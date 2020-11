Kasvomaskien käyttö yleistyy, mutta samalla syntyi ympäristöongelma – maskeja heitetään vessanpönttöön ja luontoon

Kouvolan julkisiin vessoihin on laitettu infolappuja siitä, miten kasvomaskit tulee hävittää.

Kasvomaskien yleistyminen on aiheuttanut ikävän ilmiön.

Kasvomaskien lisääntynyt käyttö on näkynyt paikoin viemäreiden tukkeutumisena.

Esimerkiksi Kouvolassa viemäritukoksia on jouduttu avaamaan pääterveysasemalla Marjoniemessä lyhyen ajan sisällä useaan otteeseen. Tukosten syyksi on epäilty kasvomaskeja.

– Ainahan viemäreihin on laitettu sellaista, mikä ei sinne kuulu. Nyt selvästi korona-ajan myötä maskeja on alkanut löytyä putkista viemäreiden avausten yhteydessä, Kouvolan kaupungin LVI-asiantuntija Juha Käki sanoo.

Kouvolan koronavirustilanne siirtyi tällä viikolla perustasolta kiihtymisvaiheeseen. Maskisuositus on ollut voimassa esimerkiksi julkisissa tiloissa jo aiemmin.

Jätevettä valui Saimaaseen

Viemäreiden tukkiutumista on havaittu myös muualla Suomessa.

Viime maaliskuussa jätevesipumppaamot tukkeutuivat lähinnä desinfiointipyyhkeistä, joita ihmiset intoutuivat käyttämään moninkertaisesti normaaliaikaan verrattuna.

Desinfioivista puhdistusliinoista on koitunut harmia esimerkiksi Kymen Vedellä, jonka toimialueella Kymenlaaksossa liinoja alkoi ilmestyä viemäreihin heti helmi-maaliskuussa, jolloin koronaepidemia alkoi.

Kouvolassa pääterveysaseman viemäriputket ovat tukkeutuneet viime aikoina useita kertoja. Pyry Sarkiola / Yle

Joensuussa paikallinen vesiyhtiö tiedotti (siirryt toiseen palveluun) toukokuussa, että viemäritukokset ja jätevesipumppaamoiden häiriöt ovat lisääntyneet merkittävästi. Häiriöitä aiheuttivat maskit, kumihanskat ja käsipyyhkeet.

Lappeenrannassa wc-pöntöstä alas vedetyt kertakäyttöhansikkaat ja kasvomaskit tukkivat alkusyksystä viemärin ja aiheuttivat ylivuodon jätevedenpumppaamolla. Tämän seurauksena 400 kuutiota jätevettä valui Saimaaseen. Veden puhdistumisessa arvioitiin menevän aikaa viikkoja.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ohjeistaa (siirryt toiseen palveluun), että kertakäyttöinen maski tulisi laittaa käytön jälkeen suoraan sekajäteastiaan. Jos roskista ei ole lähettyvillä, maski tulisi laittaa muovipussiin ja myöhemmin roskiin. Myös puhdistusliinat kuuluvat roskikseen.

Kouvolan kaupungin LVI-asiantuntija Juha Käki toivoo, että ihmiset heittäisivät käytetyt maskit roskiin. Pyry Sarkiola / Yle

Kouvolan kaupungin LVI-asiantuntija Juha Käki huomauttaa, kasvomaski on vielä huonompi viemärissä kuin käsipaperi. Siinä missä vessapaperi muuttuu vedessä hiutaleiksi, käsipaperi ei liukene, koska se on märkälujaa paperia.

– Maski on vielä huonompi, koska se kestää vaikka konepesun. Se ei maadu eikä mätäne viemäreissä, Juha Käki sanoo.

Viemäritukokset aiheuttavat lisäkustannuksia paitsi työn lisääntymisenä, myös itse tukoksen avaamisena. Käki arvioi, että yksi keikka maksaa 300–600 euroa.

Maskeja parkkipaikoilla ja puistoissa

Käytettyjä maskeja on näkynyt viime viikkoina yhä enemmän myös Kouvolan puistoissa.

Kuusankoskella asuva Eija Vilminko kertoo nähneensä pari maskia lenkkipolun varrella puiden oksilla.

Kuusankoskella asuva Eija Vilminko on nähnyt maskeja riippumassa puiden oksilla. Pyry Sarkiola / Yle

Kouvolalainen Maija Kivelä on nähnyt käytettyjä maskeja varsinkin parkkipaikoilla. Hän ihmettelee, miksi ne eivät päädy roskikseen.

– Kyllähän aika hyvin osataan muut roskat laittaa. Miten maskit on niin vastenmielistä viedä? Maija Kivelä sanoo.

Maija Kivelä ihmettelee, miksei maskeja heitetä roskikseen. Pyry Sarkiola / Yle

Puistotyöntekijät ovat löytäneet maskeja keräämiensä puidenlehtien joukosta.

Puistomestari Minna Vanhalan mukaan irrallisia maskeja on näkynyt esimerkiksi Urheilupuistossa ja aseman seudulla varsinkin tapahtumien jälkeen. Vanhala epäilee, että niitä on heitelty myös autoista, koska maskeja on ollut myös keskikaistoilla.

– Meillä on porukkaa aika vähän, joten toivomme, että maskit menisivät roska-astioihin, ettei puistotyöntekijöiden tarvitsisi niitä kerätä, Minna Vanhala sanoo.

Kouvolassa kaupungin kiinteistönhuollossa ongelmaan on jo puututtu. Julkisiin vessoihin on viety julisteita, joiden kuvat neuvovat, mitä käytetyille maskeille pitää tehdä.

– Ongelmasta ei varmaan päästä kokonaan eroon, mutta toivotaan, että se vähenee, Juha Käki sanoo.

