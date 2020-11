Herätys: USA:ssa Biden kuroi Trumpin etumatkan umpeen kahdessa osavaltiossa, Porvoon poliisiampumisista käräjäpäätös, viikonlopuksi poutaista ulkoilusäätä

Ääntenlaskenta on Yhdysvalloissa yhä kesken viidessä vaa'ankieliosavaltiossa. Trump on jo väittänyt ääntenlaskentaa vilpilliseksi.

Trump on jo väittänyt ääntenlaskentaa vilpilliseksi. Shawn Thew / EPA

Trump kutsui puheessaan yhä laskettavia ääniä "laittomiksi", Biden tarvitsisi yhä 17 valitsijamiestä voittoon

Yhdysvalloissa ääntenlaskenta eteni yön aikana hitaasti. Istuva presidentti Donald Trump piti yön aikana lyhyen tiedotustilaisuuden, jossa syytti ääntenlaskentaa vilpilliseksi ilman todisteita. Tilanne on yhä Joe Bidenin hyväksi 253–213. Voittoon tarvitaan 270 valitsijamiestä.

Ääntenlaskenta on yhä kesken viidessä vaa’ankieliosavaltiossa. Tilanne on äärimmäisen tiukka Georgiassa, jossa molemmilla ehdokkailla on 49,4 prosenttia tähän mennessä lasketuista äänistä. Myös Pennsylvaniassa ehdokkaat ovat lähes tasoissa. Arizonassa Trump kuroo umpeen Bidenin etumatkaa.

Toimittajalta: Presidentti Trump uhriutui vaalilaskennan lähestyessä loppuaan – tuntee tulleensa petetyksi

Yhdysvalloissa mielenosoittajat ovat vaatineet muun muassa New Yorkissa kaikkien äänten laskemista. Justin Lane / EPA

Yhdysvaltain istuva presidentti Trump sanoi jo vaalikampanjassaansyyskuussa, että ainut syy, jolla hän häviäisi, on vaalihuijaus.

Trump on valmistanut kannattajiaan tähän väitteeseen pitkin syksyä. Hän tarvitsee selityksen tappiolleen jostain muualta kuin omasta toiminnastaan.

Torstai-iltana Valkoisessa talossa oli paikalla ryhmä toimittajia, joille Trump ei antanut mahdollisuutta esittää kysymyksiä.

Itsesääliä pursunnut vaarallinen viesti on kuitenkin jälleen levinnyt kannattajille, jotka toimivat niin kuin parhaaksi näkevät puolustaessaan johtajaansa.

Trumpista ei päästä eroon, vaikka hän Valkoisen talon jättäisikin tammikuussa, kirjoittaa Ylen ulkomaantoimittaja Pirkko Pöntinen.

Porvoon käräjäoikeus antaa tänään päätöksen poliiseja ampuneiden veljesten jutussa

Useista murhan yrityksistä syytteet saaneiden veljesten vangitsemisistunnot järjestettiin Vantaalla Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa viime vuoden elokuussa, kuvassa keskellä vanhempi veljeksistä. Pasi Murto / AOP

Porvoon käräjäoikeus antaa tänään päätöksen Porvoon poliisiampumisista. Syyttäjä on vaatinut kahdelle veljekselle 13 vuoden vankeustuomiota 13 murhan yrityksestä. Tänään selviää myös, lähetetäänkö veljeskaksikko mielentilatutkimukseen vai ei. Miehet ampuivat kahta poliisia Porvoossa vuonna 2019 koettaen saada näiltä aseet. Miehet ampuivat pakomatkallaan myös useita muita poliiseja ja sivullisia kohti.

Eta-myrskyn jäljiltä ainakin 50 ihmistä kuollut Guatemalassa

Väli-Amerikkaa lähestyvä hurrikaani Eta aiheutti tulvia Hondurasissa maanantaina. EPA

Guatemalassa yli 50 ihmistä on kuollut Eta-myrskyn aiheuttamissa maanvyöryissä. Asiasta kertoo maan presidentti Alejandro Giammattei. Eta osui Keski-Amerikkaan neloskategorian hurrikaanina tiistaina, kertoo uutiskanava CNN. Myrskyn kerrotaan heikenneen keskiviikon kuluessa. Se on aiheuttanut tuhoja myös muun muassa Nicaraguassa ja Hondurasissa.

Yhä useampi lukiolainen tarvitsee opintoihinsa lisävuoden

Lukion alussa ei vielä käsitä sitä, miten paljon tehtävää on, kuopiolainen Anetta Kukkonen kertoo. Marianne Mattila / Yle

Yhä useampi lukiolainen haluaa suorittaa opintonsa neljässä vuodessa. Tähän saakka yleisempää on ollut jatkaa opintoja puolella vuodella. Suomen rehtorit ry kysyi Ylen pyynnöstä opiskelijamäärien muutoksista paristakymmenestä Suomen suurimmasta lukiosta ympäri maata. Kuopiolainen Anetta Kukkonen on saanut neljännestä vuodesta lisäaikaa perehtyä opintoihin.

Poutaisan ja lämpimän sään siivittämänä viikonloppuun

Elina Suorsa / Yle

Sää jatkuu tuulisena ja tavanomaista lämpimämpänä perjantaina.

Etelässä ja lännessä lämpötila nousee jopa 12–14 asteeseen, lähelle marraskuun korkeimpia lämpötiloja. Pohjoisessa liikkuu vähän sateita, mutta pääosin on poutaista ja osin myös aurinkoista. Myös viikonloppuna sää pysyy enimmäkseen poutaisena ja laajalti myös aurinkoisena.

