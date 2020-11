Iittala, Varusteleka, Zalando, Ikea.... Moni kauppa myy nyt myös käytettyä uuden rinnalla – second handissa on paljon hyvää, mutta siinä piilee myös ristiriita

Käytetyn tavaran kauppa brändien omissa verkko- ja kivijalkakaupoissa lisääntyy. Moni suomalainenkin brändi tarjoaa palvelua, jossa se ostaa käytetyt tavarat kuluttajilta ja myy niitä eteenpäin.

Esimerkiksi Iittala on laskenut, että viime vuoden käytettyinä myydyt tuotteet säästivät yli 133 00 kiloa kiinteitä luonnonvaroja. Myös esimerkiksi Artek ja Varusteleka myyvät käytettyjä tuotteita verkkosivuillaan, ja Ikea taas avaa (siirryt toiseen palveluun) ensimmäisen käytetyn tavaran kauppansa Ruotsiin.

Tälle palvelulle onkin kysyntää. Kaupan Liiton kyselytutkimuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) neljäsosa kuluttajista toivoo kaupoilta mahdollisuutta ostaa uuden tuotteen sijasta käytetty. Alle kolmekymppisistä yli 40 prosenttia toivoo tätä mahdollisuutta. Kyselytutkimuksen mukaan moni myös miettii tuotteen käyttöikää, ja olisi valmis maksamaan extraa kestävästä tuotteesta. Kestävä tuote on myös mahdollista myydä eteenpäin.

Second handista on tullut valtavirtaa, ja sen arvo ymmärretään myös yrityksissä, sanoo vastuullisen vaateteollisuuden konsultti Anniina Nurmi. Myymällä käytettyä uuden rinnalla yritykset pystyvät todentamaan tuotteidensa laatua kuluttajille.

– Parhaimmillaan se johtaa siitä, että brändeillä on halu tehdä tuotteista niin kestäviä, että ne pystyvät saamaan tuloa tuotteista toisen tai kolmannenkin kerran, sanoo Nurmi.

Second handin suosio kasvaa, mutta siinä piilee myös ongelma.

– Ristiriidatonta se ei ole, sanoo vastuullisen liiketoiminnan professori Minna Halme Aalto-yliopistosta.

Tavara kiertää – ja ruokkii uutta tuotantoa

Kun second handin puolella liikkuva raha on kasvanut, yritykset ovat nähneet markkinassa raon. Esimerkiksi kansainväliset jätit, kuten H&M Grouppiin kuuluva COS (siirryt toiseen palveluun) ja saksalainen Zalando (siirryt toiseen palveluun), ovat ryhtyneet rakentamaan omia alustojaan jälleenmyyntibisnestä varten.

Zalando aikoo avata Pre Owned -kauppansa vielä syksyllä eri puolilla Eurooppaa. Kuluttaja voi myydä Zalandon kautta vaatteensa, ja yritys huolehtii sen lähettämisestä ja tuotteen laadun tarkistamisesta. Zalando ei maksa vaatteista myyjälle, vaan tuotot voi lahjoittaa hyväntekeväisyyteen – tai vaihtaa Zalandon lahjakorttiin.

– Tuo on sillä tavalla ovela, että se pakottaa lisäostamiseen siinä ohella, sanoo professori Minna Halme.

Halmeen mukaan pikamuotijätti Zalandoa on kritisoitu sen kotimaassa Saksassa, ja tämä voi olla yrityksen tapa vastata kritiikkiin.

– Hiljennetään kritiikkiä ja parannetaan omaa bisnestä, arvioi Halme.

Kiitosta Minna Halme antaa Varustelekalle: yritys myy nettisivuillaan rinnakkain sekä uutta että käytettyä tuotetta. Näin kuluttajan on mahdollisimman helppo valita käytetty tuote uuden sijaan.

Second handin tarkoitus on pidentää tuotteiden käyttöikää: kun se ei enää sinulle kelpaa, se voi jollekin toiselle olla suuri aarre.

Sillä voi kuitenkin olla myös kuluttamista kiihdyttävä vaikutus.

Yhdysvaltain suurimman second hand -verkkokaupan ThredUpin tutkimuksen mukaan vuonna 2029 second handin myynnin arvo voi olla jopa puolitoistakertainen pikamuotiin verrattuna. Kuvituskuva. Meeri Niinistö / Yle

Jos shoppailusta tuntee huonoa omaatuntoa, käytetyn ostaminen on uutta ekologisempi vaihtoehto.

Se, että tavarasta pääsee helposti eroon, voi kuitenkin ruokkia sitä, että tavaraa ostetaan entistä enemmän. Kun second handin markkina toimii, vanhasta on helppo päästä eroon ja ostaa uutta tilalle.

Silloin luonnonmateriaalien käyttö jatkuu ja jätettä syntyy edelleen.

– Se, että siirrytään second handiin, ei pelkästään ratkaise vaatealan ongelmia. Se on laastariratkaisu sille, että meillä on liian paljon vaatteita kierrossa kaiken kaikkiaan, sanoo konsultti Nurmi.

Vaatejätteen määrä on kasvanut viime vuosina. Esimerkiksi hyväntekeväisyysjärjestöille tulee niin paljon vaatteita, ettei Suomesta löydy ostajia, eikä Suomessa ole tarpeeksi kapasiteettia vaatteiden lajittelemiseksi. Silloin ne päätyvät esimerkiksi Afrikkaan.

Pahimmillaan kuluttaja saa ostettua itselleen hyvän omantunnon sillä, että tavara liikkuu ja on kierrätettyä.

– Pitäisi pureutua siihen, mitä ostetaan ja kuinka paljon, eikä niinkään tehdä helpommaksi sitä, miten tavarasta pääsee helposti eroon, Nurmi sanoo.

Hinta ratkaisee – tutkija: vastuullisuuden tulisi olla edullisempaa

Vastuullisen liiketoiminnan professori Minna Halme uskoo, että ostokäyttäytyminen on viime vuosina kuitenkin muuttunut. Kaupoissa kierteleminen ja hengaileminen on hänen mukaansa myös vähentynyt ja nuoret suuntavaat vintage-kauppoihin, sanoo professori Minna Halme.

Entä mitä sanovat luvut? Kaupan Liiton tutkimuksen mukaan 40 prosenttia haluaisi enemmän tietoa valmistusolosuhteista ja hankintaketjuista ja uskoisi niillä olevan vaikutusta omiin valintoihin. Silti vain 30 prosenttia kuluttajista kertoo tekevänsä eettisiä tai ympäristöystävällisiä tuoteostoksia. Yhtä suuri osuus kertoo, etteivät nämä tekijät kiinnosta.

Lähes 60 prosenttia Kaupan Liiton tutkimukseen osallistuneista kertoo tekevänsä ostopäätökset ennen kaikkea hinnan perusteella.

Minna Halme sanoo, että vastuullisia tuotteita olisi tärkeää saada myös edullisten tuotteiden joukkoon, jotta vastuullisuus ei olisi vain hyvin toimeentulevien ihmisten etuoikeus. Hyvälaatuisen second hand -tuotteen ostaminen on samanaikaisesti vastuullinen ja edullinen teko, toteaa Halme.

– Ostopäätökseen vaikuttavat hinta, saatavuus ja laatu. Pelkkä asenne ei sitä ostopäätöstä tee, sanoo Minna Halme.

