tehdä jotain laskun ja hiilidioksidipäästöjen pienentämiseksi. Tämä on yhden ihmisen ilmastoteko.

Monien on vaikea ymmärtää, miten Kauko Ilomäen keksintö toimii. Niinpä hän piirsi kuvan. Jesse Mäntysalo / Yle

Ilomäki alkoi rakentaa järjestelmää Kouvolan Elimäellä sijaitsevaan taloonsa 15 vuotta sitten, mutta sitä on laajennettu näihin päiviin asti. Suurin oivallus on peräisin Ilomäen työuralta hammaslääkärinä.

Potilaana oli putkimies, joka odotteli tuolissa puudutuksen tehon alkamista.

– Hän sanoi, että lämminvesivaraajan tulee olla riittävän iso. Meille tuli aurinkolämpöä varten 2 500 litran vesivaraaja. Se oli oikea päätös.

Käyttövesi lämpiää Ilomäen mukaan vähintään osittain auringolla ympäri vuoden. Lämmin vesi ei ole loppunut kesken.

– Meillä on kotona 16 kuutiota vetävä sisäuima-allas, jonka veden lämmitin huhtikuussa aurinkolämmön ja vesi-ilmalämpöpumpun avulla. Se maksoi minulle 85 senttiä. Sanoisin, että sähköllä tai öljyllä lämmitettynä se olisi maksanut noin sata kertaa enemmä.n.

Ainakin tuplasti tavanomaista isompi

Omakotiliiton mukaan kansalaisten tietoisuus ja halu kokeilla omavaraisia lämmitys- ja sähköjärjestelmiä on kasvanut merkittävästi. Liiton mukaan kiinnostuksen syynä on todennäköisesti se, ettei kuluttajilla ole juurikaan keinoja vaikuttaa sähkönsiirtohintoihin.

Suomessa sähkönjakeluyhtiöillä on monopoliasema.

Lue lisää: Sähkölasku pian nolla euroa – mies irrotti omakotitalonsa sähköverkosta ja alkoi tuottaa sähkönsä itse: "Muut ajattelivat, että hulluhan tuo on"

Energiayhtiöistä arvioidaan, että lähes 200 putken järjestelmä on harvinaisen suurikokoinen. Tavanomainen kokohaarukka omakotitalojen aurinkolämpöjärjestelmissä on aktiiviselta pinta-alaltaan noin 3-12 neliömetriä.

– 12 neliömetriä voi vastata noin 90:ää tyhjiöputkea keräimestä riippuen. Tässä puhutaan selvästi suuremmasta järjestelmästä, vertaa asuinrakennusten energiatehokkuuden asiantuntija Teemu Kettunen energiayhtiö Motivasta.

Kauko Ilomäki

Katolla seisovat tyhjiöputket on tilattu Kiinasta. Ilomäen mukaan ne olivat edulliset, mutta kestävät. Hän kertoo vaihtaneensa niistä 15 vuoden aikana kaksi. Lämminvesivaraajan koon lisäksi putkien kulma on talvella tärkeä.

– Nämä putket ovat hyvin pystyssä. Pystyn hyödyntämään niitä talon lämmityksessä uskomattoman paljon. Riittää, kun tyhjiöputkissa on 27 astetta. Ei sieltä kaikki lämpö tule, mutta merkittävä osa, kertoo Kauko Ilomäki.

Energiatehokkuuden professori Jero Ahola Lappeenrannan-Lahden teknillisestä yliopistosta sanoo, ettei aurinkolämmön saanto voi olla marras-helmikuussa yleisellä tasolla kovin suurta, koska aurinko paistaa matalalta ja lyhyen aikaa päivässä.

– Auringon säteilyn pitää osua mahdollisimman paljon siihen putkialaan. Pystyasennossa putket ovat kyllä parhaassa kulmassa kohti aurinkoa, koska se paistaa talvikuukausina matalalta, toteaa Ahola.

Heijasteet käytössä

Tyhjiöputkista saatava 27 asteen lämpö voi Aholan mukaan riittää hyvin vesikiertoiseen lattialämmitykseen. Sellainen on Ilomäelläkin käytössä. Jos talo lämpiää pattereilla, tarvitaan korkeampia lämpötiloja.

Ilomäkikin toteaa, ettei aurinkoa voi pimeinä päivinä hyödyntää. Silloin apuun tulevat järjestelmään kuuluvat pumput. Hänen mukaansa auringon lämpö tulee muutenkin talvella taloon suurelta osin valosta ja heijasteista, ei vain auringonpaisteesta.

Ilomäki kertoo saaneensa viime vuoden tammi-, helmi- ja maaliskuussa auringosta yli 3000 kilowattituntia lämpöä.

– Olen lukenut varsin paljon lumiheijasteiden vaikutuksista. Lumi heijastaa valoa todella paljon. Lisäksi minulla on käytössäni heijastavat, alumiinikankaiset pressut.

"T-paita ja shortsit päälle"

Talo on täynnä erilaisia mittareita, joita Kauko Ilomäki seuraa hyvin tarkasti. Hänelle on tärkeää saada jatkuvasti tietoa, miten järjestelmä toimii. Energiaraportit ovat Ilomäen sanoin lahjomattomia.

– 10. maaliskuuta olohuoneen sisälämpötila oli 29,5 astetta, ja se oli pelkästään auringosta tullut lämpö. Sehän on liian paljon, mutta sitten voi laittaa päälle t-paidan ja shortsit, Ilomäki sanoo.

Kauko Ilomäki kertoo saaneensa vaimoltaan hyväntahtoista kuittailua talon mittarien määrästä. Jesse Mäntysalo / Yle

Marraskuun pilvikeleillä Ilomäki laittaa päälle suuritehoisen vesi-ilmalämpöpumpun.

– Käytän sitä aina yöaikaan, koska silloin sähkö on halvinta. Näillä keleillä se maksaa ehkä 70 senttiä yöltä. Koko talon lämmitykseen se ei riitä, mutta meillä on lisänä kaksi ilmalämpöpumppua.

Ilomäki korostaa sitä, että vesi-ilmalämpöpumppu käy hyvin pienellä, 35 asteen osateholla.

– Yksi asia, mitä ammatti-ihmisetkään eivät tässä matalalämpötekniikassa aina ymmärrä, on että tehosuhde on aivan erilainen. Pumpulla saisi tuotettua myös 60-asteista vettä, mutta hyötysuhde romahtaa siinä täysin.

Ilomäki kertoo, että talon lämmityskulut olivat esimerkiksi huhtikuussa 41 euroa. Hän kertoo säästäneensä järjestelmänsä ansiosta vuosien mittaan ainakin upouuden Audin verran rahaa. Niitäkin hänellä on ollut useita.

– Säästöä on tullut yli 100 000 euroa. Summa pohjautuu toki siihen, että kiinteistö on näin suuri.

Sähköyhtiönkin suuntaan sähkönkulutus näkyy nyt niin pienenä, että Ilomäkeä on epäilty huijauksesta.

50 hehkulamppua vaihtoon

Joitakin vuosia sitten ovella seisoi sähköyhtiön tarkastaja. Tämä ihmetteli, miksi talon sähkönkulutus oli pudonnut dramaattisesti.

– Tarkastaja toi selvästi, mutta tyylikkäästi esiin, että onko tehty ohitus sähkötaulun sähkömittariin.

Ilomäki kutsui tarkastajan sisään ja esitteli lämmitys- ja sähköjärjestelmään tehdyt muutokset. Niihin kuului edellä kerrotun lisäksi myös se, että talon 50 energiasyöppöä hehkulamppua oli vaihdettu led-lamppuihin. Lisäksi vanha pakastin oli mennyt vaihtoon.

– Hän oli minulle tuttu mies ja kysyi, että kuinka sinusta Kauko on tullut noin nuuka. Sen jälkeen ei sähkölaitokselta ole ketään käynyt.

Ilomäen talon lämmitysjärjestelmä Talon katolla on kaksi 92 tyhjiöputken aurinkolämpöjärjestelmää

Lisäksi käytössä vesi-ilmalämpöpumppu ja kaksi ilmalämpöpumppua

Glykolikierto kuumentaa lämmönvaihtimessa kiertävän patteriveden säiliöön

Vesi-ilmalämpöpumpun ja vesisäiliön välillä on levylämmönvaihdin

Esimerkiksi olohuoneessa on lattiakierto, ja aurinkolämpö siirretään lattiakierron paluuveteen levylämmönvaihtimella

Vesi-ilmalämpöpumppua käytetään öisin hyvin pienellä osateholla

Suurin säästö tulee siitä, että talon käyttövedet lämpiävät talvellakin osittain auringolla ja pumpputekniikalla

Talvipakkasilla suihkuveden ja eteisen lämmitykseen käytetään lisäksi öljykattilaa

Pakkaspäivinä vuolukivitakassa palaa yksi pesällinen puita vuorokaudessa

Järjestelmä on Ilomäelle ylpeyden aihe, ja hän esittelee sitä mielellään kaikille kiinnostuneille. Hän on myös suunnitellut samanlaisen, mutta modernimman aurinkoenergiajärjestelmän poikansa omakotitaloon Helsingissä.

Siellä säästöä tulee vielä enemmän, koska aurinkolämpö on huomioitu jo tontinvalintavaiheessa.

– Tiedän Suomesta noin 20 vastaavaa projektia ja jokainen niistä on epäonnistunut. Yleisin virhe on aivan liian pieni lämminvesivaraaja.

Kauko Ilomäki

Bisnestä Ilomäki ei ole keksinnöstään tehnyt. Yksi syy on hinta. Ilomäki on maksanut elementeistä yhteensä 16 500 euroa.

– Se on iso raha, jos rahaa on niukasti.

Lisäksi Ilomäki on havainnut, että ihmisillä on vaikeuksia ymmärtää, miten järjestelmä toimii.

– Kun väitelleet tohtoritkaan tai diplomi-insinöörit eivät ymmärrä tätä minun kehittämääni matalalämpötekniikkaa, markkinoinnissa on tiettyjä ongelmia.