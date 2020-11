Tilanne perjantaiaamuna: Tästä pääset kartalle, missä Trumpin ja Bidenin välinen kisa on viidessä kireimmässä osavaltioissa

Pennsylvania on yksi osavaltioista, joissa ääntenlasku yhä jatkuu.

EPA-EFE/TRACIE VAN AUKEN

Yön aikana lisätuloksia on tihkunut hitaasti viidestä keskeisimmästä osavaltiosta, mutta Georgiassa ja Pennsylvaniassa Biden kuroi Trumpin etumatkan kiinni.

Pennsylvaniassa ja Georgiassa Joe Biden on kuronut kiinni Donald Trumpin johdon. Arizonassa puolestaan Trump on tavoittanut johdossa olevaa Bidenia. Nevadassa ja Pohjois-Carolinassa tilanne ei ole muuttunut juurikaan.

Biden tarvitsee voittoon vielä 17 valitsijamiestä, Trump 57.

1. Pennsylvania (20 valitsijamiestä):

Trump 49,6%, Biden 49,2% (kello 5.45)

ero äänissä 28 000

äänistä laskettu 95 prosenttia

Pennsylvanian viranomaiset arvioivat, että ainakin selvä enemmistö äänistä saadaan lasketuksi torstain aikana eli Suomen aikaa perjantaiaamuun mennessä. Lopullinen tulos valmistuu aikaisintaan perjantaina.

2. Georgia (16 valitsijamiestä):

Trump 49,4%, Biden 49,4% (kello 5.30)

ero äänissä 1 800

äänistä laskettu 99 prosenttia

Georgiassa oli aamulla laskettavana noin 16 000 ääntä. Viranomaiset ovat sanoneet monta kertaa, että tarkkuus on tärkeämpää kuin nopeus.

3. Pohjois-Carolina (15 valitsijamiestä):

Trump 50,0%, Biden 48,6% (kello 5.30)

ero äänissä noin 77 000

äänistä laskettu 95 prosenttia

Viranomaisten mukaan lopullinen tulos varmistuu vasta ensi viikolla. Viimeistään vaalipäivänä lähetetyt postiäänet otetaan lukuun, jos ne saapuvat ensi torstaihin mennessä.

4. Arizona (11 valitsijamiestä):

Trump 48,5%, Biden 50,1% (kello 5.30)

ero äänissä noin 44 000

äänistä laskettu 90 prosenttia

Osa Yhdysvaltojen tiedotusvälineistä on kirjannut tulosseurannoissaan Bidenin jo osavaltion voittajaksi. Ero äänissä on kuitenkin melko pieni, ja laskematta oli vielä torstaina noin 275 000 ääntä. Arizonan tiheimmin asutulta alueelta Maricopan piirikunnasta on tulossa lisää tuloksia perjantaiaamuna Suomen aikaa. Viranomaiset arvioivat, että koko osavaltion tuloksen valmistuminen saattaa venyä perjantai-iltaan eli Suomen aikaa lauantain puolelle.

5. Nevada (6 valitsijamiestä):

Trump 48,5%, Biden 49,4% (kello 5.30)

ero äänissä noin 11 500

äänistä laskettu 89 prosenttia

Ääntenlaskun arvioidaan jatkuvan viikonloppunakin, mutta osavaltion suurimmassa piirikunnassa Clarkissa valtaosa postiäänistä saadaan viranomaisten mukaan laskettua lauantaihin tai sunnuntaihin mennessä. Muun muassa Las Vegasin kaupungin sisältävästä Clarkin piirikunnasta kerrottaneen lisää tuloksia kuitenkin jo perjantaina.

Myös Alaskan vaalitulos on vielä virallisesti auki, mutta Trump on voittamassa perinteisesti republikaaniehdokasta tukeneessa osavaltiossa. Kaukaa luoteesta saa kolme valitsijamiestä.