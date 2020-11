Yksityiset terveyspalveluyritykset ovat kehitelleet sähköisiä palvelujaan jo pitkään, nyt mobiililaitteissa toimivat digiklinikat alkavat yleistyä myös julkisessa terveydenhoidossa.

Yhtenä tärkeänä tavoitteena oli nopeuttaa hoitoonpääsyä ja muuttaa toimintaa nykyaikasemmaksi, kun Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä päätti kesällä perustaa yhteisyrityksen tuottamaan perusterveydenhuollon palveluita. Yhtymä havitteli yksityisten palvelutuottajien valmiita digiratkaisuja, koska sillä ei ollut resursseja kehittää niitä itse.

Mehiläinen voitti tarjouskilpailun ja on sopimuksen myötä valmis antamaan digiratkaisunsa yhteisyrityksen käyttöön. Kilpailija Terveystalo on valittanut kilpailutuksesta markkinaoikeuteen, mutta Harjun terveys aloittaa toimintansa väliaikaisella sopimuksella vuoden vaihteessa.

Mehiläinen tekee nyt lahtelaisille tutuksi digiklinikkaansa, ennen kuin toiminta laajenee 130 000 päijähämäläisen käyttöön.

Miten digiklinikka toimii?

Lahden keskustan lähiklinikan vastaava lääkäri Hanna Suurmunne esittelee toimintaa viestittelemällä testihenkilö Markun kanssa. Markku on täyttänyt mobiilisovelluksessa oirekyselyn ja ottanut kännykällään kuvan kädessään olevasta ihottumasta.

– Kun aloitan keskustelun asiakkaalle, laitan ihan että: "Moi Markku, sulla on näköjään kädessä ihottumaa." Markku näkee nyt, että olen avannut keskustelun. Hänelle on myös tullut kännykkään ilmoitus keskustelun avaamisesta.

Suurmunne on yksi Mehiläisen sadasta lääkäristä, jotka työskentelevät Mehiläisen digiklinikalla. Potilaat voivat olla mistä tahansa Suomesta. Suurmunne on työhuoneessaan, mutta hän voisi ottaa digipotilaita vastaan missä tahansa.

– Normaalisti teen tätä kotona viikonloppuaamuisin.

Mehiläisen ympärivuorokautinen digiklinikka on nyt avoinna Lahden keskustassa ja eteläisissä kaupunginosissa asuville. Kun Mehiläisen ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän yhteisyritys Harjun terveys oy aloittaa toimintansa vuodenvaihteessa, laajenee palvelu koko Lahteen, Kärkölään ja Iittiin. Pikaviesti-yhteyden lääkäriin saa aamu seitsemästä iltaan kello yhteentoista. Öisin digiklinikalla päivystää hoitaja.

Terveyskeskuksessa jonottaminen voi jäädä historiaan, jos pienemmät vaivat hoituvat kotisohvalta käsin kännykällä. Emilia Malin / Yle

Näin päästään nopeasti hoitamaan sellaisia asioita, mitä varten pitää usein jonottaa puhelimessa.

– Esimerkiksi virtsatieinfektiot, allergiaoireet, ihottumat tai silmätulehdus hoituvat digiklinikan kautta minuuteissa. Normaalisti asian hoitamiseen voi mennä koko päivä. Se ei ole asiakasystävällistä.

Potilaan kanssa viestittely vaatii lääkäriltä erityistä empatiaa. Väärinkäsityksiä voi tulla, kun ei ole katsekontaktia. Asiantuntijan pitää myös erottua robotista, jonka kanssa aluksi viestitellään. Siksi Suurmunne kiinnittää erityistä huomiota viestiensä sävyyn.

– On tärkeää olla empaattinen ja varmistaa mistä asiasta potilas on huolissaan. Keskustelun lopuksi tulee vielä varmistaa, että potilas on tullut ymmärretyksi ja tietää mitä pitää tehdä seuraavaksi.

Mobiilisovellus voi mullistaa vastaanottotoiminnan

Yksityiset terveysjätit ovat kehittäneet sovelluksiaan pitkään yksityisten ja työterveyshuollon asiakkaiden kanssa. Mehiläinen on myynyt oman sovelluksensa ja siihen liittyvän digialustan myös ulkomaille.

– Olemme jo kokeilleet digiklinikkaa julkisissa palveluissa eri puolilla Suomea. Kokemuksemme on, että joissakin tapauksissa 10-20 prosenttia käynneistä voisi hoitua digiklinikan kautta, sanoo Mehiläisen perusterveydenhuollosta vastaava johtaja Joonas Turunen.

Mehiläisen perusterveydenhuollosta vastaava johtaja Joonas Turunen toimii väliaikaisesti myös Mehiläisen ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän yhteisyrityksen Harjun terveys oy:n toimitusjohtajana. Marjo Pirilä / Yle

Harjun terveys oy:n tavoitteena on saada 30 % palveluita käyttävistä asukkaista digitaalisten palvelujen käyttäjäksi.

– Kun asiakkaat hoitavat pienempiä terveydellisiä haasteita digiklinikan kautta, se jättää meidän lääkäreille tilaa hoitaa kivijalkapalveluissa niitä asiakkaita, jotka vaativat fyysistä vastaanottoa ja laajempaa hoitoa.

Turusen mukaan digitaaliset terveyskeskuskäynnit voivat aluksi lisääntyä, kun yhteydenotto on vaivatonta.

– Sitä tietenkin toivomme. Pyrimme palvelemaan asiakkaita mahdollisimman hyvin, että he olisivat hyvässä hoidossa.

Mehiläisen toimialajohtaja Markku Näreneva kertoo uudesta toimintamallista lisää tässä jutussa:

Yksityisillä etumatka

Julkisella puolella on kehitelty omia digipalveluita, mutta ne eivät pärjää yksityisten mobiilisovellusten kanssa, arvioi sairaalaneuvos, senior advisor Pentti Itkonen.

Itkonen on ollut mukana kehittämässä Suomeen kanta-järjestelmää, joka on koko maan kattava sosiaali-ja terveysalan sähköinen tietokanta. Jäätyään eläkkeelle Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin, Eksoten, toimitusjohtajan tehtävästä, on Itkonen keskittynyt alan teknologian kehitykseen.

Hänen mukaansa yksityiset yritykset ovat ymmärtäneet erittäin hyvin, mikä on asiakkaille on tärkeää – saada nopeasti yhteys palvelujärjestelmään.

– Mobiilisti toimiva yhteydenottomahdollisuus on ylivertainen, jos julkinen puoli samassa tilanteessa tarjoaa webbisivuja, pitkän listan puhelinnumeroita tai hiukan kökköisiä muita palveluita.

Itkonen on huolissaan siitä, että uudenlaisten palvelumallien kehittäminen on valumassa yksityisten käsiin.

Tietoturvaa koetellaan koko ajan

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurto toi esiin uudenlaisen uhkan. Mitä meidän terveystiedoillemme tapahtuu, kun ne liikkuvat digitaalisessa muodossa?

Mehiläisen digitaalisista terveyspalveluista vastaava johtaja Ossi Laukkanen vakuuttaa, että yritys on tehnyt tietoturvan eteen kaiken mahdollisen.

Kaikki asioinnissa syntyvä tieto säilytetään normaalien tietoturvaprosessien mukaan, aivan kuten potilastiedotkin.

– Sovelluksen ja verkkopalvelun tietoturvasta on huolehdittu niin, että mitään tietoa ei koskaan tallennu laitteeseen, vaan se haetaan aina meidän turvallisista tietokannoista.

Myös käyttäjällä itsellään on vastuu huolehtia siitä, että tietoturvapäivitykset on tehty ja kännykkäsovellukset ovat ajantasalla.

– Olemme käyttäneet apuna sellaisia kumppaneita, jotka pyrkivät jatkuvasti murtautumaan meidän tietokantoihin. Sillä varmistetaan, ettei tietoturva-aukkoja ei löydy, sanoo Laukkanen.