Kun antabus laitettiin, Kimmo Puhakainen merkkasi seuraavan ryyppyreissun kalenteriin – ei olisi kannattanut: "Aivan kuin asia olisi ollut sillä selvä"

Vakituisia kokemusasiantuntijoita on palkattu sairaanhoitopiireille vasta vähän. Kimmo Puhakainen kertoo oman tarinansa päätymisestään päihdeklinikan kokemusasiantuntijaksi.

Kimmo Puhakainen istuu päihdeklinikalla vastaanottohuoneessa. Se on tullut hänelle vuosien saatossa tutuksi asiakkaan näkökulmasta.

Hän kertoo, kuinka vuosia on kadonnut elämästä ja viina on vienyt miestä.

Nyt pöydän puoli on vaihtunut.

Puhakaisen mukaan tämän ammatin olisi voinut saada kevyemmälläkin koulutuksella. Turhan monta pullonpohjaa on nähty.

– En kyllä kävisi tätä urapolkua uudestaan läpi. Olisi kevyemmälläkin koulutuksella selvitty.

Kymmeniä vuosia päihdekoukussa ollut mies on nyt palkattu vakituiseen, kokopäiväiseen työhön auttamaan kohtalotovereitaan raitistumisessa.

Kimmo Puhakainen toivoo, että kokemusasiantuntija toimii tulkkina sairastuneen ja hoitohenkilökunnan välillä. Kalle Purhonen / Yle

Juominen alkoi 10-vuotiaana

Ensimmäisen humalansa Puhakainen joi 10-vuotiaana. Alkuun juominen oli lähinnä viikonloppujuopottelua. Lopulta viina vei miestä, kun ikää tuli mittariin 18.

Nyt 45-vuotias Puhakainen kertoo, ettei itse ymmärtänyt tilanteen vakavuutta, vaikka läheiset huomauttelivat juomisesta.

– Tajusin tilanteen vakavuuden vasta sitten, kun alkoi tulla synkkiä, itsetuhoisia ajatuksia.

Silloin Kimmo Puhakainen lähti hakemaan apua samalta päihdeklinikalta, jolla hän nyt vuosia myöhemmin työskentelee. Mutta korkki aukesi nopeasti uudestaan.

– Sairaus oli niin voimakkaasti kiinni minussa, etten osannut ottaa apua vielä vastaan. En ollut valmis, kuvailee Puhakainen sen aikaisia tuntemuksiaan.

Puhakaisen ystäväpiiri koostui lähinnä baaritutuista. Puhakainen työskenteli baarissa ja joi myös työaikana.

– Se oli kyllä pahin mahdollinen työpaikka riippuvaiselle. Työ oli melko vapaata. Ei kukaan huomannut, jos pikkupäissään oli töissä. Nopeasti se meni siihen, että olin töissä siellä ja vapaa-aikana vaihdoin vain tiskin toiselle puolelle.

Jossakin vaiheessa työ baarissa loppui, mutta juominen jatkui.

Pohjakosketus vuonna 2016

Takana on useita raitistumisyrityksiä ja kuntoutusjaksoja. Puhakainen on kokeillut raitistumista muun muassa antabuksen avulla. Ihon alle asennetun antabus-kapselin vaikutusaika oli puoli vuotta.

Vaikutuksen loputtua Puhakainen lähti jälleen radalle.

– Meillä oli kavereiden kanssa merkattu oikein kalenteriin, milloin antabus-kapselin vaikutusaika loppuu. Silloin lähdettiin risteilylle. Se kuvaa aika hyvin alkoholismia sairautena. Aivan kuin asia olisi sillä selvä, kun on ollut puoli vuotta selvinpäin ja sitten kohtuukäyttö olisi muka mahdollista, hymähtää Puhakainen.

Pohjakosketus tuli heinäkuussa 2016. Hän joi kännin ja lähti katkolle.

– Silloin tuli totaalinen lopahtaminen ja luovuttaminen. Itsetuhoiset ajatukset alkoivat olla vahvoja ja huomasin, että olen todella pohjalla, Puhakainen kuvailee.

Kerrasta poikki

Siitä tuli hänen lyhyin katkokertansa. Se kesti kolme päivää ja juominen loppui siihen. Ystävän lähettämä viesti oli oleellisessa osassa, ettei korkki enää auennut.

– Viestissä kerrottiin päihderiippuvuudesta sairautena. Silloin se kolahti: Minulla on sairaus ja tarvitsen apua. Tajusin, että nyt pitää ottaa apu vastaan, kuvailee Puhakainen viimeistä katkokertaa.

Puhakainen myös ymmärsi, että tämä sairaus vie lopulta arkkuun ennen aikojaan.

– Tajusin, että alkoholismi voi johtaa ennenaikaiseen kuolemaan. Huomasin, että nyt ollaan juuri siinä vaiheessa. Se oli se pohjakosketus.

Juomisen loputtua Kimmo Puhakaisen elämä täyttyi voimanostoharrastuksesta ja kokemusasiantuntijan tehtävistä päihdeklinikalla. Kalle Purhonen / Yle

Baaritutut tsemppasivat

Kun mies pääsi katkon kautta eroon päihteistä, jäi hänelle paljon aikaa muuhun. Päivät täyttyivät kuntosalilla käymisestä.

– Olen aina käynyt epäsäännöllisen säännöllisesti kuntosalilla. Voimanostoharrastuksesta tuli merkittävä osa toipumista.

Myös omat lapset toimivat herättävänä tekijänä lappeenrantalaisen Kimmo Puhakaisen raitistumisessa.

Miehen läheiset ja ystäväpiiri reagoivat Puhakaisen raitistumiseen hyvin. Jopa vanhat baaritutut kannustivat ja tsemppasivat miehen raitistumista. Osa baaritutuista on edelleen hänen elämässään.

– Välillä pistetään viestiä ja vaihdetaan kuulumisia, mutta baareissa ei tule enää käytyä.

Jälkiä siivotaan yhä

Suurin haaste riippuvuudesta paranemisessa on jälkien siivoaminen.

– Kun on riippuvuuden aikana ryssinyt monia asioita elämässään, niin sitten niiden sotkujen siivoaminen siviilissä on oma hommansa. Siinä nousee usein seiniä vastaan. Silloin houkutuksia myös tulee, kuvailee Puhakainen.

Hän on nyt ollut raittiina 4,5 vuotta, ja siivoaa yhä riippuvuuden aikaisia sotkujaan.

– Riippuvuuden aikaisten ulosottovelkojen hoitaminen on vielä käynnissä.

Ystävän viesti päihderiippuvuudesta sairautena oli herättävä. Hän ymmärsi, että hän voi parantua siitä. Kalle Purhonen / Yle

Marraskuussa Puhakainen palkattiin Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriin kokemusasiantuntijaksi päihdeklinikalle. Työn avulla hän pystyy maksamaan ulosottovelkojaan. Aiemmin hän työskenteli metallialalla.

– Aloin miettiä puolen vuoden raittiuden jälkeen, kuinka tärkeää olisi, että hoitoketjussa oli joku sellainen, jolla olisi omakohtainen kokemus riippuvuussairaudesta.

Puhakainen kuvailee hoitoketjuun kuuluvan kokemusasiantuntijan tärkeyttä sillä, että yhteiskunnan ulkopuolelle ajautunut riippuvuuteen sairastunut näkee helposti hoitohenkilökunnan jonkinlaisina yli-ihmisinä.

– Kun hoitoketjussa on joku omakohtaista kokemusta omaava, niin sairastunut pystyy samaistumaan häneen helpommin. Uskon, että tällöin kynnys hakea apua on matalampi.

Puhakainen toivoo voivansa olla tulkkina riippuvuuteen sairastuneen ja hoitohenkilökunnan välillä.

Vakituisia kokemusasiantuntijoita alle 10 Suomessa

Kokemusasiantuntijakoordinaattori Reetta Tourunen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotesta kertoo, että kokoaikaiseen työhön palkattuja kokemusasiantuntijoita on Suomessa vielä vähän. Heitä on Tourusen arvion mukaan alle kymmenen koko Suomessa kaikilla hoitoaloilla.

– Koko kokemusasintuntijatoiminta on vielä aika uutta. Perinteinen näkökulma on ollut se, että hoitohenkilökunta sanelee hoidon. Nyt ajattelutapa on alkanut muuttua. Nyt kuunnellaan asiakasta ja kysytään häneltä, mikä voisi auttaa eteenpäin, Tourunen kuvailee.

Kimmo Puhakainen on ensimmäinen vakituiseen työsuhteeseen palkattu kokemusasiantuntija Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä Eksotessa.

– Määräaikaisia kokemusasiantuntijoita meillä on ollut esimerkiksi maahanmuuttopalveluissa ja tuntikeikkalaisia kokemusasiantuntijoitahan meillä on ollut jo pitkään, Tourunen sanoo.

Kokemusasiantuntijan tarkoitus tuoda omalla esimerkillään toivoa kuntoutumisesta. Kokemusasiantuntijan toivotaan vähentävän päihdeongelmien häpeää ja salailua.

Tourunen kertoo, että Eksotella on rekistereissään noin sata kokemusasiantuntijaa. Heidän työpanostaan käytetään päihdetyön lisäksi muun muassa vammais-, mielenterveys- ja perhepalveluissa. Perhepalveluissa kokemusasiantuntijana voi olla esimerkiksi nuori, jolla on lastensuojelutaustaa.

Puhakainen palkattiin päihdeklinikalle kokemusasiantuntijaksi, koska vastaavasta palvelusta on saatu hyviä kokemuksia Vantaalta. Vantaa perusti vakituisen kokemusasiantuntijan vakanssin vuoden 2018 alussa.

Vakituisia ja kokoaikaisia kokemusasiantuntijoita on Suomessa vielä vähän. Kalle Purhonen / Yle

"Minun on helpompi kuunnella asiakasta omalla kokemuskorvallani"

Varsinaista sosiaali- ja terveysalan koulutusta Kimmo Puhakaisella ei ole. Hän kävi seitsemän kuukauden kokemusasiantuntijakoulutuksen. Kerran viikossa järjestetyissä koulutusilloissa kokemusasiantuntijat, päihdelääkärit ja psykiatrit kouluttivat uusia kokemusasiantuntijoita.

Puhakaisen oman raitistumisen apuna ei ollut kokemusasiantuntijaa, mutta hän luki entisten riippuvaisten elämäkertoja. Ne auttoivat.

– Ne vahvistivat omia fiiliksiä, koska usein tuntemukset ovat samankaltaisia päihderiippuvuussairaudessa.

Puhakaisen mukaan hänen avaimensa raittiuden onnistumiseen olivat läheisten tuki ja se, että hän ymmärsi itsetuhoisten ajatusten vakavuuden.

Nyt hän auttaa muita päihdeklinikan vastaanotolla.

– Minun työni on asiakaslähtöistä. Mielestä minun on helpompi kuunnella asiakasta omalla kokemuskorvallani, että mitä ja minkälaista apua potilas nyt oikeastaan tarvitsee.

Puhakaista ei hirvitä, jos uudessa työssä asiakkaaksi tulee vanhoja ryyppykavereita.

– Vielä ei ole tullut asiakkaaksi vanhoja tuttuja. Se ei ole ongelma. Toivottavasti tulevatkin, toteaa Kimmo Puhakainen.