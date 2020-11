Terrorismitutkija Ranskan ja Itävallan iskuista: "Yksittäisten ihmisten tekemien iskujen uhka ei ole väistynyt missään vaiheessa"

Valmiutta on nostettu monissa Euroopan maissa Pariisin, Nizzan ja Wienin iskujen jälkeen. Kuvassa poliisipartioita tyhjällä kävelykadulla Wienin keskustassa.

Valmiutta on nostettu monissa Euroopan maissa Pariisin, Nizzan ja Wienin iskujen jälkeen. Kuvassa poliisipartioita tyhjällä kävelykadulla Wienin keskustassa. Christian Bruna / EPA

Terrorismin tutkija Leena Malkki huomauttaa Ylen aamun haastattelussa, että yksittäisten terroritekojen uhka ei ole ollut viime vuosina yhtään vähäisempi, vaikka se nyt on laajalti julkisuudessa Pariisin, Nizzan ja Wienin iskujen jälkeen.

Monet Euroopan maat ja suurkaupungit ovat nostaneet valmiuttaan. Myös Helsingin poliisi on nostanut valmiuttaan Itävallan ja Ranskan iskujen jälkeen.

– Turvallisuusviranomaiset ovat ymmärrettävästi varuillaan enkä pitäisi mahdottomana, että jossain maissa on tiedustelutietoa siitä, että jotain (iskuaikeita) olisi mahdollisesti suunnitteilla.

Kyseisten iskujen pohjalta ei Malkin mukaan voi vetää suoraa johtopäätöstä siihen, että Euroopan turvallisuustasossa olisi tapahtunut laajempi muutos.

– Jollain tavalla ehkä koetaan, että asia on noussut uudelleen esille. Mutta yksittäisten ihmisten tekemien iskujen uhka ei ole Euroopassa missään vaiheessa ole väistynyt.

Malkki huomauttaa, että viime vuosina monissa maissa on paljastunut iskusuunnitelmia, mutta ne on onnistuttu estämään ja siten jäänyt vähemmälle huomiolle.

Malkin mukaan Wienin iskua voidaan pitää melko varmasti jihadistisena, mikä selviää tekijän taustoista. Sen sijaan Nizzan veitsihyökkääjän yhteyksistä jihadistiseen toimintaan ei ole varmuutta.

– En pitäisi mahdottomana, etteikö kyse voisi olla viharikoksesta, Malkki sanoo viitaten mahdolliseen provosoitumiseen Charlie Hebdon profeetta Muhammedista julkaisemien pilakuvien noustua jälleen ajankohtaisiksi.

"Suomessa on jihadistista toimintaa edistäviä verkostoja"

Haastateltavana Malkin kanssa ollut jihadismin tutkija Juha Saarinen arvioi, että Isisillä on edelleen vetovoimaa, vaikka kalifaatti on vain muisto entisestään. Se toimii kuitenkin inspiraationa ja motivaattorina sosiaalisessa mediassa ja löyhissä nettiyhteisöissä myös Euroopassa.

Saarisen mukaan Eurooppa ei ole jihadistien ensisijinen kiinnostuksen kohde, vaikkakin Euroopassa olevista soluista on hyötyä.

– Eurooppa on ehkä pieni strateginen syrjäseutu, mutta merkittävä siinä mielessä, että täällä on tukiverkostoja, jotka levittää aatetta ja kerää tukirahoja.

Suomi puolestaan on Euroopan syrjäseutua, mutta täältäkin löytyy tukijoita. Niin on todennut myös Suojelupoliisi 29.10. julkaisemassaan turvallisuuskatsauksessa (siirryt toiseen palveluun).

Saarinen sanoo, että muutos Suomessa on merkittävä.

– Yksi indikaattori on se, että terrorismintorjunnan kohdehenkilöiden määrä on lähes tuplaantunut kymmenen vuoden aikana. Suomessa on muodostunut verkostoja, jotka edistävät jihadistista toimintaa, Saarinen sanoo.

Malkin mukaan uhan laajeneminen Suomessa on heijastusta Syyrian ja Irakin konfliktin seurauksia läntisessä Euroopassa ylipäätään.

– Syyrian ja Irakin konfliktin ympärillä Länsi-Euroopan maissa on ylipäätään nähty, että jihadistisen toiminnan vetovoima ja konkreettinen toiminta on vahvistunut aiemmasta.

Malkki painottaa kuitenkin mittakaavaa.

– Suomessa ei ennen ollut jihadistista liikehdintää juuri ollenkaan. Vaikka muutos on Suomessa merkittävä aiempaan nähden, Eurooppaan tai jopa muihin Pohjoismaihin nähden Suomen tilanne on maltillinen.

Malkki: Suomi ei ole houkuttelevin iskun kohde

Suojelupoliisi kertoi 29.10. julkaistussa turvallisuuskatsauksessaan (siirryt toiseen palveluun), että radikaali-islamistista ideologiaa kannattavat yksittäiset henkilöt tai pienryhmät muodostavat uhan Suomessa, ja että Suomessa esiintyy merkittävää terrorismin tukitoimintaa ja rahoittamista – joskin Supon raportissa nostettiin esiin myös äärioikeistolaisen terrorismin uhka.

Supon katsauksessa todetaan, että Suomeen on siirtynyt konfliktialueilta ihmisiä, jotka ovat osallistuneet aseellisten ryhmittymien toimintaan tai tukeneet niiden toimintaa muutoin. Malkilta kysyttiin Ylen Aamussa, vaikuttavatko Suomeen palanneet isisin taistelijat terrorismin uhan laajenemiseen.

– Laajeneminen on tapahtunut ennemmin Syyriaan lähdön kuin sieltä palaamisen kautta. Jos al-Holin leiriltä viime aikoina palanneita ei lasketa, julkisten tietojen mukaan suurin osa palaajista on tullut jo vuosia sitten, enkä ole nähnyt mitään indikaatiota siitä, että Suojelupoliisi olisi erityisen huolissaan.

– Siellä on ehkä joitakin henkilöitä, joiden tiedetään olevan jollain tavalla aktiivisia.

Malkki toteaa, että vaikka Suomessa on ääri-islamististen terrori-iskujen riski, ei uhan muodostavien henkilöiden mielenkiinto ole välttämättä orientoitunut Eurooppaan.

– Ja Euroopan sisälläkin monet muut maat ovat luontevampia kuin Suomi iskun kohteeksi.