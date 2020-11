Koko maailma seuraa näitä viittä osavaltiota, jotka ratkaisevat Yhdysvaltain vaalit – katso jäljellä olevat äänet ja ehdokkaiden kannatus piirikuntatasolla

Yhdysvalloissa seurataan silmä tarkkana presidentinvaalien ääntenlaskua viidessä osavaltiossa.

Niissä demokraattien Joe Bidenin ja republikaanisen presidentin Donald Trumpin ääniero oli perjantaina iltapäivällä tuhansista enintään kymmeniin tuhansiin ääniin.

Vain muutama tuhat ääntä saattaa ratkaista sen, kuka on Yhdysvaltain tuleva presidentti.

Georgia – 16 valitsijamiestä

Missä mennään?

Joe Biden on ottanut hiuksenhienon johdon Georgiassa. Hän johtaa republikaanista presidentti Donald Trumpia 1 096 äänellä. Äänijakauma on siis 49,39–49,37 prosenttia.

Paljonko on laskematta?

Paikallisten vaaliviranomaisten (siirryt toiseen palveluun) mukaan 14 097 (kello 16 Suomen aikaa).

Missä äänet ovat?

Postiäänet ovat pääosin Atlantan suurkaupungin alueelta ja sen lähiympäristöstä, joissa Biden on ollut suositumpi. Nyt odotetaan siis ääniä vielä ennen kaikkea Claytonin piirikunnasta, jossa Atlanta sijaitsee, ja parista sen läheisestä piirikunnasta.

Vaaliviranomaiset ovat sanoneet, että äänilipukkeita sisältävät uurnat on lukittu tiistai-iltana heti äänestyksen päätyttyä ja valvontakamerat on asennettu.

Koska viimeiset äänet saadaan?

Ääntenlaskua jatketaan perjantaina aamulla paikallista aikaa eli Suomen aikaa iltapäivällä. Paikalliset viranomaiset ovat aiemmin sanoneet, että viimeiset äänet saadaan lasketuksi perjantaiaamun aikana.

– On tärkeää toimia nopeasti, mutta on vielä tärkeämpää saada ne oikein, Georgian osavaltion vaaleista vastaava virkamies Brad Raffensperger on sanonut.

Kuinka aiemmin on käynyt?

Edellisen kerran demokraattiehdokas on voittanut Georgiassa 1992. Trump sai viime vaaleissa yli 200 000 ääntä enemmän kuin Hillary Clinton. Trump tosin voitti vain viiden prosenttiyksikön erolla, mikä oli paljon pienempi ero kuin perinteisesti.

Pennsylvania – 20 valitsijamiestä

Missä mennään?

Biden ohitti Trumpin äänissä hieman ennen kello 16 Suomen aikaa. Biden johtaa Pennsylvaniassa nyt 5 587 äänellä. Aiemmin ero oli 18 229 Trumpin hyväksi.

Prosentit ovat 49,4 Bidenille ja 49,3 Trumpille (kello 16 Suomen aikaa).

Paljonko on laskematta?

Äänistä on laskettu 95 prosenttia. Laskematta on yhä noin 132 000 ääntä, ilmenee osavaltion vaalisivulta (siirryt toiseen palveluun).

Missä äänet ovat?

Eniten laskemattomia postiääniä on suurissa kaupungeissa. Esimerkiksi Philadelphian piirikunnassa on yhä laskematta noin 50 000 postiääntä.

Koska viimeiset äänet saadaan?

Osavaltion lain mukaan viimeistään vaalipäivänä lähetetyt postiäänet pitää olla perillä perjantain aikana. Viimeiset äänet on laskettava perjantai-iltaan mennessä eli tulokset varmistuvat viimeistään varhain lauantaina Suomen aikaa.

Kuinka aiemmin on käynyt?

Osavaltio on ollut varsin demokraattivetoinen. Viimeksi Donald Trump voitti osavaltiossa 44 292 äänellä eli 0,72 prosenttiyksiköllä. Se oli tiukin marginaali 176 vuoteen. Hillary Clinton voitti Philadelphiassa ja useissa muissa kaupungeissa äänet.

Arizona – 11 valitsijamiestä

Missä mennään?

Biden johtaa äänissä 50,1 prosentilla Trumpin 48,5 prosenttia vastaan (kello 16 Suomen aikaa). Ero äänissä on noin 46 000 Bidenin hyväksi.

Biden johti Arizonassa alun perin erittäin reilusti, jopa niin että monet mediat julistivat hänet jo voittajaksi, mutta Trump on kirinyt ääntenlaskun edetessä.

Paljonko on laskematta?

Äänistä on laskettu noin 90 prosenttia. Ainakin 293 000 ääntä on yhä laskematta.

Missä äänet ovat?

Eniten ääniä on laskematta Maricopan piirikunnassa, joka on osavaltion suurin. Siellä sijaitsee Phoenixin suurkaupunki ja yhteensä noin 60 prosenttia osavaltion äänestäjistä asuu piirikunnan alueella.

Maricopassa laskematta on yhä noin 250 000 ääntä. Piman piirikunnassa Tusconin kaupungin ympärillä laskematta on noin 46 000 ääntä.

Koska viimeiset äänet saadaan?

Seuraavan kerran Arizonasta on luvattu ääniä aamuyhdeksältä paikallista aikaa eli iltakuudelta Suomen aikaa.

Maricopan piirikunnan ääntenlaskenta menee tiettävästi perjantai-iltaan paikallista aikaa eli varhaiseen lauantaihin Suomen aikaa.

Kuinka aiemmin on käynyt?

Trump voitti Maricopan piirikunnassa niukasti 2016.

Nevada – 6 valitsijamiestä

Missä mennään?

Biden johtaa äänissä 49,4 prosentilla Trumpin 48,5 prosenttia vastaan (kello 16 Suomen aikaa). Ero äänissä on noin 11 500 ääntä Bidenin hyväksi.

Paljonko on laskematta?

Äänistä on laskettu 89 prosenttia. Laskematta on yhä noin 190 000 ääntä.

Missä äänet ovat?

Noin 90 prosenttia yhä puuttuvista äänistä on Clarkin piirikunnasta, jossa sijaitsee Las Vegas. Piirikunnassa asuu noin 70 prosenttia koko Nevadan äänestäjistä. Biden johtaa piirikunnassa noin kahdeksalla prosenttiyksiköllä, ja piirikunta on perinteisesti ollut demokraattien sydänmaata.

Koska viimeiset äänet saadaan?

Seuraavan kerran ääniä raportoidaan puolelta päivin Yhdysvaltain itärannikon aikaa eli iltaseitsemältä Suomen aikaa. Silloin on luvattu kertoa 51 000 äänen tulos. Lopullinen tulos valmistunee viikonlopun aikana.

Kuinka aiemmin on käynyt?

Demokraattiehdokas on voittanut osavaltiossa kolmissa edellisissä presidentinvaaleissa. Trump hävisi osavaltion niukasti 2016.

Pohjois-Carolina – 15 valitsijamiestä

Missä mennään?

Trump johtaa äänissä 50,0 prosentilla Bidenin 48,6 prosenttia vastaan(kello 16 Suomen aikaa). Ero äänissä on noin 77 000 Trumpin hyväksi.

Paljonko on laskematta?

Äänistä on laskettu 95 prosenttia. Laskematta on (siirryt toiseen palveluun) yhä noin 116 000 ääntä.

Bidenin pitäisi voittaa noin kaksi kolmasosaa yhä jäljellä olevista äänistä voittaakseen osavaltion.

Missä äänet ovat?

Valtaosa laskemattomista äänistä on täälläkin isojen kaupunkien ympäristössä: noin 15 000 Waken piirikunnan ympäristössä, missä sijaitsee Raleighin kaupunki, sekä Mecklenburgin piirikunnassa Charlotten kaupungin ympärillä 14 900.

Koska viimeiset äänet saadaan?

Viimeistään vaalipäivänä lähetetetyt äänet hyväksytään marraskuun 12. päivään saakka. Pohjois-Carolinan tilanteen ei siis odoteta ratkeavan ennen sitä.

Kuinka aiemmin on käynyt?

Osavaltio on äänestänyt republikaaneja yhdeksässä kymmenestä viime vaaleista. Poikkeus oli 2008, jolloin Barack Obama voitti.

Päivitetty 6.11. klo 16.08: Pennsylvanian muutos