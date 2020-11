Uusi koronaan liittyvä kuolemantapaus TAYSin alueella

Pirkanmaalla on kuollut koronaan liittyen seitsemän ihmistä.

Pirkanmaalla on kuollut koronaan liittyen seitsemän ihmistä. Antti Eintola / Yle

Myös sairaalassa olevien määrä on noussut.

TAYSin erityisvastuualueella on kuollut 12 potilasta koronaan liittyen. Määrä on noussut yhdellä.

TAYSin johtajaylilääkäri Juhani Sand kertoo, että Pirkanmaalla on epidemian aikana ollut seitsemän kuolemaa, joissa korona on ollut pääasiallisena tai myötävaikuttavana tekijänä.

Myös sairaalassa olevien määrä on noussut. TAYSin erityisvastuualueella on sairaalassa koronan takia yhdeksän potilasta, joista yksi on tehohoidossa. TAYSin erityisvastuualueeseen kuuluvat Pirkanmaan lisäksi Kanta-Häme ja Etelä-Pohjanmaa.