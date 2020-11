Ministeri Mikkonen Twitterissä: Korona voi levitä myös Suomen minkkitarhoihin – Tanskassa 214 ihmisellä todettu mutatoitunut koronavirus

Krista Mikkosen mukaan on vielä aikaista arvioida, miten Tanskan päätös vaikuttaa laajemmin alan tulevaisuuteen. Arkistokuva lokakuun lopulta.

Krista Mikkosen mukaan on vielä aikaista arvioida, miten Tanskan päätös vaikuttaa laajemmin alan tulevaisuuteen. Arkistokuva lokakuun lopulta. Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) pitää vakavana, että Tanskassa koronavirus on levinnyt turkistarhoilla minkeistä ihmiseen. Hänen mukaansa on mahdollista, että koronavirus leviää myös Suomen minkkitarhoille.

– Emme voi sulkea pois mahdollisuutta, että koronavirus leviää myös kotimaisille tarhoille, hän kirjoitti Twitterissä perjantaina.

Suomen viranomaiset seuraavat turkistarhojen tilannetta.Emme voi sulkea pois mahdollisuutta,että koronavirus leviää myös kotimaisille tarhoille.Tarvitsemme selvän toimintasuunnitelma tilanteen varalle.Viruksen leviäminen estettävä myös eläimestä ihmiseen. https://t.co/50DRRlIMK0 — Krista Mikkonen (@MikkonenKrista) 6. marraskuuta 2020

Ruokavirasto kertoi torstaina aloittavansa laajan minkkien koronatartuntoja selvittävän kartoituksen Pohjanmaan turkistarhoilla. Toistaiseksi suomalaisilla minkeillä ei ole todettu tartuntoja.

Koronaviruksen leviämisen vuoksi Tanskassa aiotaan lopettaa kaikki minkit maan turkistarhoilla. Maassa on viranomaisten mukaan noin 15–17 miljoonaa minkkiä. Mikkosen mukaan on vielä aikaista arvioida, miten Tanskan päätös vaikuttaa laajemmin alan tulevaisuuteen.

– Jos kokonainen elinkeino kokee ison muutoksen, on aiheellista tukea alalta luopumista sekä uudelleen kouluttautumista. Unohtamatta alueiden taloutta, joille toiminta on keskittynyt, hän toteaa tviitissään.

Ruokaviraston mukaan koronavirus tarttuu herkästi ihmisestä minkkeihin. Myös supikoira voi saada tartunnan. Eläimistä koronavirus voi puolestaan tarttua turkiseläinten kanssa tekemisissä oleviin ihmisiin ja levitä eteenpäin.

Viraston mukaan Tanskassa minkkitarhoilta on löytynyt muuntunut versio koronaviruksesta, joka on levinnyt minkeistä ihmisiin. Tanskan kansanterveyslaitos Statens Serum Institut kertoi perjantaina, että mutatoitunut koronavirus on todettu maassa yhteensä 214 ihmisellä.

Mikkosen tviiteistä uutisoi aiemmin perjantaina Verkkouutiset.

