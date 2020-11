140-vuotiaalle sotilasalueelle nousee nyt tyyriitä asuntoja ja satoja työpaikkoja ― panssarivaunuille ja hevosille mitoitetut kadut pannaan uusiksi

Ilmakuva näyttää, että rakuunamäellä on noudatettu suoria linjoja. Venäläiset rakensivat Rakuunamäen 1880-luvulla.

Adolf Ehrnroothin aukion laidalle Lappeenrantaan on kesällä istutettu puita. Ne ovat lehmuksia, jotka joskus tulevaisuudessa nousevat korkeiksi. Viereistä Mannerheiminkatua reunustavien puiden mittaan on kuitenkin vielä matkaa, sillä niiden tarina alkaa paljon pidemmän ajan takaa.

Toisella, keskustan puoleisella laidalla, Adolf Ehrnroothin aukiota reunustaa matala kivimuuri. Sen tarkoitus on paitsi rajata aukiota selvemmin omaksi alueekseen, myös pitää viereisten toimistorakennusten parkkipaikat erillään.

Asfalttia aukiolle ei tule. Muutoksissa on pidetty mielessä perinteet ja historia, joita 1880-luvulla perustetulla Rakuunamäellä on.

Muutostöissä on päästy vauhtiin, sillä kesäkuussa Rakuunamäen asemakaava sai lainvoiman vuosien valmistelun jälkeen.

― On kunnia-asia kaavoittajalle päästä määrittelemään historiallisen alueen tulevaa käyttöä ja sitä, minkälaista toimintaa missäkin rakennuksessa voi olla. Halusimme, että Rakuunamäestä tulee toiminnoiltaan monipuolinen alue, kertoo Lappeenrannan kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä.

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä kertoo, että vanhan alueen uudelleen elävöittäminen asemakaavalla on kunniatehtävä. Kare Lehtonen / Yle

Korkea neliöhinta ja kiinnostusta

Alun perin Rakuunamäki rakennettiin ratsuväelle 1800-luvun lopulla. Vielä 1990-luvulla alue oli suljettu sotilasalue. Puolustusvoimat muutti Rakuunamäeltä pois 2016, minkä jälkeen Senaatti-kiinteistöjen omistamat talot jäivät tyhjilleen.

Vanhoille kasarmeille, tykkihalleille, naurisvarastoille ja ruokaloille on ollut kysyntää. Alueelle on tehty toimistotilojen lisäksi paljon yksityisasuntoja. Alueen neliöhinta onkin yksi Lappeenrannan korkeimmista.

Nykyisin Senaatti-kiinteistöt omistaa Rakuunamäeltä enää yhden rakennuksen, jossa on Puolustusvoimien rakennuslaitoksen toimintaa. Muut kasarmit on huutokaupattu eteenpäin yksityisille omistajille.

Muutostöitä on tehty Rakuunamäellä pitkin kesää ja syksyä. Silva Nieminen / Yle

Senaatti-kiinteistöillä on myynnissä myös kaksi rakennusta Sairaalanmäen puolella. Toiveissa on, että niille löytyvät uudet omistajat ensi vuoden alkuun mennessä.

Vanhat rakennukset ovat suojeltuja kohteita. Se tarkoittaa sitä, että uusi omistaja sitoutuu kunnioittamaan historiaa korjaustöissä.

― Rakuunamäki ja kaikki sen rakennukset ovat herättäneet paljon mielenkiintoa. Olemme myyneet Rakuunamäeltä yhteensä kymmenkunta rakennusta, joille valtiolla ei ole enää ollut käyttöä, myyntipäällikkö Asko Taskila Senaatti-kiinteistöiltä kertoo.

Uuden päiväkodin rakentaminen alkaa keväällä

Rakuunamäellä muutostyöt näkyvät ohikulkijalle päivittäin. Suurimman myllerryksen keskellä on tällä hetkellä keskusaukion ja Rantaraitin välinen alue.

Aivan aukion kulmalla on jo maaliskuusta asti ollut vuokralla pyöräilyn erikoisliike Varustamo, koska yritys halusi uudistaa liikettään.

― Muutimme tänne kauppakeskus Armadan alakerrasta ja alue on meille hyvä, sillä pyöriä pääsee koeajamaan suoraan ulos. Aiemmin kauppakeskuksessa ja keskustassa se oli vaikeampaa. Rakuunamäellä hienointa on kokonaisuus ja se, että olemme saaneet rakentaa hienon pyöräliikkeen historialliseen miljööseen, Joni Niemi Pyöräliike Varustamosta kertoo.

Yrittäjä Joni Niemi iloitsee uudesta pyörien erikoisliikkeestä Rakuunamäellä. "Meidät on helppo löytää mäen keskeltä." Kare Lehtonen / Yle

Vastapäätä, Mannerheiminkadun ja Ratsuväenraitin kulmassa, on suunnittelu- ja konsultointipalveluita tarjoava Granlund Saimaa. Yritys on ehtinyt olla paikallaan reilun kuukauden verran Kirsi-kiinteistöjen omistamassa talossa. Toimistolla työskentelee noin 50 henkilöä.

― Olemme kotiutuneet todella hyvin. Olimme ennen keskustassa kauppakeskus Oprin yläkerrassa, mutta arkkitehdit olivat satamassa. Halusimme kaikki saman katon alle, toimitusjohtaja Risto Havo kertoo.

Koska kaikki rakentamiseen liittyvä suunnittelu ja konsultointi kuuluu yrityksen osaamisalaan, oli Granlund Saimaa mukana myös entisen varuskuntaruokalan uudistamisessa.

― Meille oli tosi hieno asia, että saimme itse suunnitella ja vetää hankkeen. Meillä on täällä avotoimistoa sekä huoneita ja olemme panostaneet erityisesti neuvottelutiloihin, Havo kertoo.

Yrityksen kädenjälki tulee näkymään Rakuunamäellä myös myöhemmin, sillä Granlund Saimaa on mukana uuden päiväkodin rakentamisessa. Uusi Snellmanin päiväkoti tulee Mannerheiminkadun ja Kasarminkadun väliin. Työt alkavat ensi keväänä ja toiminta alkaa syksyllä 2022.

Läpiajo sallitaan, vauhtia hidastetaan

Jo ennen lainvoimaista asemakaavaa Rakuunamäellä on toiminut yrityksiä poikkeusluvalla. Yksi niistä on hotelli Rakuuna. Myös useampi rakennus on toiminut jo pitkään toimistotalona. Uusia työpaikkoja tulee myös jatkossa, sillä esimerkiksi vanhaan esikuntarakennukseen etsitään uusia yrityksiä vuokralle.

Yhteensä alueella työskentelee jo nyt satoja ihmisiä.

Yksi keskeinen asia Rakuunamäellä on liikkuminen. Jo pitkään on kiistelty siitä, saako kaupungin kaksi laitaa yhdistävän mäen läpi ajaa autolla. Toistaiseksi kieltokyltit ovat paikallaan, mutta se muuttuu tulevaisuudessa.

Kasarminkadulle tulee uusi T-risteys ja mukulakiveä. Ajonopeutta pudotetaan ja katutilaa kavennetaan.

Myös kevyen liikenteen väyliin tullaan tulevaisuudessa panostamaan.

― Se tapahtuu ensin tässä Adolf Ehrnroothin aukion laitamilla, mutta sitä jatketaan Kasarmikadun reunaa pitkin Valtakadun suuntaan. Kadut on alun perin mitoitettu hevosille ja panssarivaunuille, ei jalankulkijoille. Sen vuoksi täällä on vaarallisia paikkoja, Maarit Pimiä kertoo.

Rakuunamäellä sijaitsee myös upseerikerho, joka on myös 1800-luvun lopulta. Nykyisen se toimii kaikille avoimena ravintolana. Kalle Purhonen / Yle

Korona hidastaa osaa projekteja

Vaikka kehitystä tapahtuu, on korona jarruttanut joitakin hankkeita. Yksi vanha kasarmirakennus odottaa täydellistä saneerausta, jotta taloon voidaan rakentaa kolmisenkymmentä yksityisasuntoa.

― Olisi ollut mahdollista edetä ja hakea rakennuslupaa, mutta olemme jarrutelleet muun muassa koronan takia. Etenemme hiljalleen. Tarkempaa aikataulua ei ole vielä kertoa, kertoo rakennuksen omistava Joni Kakko.

Rakennusalan yrittäjänä itsekin toimiva Kakko sanoo, että korona on hidastanut isompien rakennusliikkeiden projekteja ja kaupankäynnissä on ollut haasteita.

― Rakuunamäki on kyllä erilainen myyntiarvoltaan ja halukkuutta on paljon. Menemme positiivisella mielellä eteenpäin ja odotamme, miten tilanne kehittyy. Talven aikana kuitenkin varmaan edetään, Kakko arvioi.

Kasarmirakennus 2 näyttää tyhjillään aavemaiselta, mutta tulevaisuudessa sinne rakennetaan yksityisasuntoja. Silva Nieminen / Yle

Kakko sanoo odottavansa myös tarkempaa tietoa pysäköinnin järjestelystä. Samaa toivoo Pyöräliike Varustamon yrittäjä.

― Meille haaste on se, että tapahtuma-aukiolta kiellettiin pysäköinti. Jos alueelle halutaan yrityksiä harjoittamaan elinkeinotoimintaa, pitäisi se pysäköintikin jonnekin sallia. Puoli tuntia kiekollakin riittäisi, Joni Niemi sanoo.

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiän mukaan yleisiä pysäköintipaikkoja on tulossa rakennusten väleihin. Adolf Ehrnroothin aukio halutaan kuitenkin varata elämää varten, ei parkkipaikoiksi.

Kaupunki ei ole koskaan valmis

Alueen elävöittäminen on otettu huomioon jo asemakaavan suunnittelussa. Sen vuoksi Rakuunamäki ei ole pelkkä asuinalue, vaan sen kaduille ja aukioille toivotaan paljon muutakin vipinää ja vilskettä.

― Täällä voi järjestää tapahtumia, messuja ja kilpailuja. Käyttö voi olla monimuotoista. Alueella on hotellia, ravintolaa, asukastiloja ja liiketiloja. Myös alueen asukasyhdistys on aktiivinen, Maarit Pimiä kertoo.

Granlund Saimaan toimitusjohtaja Risto Havo toivoisi Rakuunamäelle lisää ravintoloita lounaspaikoiksi. Joni Kakko vertaa Rakuunamäkeä Turussa sijaitsevaan Kakolan alueeseen.

― Kun tutustuin Turun Kakolan alueeseen, pidin paljon siitä, että siellä oli pienpanimoa ja kahvipaahtimoa ja sellaisia pienyrittäjiä. Toimintaa, jota ihmisiä kiinnostaa tulla katsomaan ja kävelemään alueella, Kakko sanoo.

Risto Havo kertoo Granlund Saimaan kotiutuneen hyvin Rakuunamäelle. Kare Lehtonen / Yle

― Se on meillekin etu, mitä enemmän alueella on yrityksiä ja elämää. Tunnettavuus kasvaa ja paranee, kun on luontaista liikettä enemmän, Granlund Saimaan Havo jatkaa.

Mutta onko Rakuunamäki valmis sitten, kun kaikki muutostyöt ja suunnitelmat saadaan toteutettua?

― Kaupunki ei ole ikinä valmis! Se kasvaa, kehittyy ja elää. Infran osalta pitää tietysti olla valmistumistavoitteita, esimerkiksi valaistuksen osalta. Mutta tarpeet muuttuvat ja myös kaupungin pitää muuttua, Maarit Pimiä sanoo.