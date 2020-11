Joen pohjaa kaiveltu luvattomasti Utsjoen Patonivalla lohen kutuvesissä – ELY-keskus pohtii tutkintapyynnön tekemistä

Lapin ELY-keskus harkitsee, tekeekö se tutkintapyynnön luvattomasta joen pohjan ruoppaamisesta Utsjoen Patonivalla.

Torstaisesta tapahtumasta jäljellä ovat enää kaivinkoneiden jäljet, mutta keskustelu tapahtuneesta käy paikkakunnalla kuumana. Monien silminnäkijöiden mukaan eilen torstaina kaksi kaivinkonetta on kaivanut joen pohjaa Patonivalla, 15 kilometria Utsjoen kirkonkylästä etelään.

ELY-keskuksen puhelin soinut tiuhaan. Ensi viikolla viranomaiset selvittävät, onko Patonivan ruoppaus syytä antaa poliisille tutkittavaksi.

Lapin ELY-keskuksen vesistöinsinööri Aapo Honka kertoo, että tarkoituksena on selvittää, mitä paikalla on tapahtunut ja minkälaisia vaikutuksia ruoppauksella on ollut vesistöön.

– Utsjoen Patonivassa on kaivinkoneella ruopattu taikka siirretty kiviä ilmeisesti eilen. Tästä toiminnasta ei ole tehty ruoppausilmoitusta ELY-keskukselle. Se, joka on kaivanut tai kaivatuttanut, on sanonut, että siitä on veneväylältä poistettu kiviä.

Vesilain mukaan pienistäkin ruoppauksista on tehtävä ilmoitus ELY-keskukselle.

– Jos kyse on isoista, yli 500 kuution ruoppauksista, on hanke luvitettava Aluehallintoviraston kautta. Tässä on ilmeisesti pienemmät määrät kyseessä, mutta kaikesta on tehtävä ilmoitus ELY-keskukselle vesilain mukaan, hyvissä ajoin etukäteen, Honka kertoo.

Kaivinkoneen jäljet todistavat torstaista tapahtumaa. Leevi Halonen

Alueella on lohenpoikaistuotantoa

Luonnonvarakeskuksen tutkija Panu Orell kertoo, että kyseisessä paikassa on lohenpoikaistuotantoa joissain määrin.Vaikka Tenon mittakaavassa asia tuntuu pieneltä, niin Patonivan kohdalla vaikutus voi olla suuri.

– Toki paikalliselle kannalle Patonivan alueella sillä on ilmanmuuta merkitystä. Se on kuitenkin järvien välissä oleva lyhyt virta-alue, toteaa Orell.

Tapahtumaa aiotaan tutkia ensi viikon alussa. Leevi Halonen

Kutuaika on Tenon alueella ollut syys-lokakuun vaihteessa ja se on näin ollen mennyt jo ohi. Orell arvioi tapahtumasta näkemiensä kuvien perusteella, että mikäli lohi on alueella kutenut, ovat kaivinkoneet kaivaneet myös kutua auki.

– Itse näen tämän enemmänkin periaatteellisena kysymyksenä, että voidaanko ruveta ruoppaamaan erilaisia paikkoja näinkin luonnontilaisessa joessa, Orell sanoo.

ELY-keskuksen vesistöinsinööri Aapo Honka muistuttaa, että vesistön ruoppaamisesta tai kivien poistamisesta on aina tehtävä ilmoitus ELY-keskukselle, joka tarkastaa muun muassa alueen luontoarvot.

– Eihän tuollaisessa kutujoessa varsinkaan tähän aikaan vuodesta saa koneella temmeltää mitenkään, toteaa Honka.