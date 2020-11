Nuorison parveilu huolestuttaa viranomaisia ja ärsyttää naapureita – nuoret itse ihmettelevät kohua

Klo 18 paikalla on noin 15 nuorta.

Lohjan Mäntynummen koulun pihalle on kertynyt syysperjantaisin jopa sata nuorta.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos tiedotti kuluvalla viikolla (siirryt toiseen palveluun) tehostavansa valvontaa Lohjan Mäntynummen koulun pihalla.

Alueella on syysperjantaisin kokoontunut kymmeniä ja enimmillään noin sata nuorta. Suureen joukkoon mahtuu aina myös häiriköitä ja päihteiden käyttöä.

Kävimme katsomassa, miltä tilanne näyttää paikan päällä.

Paikalla on noin 15 nuorta, jotka kerääntyvät pihaan ilmestyneen toimittajan ympärille uteliaina.

Suurin osa heistä on jostain ihan muualta kuin Mäntynummelta, esimerkiksi Saukkolasta.

Suurin osa nuorista on paikalla selvin päin. Tässä tölkissä on kuitenkin myös alkoholia. Paula Tiainen / Yle

Mikä heidät saa tulemaan juuri Mäntynummelle, 20 kilometrin päähän kotoa?

– Täällä on aina kavereita, yksi nuori perustelee.

– Miksi meistä tehdään juttuja, ne on ihan paskaa, tupakkaa polttava poika ihmettelee.

– Ota kuva mun munasta, huutaa kolmas.

Tunnelma on kuitenkin jotakuinkin rauhallinen, ehkä odottava. Kukaan ei tiedä, että mitä ilta tuo tullessaan.

Onko esimerkiksi poliisin tiedottamisella vaikutusta ihmismäärään vai ei?

Paikalla on 30–40 nuorta, muun muassa Espoosta. Muutama uusi mäntynummelainenkin joukosta löytyy. Kaupungin keskustassa he eivät käy.

– Ei jaksa, se on niin nähty. Tämä on Lohjan ykköspaikka, nuori nainen ilmoittaa.

– Kaikki tietää Mäntynummen, täällä on yleensä vahvasti viritettyjä mopoja ja päihtyneitä ihmisiä, nuori mies jatkaa.

Klo 19 koulun pihalla on 30 - 40 ihmistä, muun muassa Espoosta saakka. Paula Tiainen / Yle

– Miksi sä teet meistä juttua, onko tässä muka jotain erikoista?

– No se lähti lujaa, ainakin seitsemääkymppiä, ihan poliisiasia! Joukko kommentoi pihasta vauhdikkaasti poistunutta mopoa.

Kukaan nuorista ei ole ainakaan kovin näkyvästi humalassa.

Paikalla on noin 25 nuorta, osa samoja kuin alkuillasta, osa uusia. Paikalle kaartava poliisimaija ei aiheuta sen kummempaa reaktiota nuorissa. Partion ei itse asiassa tarvitse edes nousta autosta, sillä nuoret menevät itse juttelemaan poliiseille.

Siviiliautolla paikalle saapunut poliisikaksikko tutkailee parkkipaikalle pysäköityjä mopoja taskulampun valossa.

Poliisi tutkii pihaan parkkeeratut mopot päällisin puolin. Paula Tiainen / Yle

– Nyt lähtee kilvet!

– Ei lähde, se on niin laillinen, että hävettää ajaa.

Ulkopuolisen on mahdotonta arvioida, onko nuoriso tosissaan vai ei.

– Lähinnä tässä katsotaan, että kaikki on päällisin puolin kunnossa, jarrukahvat ja tämän tyyppiset asiat, muuta tässä ei oikein näe, poliisimies toteaa.

Asvaltilla on yksi tyhjä olutpullo.

Poliisi kävi paikalla kahden partion voimin. Paula Tiainen / Yle

Paikalla on 40–50 nuorta, meteli on entistä kovempi ja energiajuoman tuoksu leijuu voimakkaana ilmassa.

Sama kysymys toistuu jälleen.

– Miksi meistä tehdään juttu?

– Minähän sanoin, että täällä on paras meininki tähän aikaan, muistuttaa jo alkuillasta paikalla ollut nuori mies.

Eniten nuoria on paikalla klo 21 jälkeen. Paula Tiainen / Yle

Tunnelma on tiivistynyt alkuiltaan verrattuna. Kovin humalaisia nuoria ei joukosta vieläkään erota, vaikka juominen on alkuiltaa näkyvämpää.

Poliisin mukaan tiedottaminen rauhoitti tilannetta

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen vanhemman konstaapelin Jani Boreniuksen mukaan tiedottaminen ja valvonnan tehostaminen näyttäisi rahoittaneen tilannetta.

– Kovin näkyvää päihteiden käyttöä ei meidän silmiin osunut ja se oleminen oli muutenkin siistimpää kuin aikaisemmin.

Joitakin nuoria on Boreniuksen mukaan kielletty kotona enää tulemasta paikan päälle ja osa nuorista on siirtynyt oma-aloitteisesti muualle.

– Viesti on mennyt perille, asia on otettu kodeissa puheeksi ja se on hieno asia. Illan aikana voi soittaa vaikka videopuhelun ja tarkistaa, että missä oma nuori liikkuu, Borenius vinkkaa.

Päihdetyöntekijä kehottaa vanhempia valppauteen

Lohjan kaupungin Nuorisokeskuksen päihdetyöntekijä Helena Sipiläinen suhtautuu ilmiöön rauhallisesti.

– Ehkä siellä on vähän enemmän nuoria, kuin mihin on viime vuosien aikana totuttu. Suurin osa heistä ei kuitenkaan käytä mitään päihteitä.

Nuoret saapuvat Mäntynummen koulun pihalle pitkienkin matkojen päästä autolla tai mopolla. Paula Tiainen / Yle

Koulujen pihat ja vastaavat paikat ovat olleet nuorten suosimia kokoontumispaikkoja jo vuosikymmenien ajan. Ne tarjoavat yleensä jonkinlaisen säänsuojan ja istumapaikkoja.

– Pihat palvelevat nuoria yhtä lailla päivällä kuin illallakin. Toki ilta-aikaan sieltä puuttuu aikuisen valvonta ja se voi lisätä lieveilmiöitä kuten roskaamista, päihteiden käyttöä tai liikennerikkomuksia.

Länsi-Uudenmaan poliisi tiedotti tällä viikolla myös huumausainerikosten kasvusta alueella (siirryt toiseen palveluun). Sipiläisen mukaan nuorten keskuudessa liikkuu etenkin kannabista, mutta myös muita huumausaineita.

Koulun pihalla ei juuri näy tyhjiä pulloja, tölkkejä tai muutakaan roskaa. Paula Tiainen / Yle

Hän antaa nuorten vanhemmille yksinkertaisen neuvon.

– Olkaa kiinnostuneita ja tietoisia siitä, että missä ja kenen kanssa omat nuoret viettävät vapaa-aikaa. Kysykää, että miten he itse näkevät tilanteen ja käykää paikan päällä.

Ja vielä ne kotiintuloajat.

– En näe mitään syytä, että miksi yläkoululaisen pitäisi olla viikonloppuna ulkona klo 22 jälkeen.