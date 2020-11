Huumausainerikosten määrässä merkittävää kasvua Länsi-Uudellamalla, etenkin nuorten osuus lisääntynyt − poliisi: taustalla epäonnistuneita huumekauppoja

Ilmi on tullut useita nuorten tekemiksi epäiltyjä ryöstöjä.

Huumausainerikosten määrä on noussut Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella tämän vuoden tammi-syyskuussa lähes 30 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan.

Alueeseen kuuluvat muun muassa Espoo, Kirkkonummi, Vihti ja Raasepori.

Määrällisesti eniten on huumausaineen käyttörikoksia, joita on tullut esille reilut 1300 tapausta. Se on 300 enemmän kuin viime vuoden tammi-syyskuussa.

Rattijuopumusrikoksissa huumeiden osuus on kasvanut jopa kolmanneksella. Tammi-syyskuussa poliisi kohtasi 463 huumeiden vaikutuksen alaisena ajavaa kuljettajia. Monissa tapauksissa on ollut myös alkoholi mukana jonkin muun huumaavan aineen ohella.

− Huumaantuneena ajamisesta johtuu myös lähes puolet huumausaineen käyttörikosten kasvusta, koska näissä tapauksissa epäillään pääsääntöisesti myös huumausaineen käyttörikosta rattijuopumuksen lisäksi, kertoo poliisitarkastaja Teemu Saukoniemi tiedotteessa. (siirryt toiseen palveluun)

Nuorten osuus on lisääntynyt

Tilastojen perusteella Länsi-Uudellamaalla nuorten määrä huumausainerikoksista ja -käyttörikoksista kiinnijääneiden joukossa on kasvanut.

Alle 17-vuotiaita on tänä vuonna jäänyt kiinni 54 enemmän kuin viime vuonna. Tapausten kokonaismäärä on nyt 167.

Poliisin mukaan huumausaineet liittyvät usein nuorten välisiin väkivaltarikoksiin, kuten pahoinpitelyihin ja ryöstöihin.

Länsi-Uudellamaalla on tänä vuonna tullut ilmi useita nuorten ja alaikäisten tekemäksi epäiltyjä ryöstöjä, joiden epäillään liittyneen tavalla tai toisella epäonnistuneisiin huumekauppoihin.

− Näissä toiselta osapuolelta on anastettu omaisuutta ja tapauksissa, joissa myyjä on ollut ryöstön kohteena, myös hallussa olleet huumausaineet. Osaan ryöstörikoksista on liittynyt voimakasta väkivaltaa, Saukoniemi sanoo.

Valvontaiskussa takavarikoitiin huumausaineita, ase ja rahaa

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos osallistui valtakunnalliseen huumausaineiden katuvalvontaan kahden viikon aikana lokakuun puolivälissä. Tällöin jäi kiinni 31 rikoksesta epäiltyä.

Suurin osa tutkituista rikoksista, eli 17 tapausta, oli huumausaineen käyttörikoksia. Huumausainerikoksia paljastui viisi ja törkeitä huumausainerikoksia neljä.

− Suoritettujen kiinniottojen ja etsintöjen yhteydessä takavarikoitiin noin 150 grammaa amfetamiinia, 40 grammaa kokaiinia ja 65 yksikköä LSD:tä. Tämän lisäksi takavarikoitiin marihuanaa ja erilaisia huumaavia lääkkeitä. Huumausaineiden lisäksi takavarikoitiin yksi ampuma-ase ja otettiin haltuun lähes 7500 euroa rahaa, Saukoniemi esittelee.