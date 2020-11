It-firma luopui avokonttorista ja pieni tukikohta löytyi toimistohotellista – yritykset nipistävät neliöistään etätyön yleistyessä

Osa yrityksistä on lisääntyneiden etätöiden vuoksi pienentämässä toimitilojaan. Jotkut luopuvat omista tiloista jopa kokonaan, ja siirtyvät yrityksille tarkoitettuihin niin sanottuihin toimistohotelleihin.

It-palveluja tarjoava Meiko luopui elokuussa 200 neliön vuokratiloistaan Jyväskylän Lutakossa.

Nyt yrityksen 35 neliön suuruinen toimisto löytyy yrityksille tiloja vuokraavan Crazy Townin suojista kaupungin ydinkeskustasta.

20 työntekijän yrityksessä tehdään paljon etä- ja osin myös liikkuvaa työtä. Pienemmistä tiloista kertyy vuosittain toimitusjohtajan mukaan 13 000 euron säästöt.

– Toimimme pääasiassa kolmella paikkakunnalla. Aina, kun kävin Jyväskylässä, siellä oli jo ennen koronaa ainoastaan viidestä kuuteen ihmistä paikalla. Oli paljon käyttämätöntä avokonttoritilaa, joka ei palvellut parhaiten meidän tarpeita, sanoo Meikon toimitusjohtaja Antti Immonen.

Aivan kokonaan yhteisestä tukikohdasta ei Meiko halunnut päästää irti.

– Firmassa tarvitaan yhteiset tilat jo yhteishengen vuoksi. Kaikki eivät myöskään halua tehdä työtä etänä. Lisäksi on paljon helpompi johtaa työntekijöitä, kun on oppinut tuntemaan heidät kasvotusten, kertoo Immonen.

Meikolla on myös huomattu, että esimerkiksi kriisitilanteissa on hyvä olla yhteinen paikka, jossa käydään rauhassa asioita läpi.

Työntekijät ovat tyytyväisiä nykyisiin pienempiin toimitiloihin.

– Ihan hyvät tilat meillä nyt on. Minulle on tärkeä päästä työkavereiden kanssa toimistoon. On helpompi keskittyä kuin kotona ja mukavaa, kun on työkavereita vieressä. Matalammalla kynnyksellä voi kysyä esimerkiksi neuvoa, sanoo asiakkuusjohtaja Aki Auvinen Meikolta.

Toimistohotelleissa hyvää pöhinää

Meiko siirtyi Crazy Towniin, kuten muutama muukin yritys tänä vuonna.

Yhteisöllisellä toimistohotellilla on kaikkiaan kuutisen sataa jäsentä 250 yrityksestä. Kysyntä on ollut korona-aikana hienoisessa 10–15 prosentin kasvussa. Jyväskylän lisäksi Crazy Townilla on yhteensä 8 000 neliötä tilaa Hämeenlinnassa, Tampereella ja Porissa.

Kyselyjä tiloista tulee kiihtyvään tahtiin lisää.

– Koronan vuoksi monet yritykset ovat alkaneet miettiä, missä ja miten heidän olisi järkevintä tehdä töitä. Varsinkin 20–50 työntekijän firmat ovat kyselleet meiltä tiloja vuokralle, sanoo yrittäjä Mikko Markkanen Crazy Townista.

Yrityksillä on toimistohotelleissa käytössä oman toimistohuoneen lisäksi yhteisiä tiloja, kuten neuvotteluhuoneita. Niko Mannonen / Yle

Toimistohotellit eli business parkit ovat maailmalla kasvava trendi (siirryt toiseen palveluun) (Matchoffice). Yritys voi vuokrata muunneltavia, sisustettuja tiloja oheispalveluineen lyhyeksikin aikaa.

– Kysyntää on Suomessa nykyisin enemmän kuin on tarjontaa. Enää ei välttämättä tarvita omia, isoja tiloja, mutta halutaan kuitenkin joku tukikohta ja päästä muiden ihmisten pariin. Myös pendelöintiä on haluttu vähentää hankkimalla työntekijälle meiltä etätyöpiste, kertoo Markkanen.

Vuokramarkkinoilla käy kuohunta

Isännöintiliiton vaikuttamis- ja tutkimusjohtaja Tuomas Viljamaan mukaan yritysvuokramarkkinoilla on edessä suurta liikehdintää, kun koronan myötä etsitään sopivimpia tiloja.

Hän tähyilee vuokramarkkinoita näköalapaikalta keskustellessaan isännöintifirmojen ja vuokranantajien kanssa.

– 2010-luku oli avokonttoriaikaa ja siitä ollaan hyvin todennäköisesti menossa nyt pienempiin ja suljetuimpiin tiloihin. Sadan hengen avokonttorit eivät ole hyviä esimerkiksi koronan kaltaisten virusten kannalta, pohtii Viljamaa.

Koronan aiheuttamien konkurssien myötä vuokramarkkinoille on vapautunut lisää toimistotilaa ja lisää on mahdollisen konkurssiaallon koittaessa vielä tulossa.

– Kiinteistösijoittajien on kannattanut koronan aikana pitää huolta vuokralaisistaan, sillä heitä on nyt vaikeampi saada. Tämä on haastavaa aikaa, kun vuokrataso saattaa laskea tarjonnan kasvaessa, arvioi Viljamaa.

Vuokranantajilla on pohdittavanaan, miten pysyä markkinoissa kiinni yritysten tilantarpeen muuttuessa. Viljamaan mukaan erilaisia kampanjoita on jo käynnissä.

– Esimerkiksi loppuvuoden vuokria ei tarvitse maksaa, jos tulee nyt vuokralaiseksi. Toimistokiinteistöissä oleville vuokralaisille tarjotaan myös porkkanoita, kuten määräaikaisia vuokra-alennuksia.

Viljamaa ei usko, että omia tiloja aiotaan hylätä täysin.

– Ihminen on laumaeläin ja läsnäoleva vuorovaikutus on tärkeää esimerkiksi kehittämistyössä. Uskon, että joku toimipiste halutaan pitää, vaikka sellaistakin pohdintaa kuulee, että voisiko yhteisistä tiloista luopua kokonaan, sanoo Viljamaa.

Luovuus kukkii kohtaamisista

Jyväskyläläinen Aava & Bang kulkee tilaratkaisuissaan vastavirtaan. Yritys muutti pari vuotta sitten suurempiin tiloihin Jyväsjärven läheisyyteen Ylistönmäelle.

40 työntekijän firmassa iloitaan väljistä, yhteisistä tiloista ja niistä aiotaan pitää kiinni. Yritykseen ollaan palkkaamassa lisää väkeä, joten siinäkin mielessä suuremmat tilat tulivat tarpeeseen.

Markkinointiyrityksessä on saanut valita etä- ja läsnätyön välillä jo ennen koronaa.

– Valinnanvapaus etätyön ja työpaikan välillä tuo tunnetta, että voi vaikuttaa omaan työhön. Myös siirtyminen työpaikalle fyysisesti auttaa tekemään selkeän rajan töiden ja vapaa-ajan välille. On huomattu, että se auttaa palautumaan ja jaksamaan, kertoo henkilöstöjohtaja Hanne-Mari Miskala Aava & Bangiltä.

Aava & Bangillä osa jatkaa edelleen etätöissä ja osa työntekijöistä on palannut takaisin toimistoon. Niko Mannonen / Yle

Erityisesti pienten lasten vanhemmat arvostavat toimiston työrauhaa.

Aava & Bangillä kaivataan jokamaanantaisia koko väen yhteisiä aamupalaverejä, jossa on saanut heitellä ideoita.

– Toivotaan, että saadaan koko porukan yhteiset kokoontumiset pian takaisin ja että pääsee taas halaamaan työkavereita. Niistä pienistä yhteisistä hetkistä työkavereiden kanssa myös latautuu, Miskala pohtii.

Työkavereista lisää energiaa

Etätöiden tekeminen korona-aikana on tutkimusten mukaan vähentänyt työuupumusta, mutta pitkittyessään lisännyt työapatiaa.

Moni kaipaa läsnäolevia työkavereita. Se huomattiin myös Valmetilla, joka työllistää eri puolilla maailmaa 13 600 ihmistä. Suuryrityksen työntekijät palasivat mielellään takaisin työpaikalle etätyömääräyksen päätyttyä.

Yhtiö ei aio vähentää 30 maassa sijaitsevia toimitilojaan.

– Yhteisöllisyys on tärkeää ja työkavereiden tapaaminen on energisoivaa. Työnteko on monesti tehokkaampaa, kun työtehtäviin liittyviä kysymyksiä voi pohtia yhdessä, sanoo Valmetin paperit-liiketoimintalinjan johtaja Jari Vähäpesola.

Valmetilla on saanut erillisellä sopimuksella valita etä- ja läsnätöiden välillä jo ennen pandemiaa. Nyt etätyötä voi tehdä käytyään pakollisen koulutuksen.

– Meillä on etätyökoulutus, jossa opastetaan muun muassa tehokkuuden säilymistä myös kotona töitä tehdessä. Siinä neuvotaan oikeanlaista työn rytmitystä, taukojen pitämistä ja esimerkiksi liittymistä virtuaalikahvituokioihin.

Korona-aika on opettanut paljon myös suuryritystä. Etätyökalut on otettu paremmin haltuun ja matkustamista tullaan vähentämään jatkossa.

– Koronan aikana meillä on vähentynyt matkustaminen puoleen. Sisäisiä tapaamisia ja neuvotteluja tullaan jatkossa tekemään enemmän virtuaalisesti, mutta asiakkaiden kanssa tapaamiset hoidetaan edelleen kasvotusten, kertoo Vähäpesola.