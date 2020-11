Pääluottamusmies: "Ei ole, mistä ottaa" – Outokumpulaiset marssivat ulos vastalauseena sadoille irtisanomisille Torniossa ja Kemissä

Osa Outokummun Tornion tehtaiden ja Kemin kaivoksen työntekijöistä ja toimihenkilöistä poistui perjantaina työpaikaltaan vastalauseena työnantajan ilmoitukselle vähentää 250 henkilöä Meri-Lapista.

Työntekijöiden pääluottamusmies Tytti Pernu seurasi ulosmarssia tehdasalueella.

– Aikamoinen autoletka lähti ruokatunnin aikaan, kun ikkunasta katsoin. Kyllähän nämä on aika spontaaneja reaktioita irtisanomisuutisiin, eikä ulosmarssi tullut varmaan yllätyksenä kenellekään.

Pernu arvelee, että päivävuoro lähti töistä kokonaan.

– On täysin mahdoton sanoa, kuinka suuri osa vuoroista on jäänyt töihin. Koko tehdas ei ole pysähtynyt, koska esimerkiksi JT-sulatto pyörii. Tuotantoa on, mutta ei varmaan joka paikassa.

"Ei ole, mistä ottaa"

Outokummun ferrokromiliiketoiminnan johtaja Martti Sassi ei usko, että ulosmarssi haittaa merkittävästi tuotantoa.

– Käsityksemme mukaan ulosmarssi on koskenut pääasiassa päivävuoron työntekijöitä. Ulosmarssilla ei ole vaikutuksia asiakastoimituksiin.

Pääluottamusmies Tytti Pernu arvelee, että osa iltavuorosta tulee vasta kuudeksi töihin.

– Olen sanonut ihmisille, että tämä on henkilökohtainen valinta. Jos haluaa osoittaa mieltä, osallistuu siihen tällä tavalla. Mutta jos ei halua, tulee normaalisti töihin.

Hänen mukaansa henkilöstössä lisää katkeruutta se, että ilmoitus väen vähentämisestä tuli yllätyksenä.

– Meillä ei ole liiemmin, mistä ottaa löysää pois. Se lisää järkytystä tästä uutisesta, Pernu sanoo.

Outokummun ferrokromiliiketoiminnan johtaja Martti Sassi kertoo, että yhtiön kustannustasoa on pakko laskea. Antti Ullakko / Yle

Työntekijöiden keski-ikä noin 40 vuotta

Henkilöstön vähennyksistä keskustellaan yt-neuvotteluissa, jotka alkavat ensi viikolla.

– Yhdessä henkilöstönedustajien kanssa etsimme tapoja minimoida henkilöstömme epävarmuutta esimerkiksi etsimällä vapaaehtoisia vähennyksiä mahdollisuuksien mukaan, Martti Sassi sanoo.

Yksi tapa lieventää kovia irtisanomisia ovat eläköitymiset. Pääluottamusmies Tytti Pernun mukaan hänelle on muutama tullut jo kertomaan, että on valmis lähtemään vapaaehtoisesti.

Toimihenkilöiden luottamusmies Pekka Korpela uskoo, että eläköityvien määrä ei ole kovin suuri.

– Keski-ikä on vain noin 40 vuoden paikkeilla, Korpela sanoo.

Halpa aasialainen tuonti luo epätasapainoa Euroopan markkinoille

Irtisanomisia perustellaan sillä, että markkinatilanne on muuttunut perusteellisesti viime vuosina, ja halpa aasialainen tuonti virtaa Eurooppaan.

Tämä on aiheuttanut epätasapainoa ruostumattoman teräksen markkinoilla Euroopassa.

– Meidän on sopeutettava toimintamme tähän uuteen todellisuuteen. On keskityttävä tiukkaan kustannus- ja pääomakuriin, ja parannettava kustannuskilpailukykyä. Kokonaiskustannuspohjamme on yksinkertaisesti liian korkea, Sassi toteaa.

Yhtiö perustelee työpaikkojen vähentämistä sillä, että markkinatilanteessa on tapahtunut selvä muutos ja henkilöstöä ei ole vähennetty pandemian aikana.