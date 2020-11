Puolustusministeri Kaikkonen toivoo Yhdysvaltain paluuta kansainvälisiin neuvotteluihin, "Suomen turvallisuudelle Venäjän merkitys keskeinen"

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) toivoo, että Yhdysvallat palaisi erilaisiin kansainvälisiin organisaatioihin ja neuvotteluihin.

Kaikkonen sanoi maanpuolustuskurssin avaisissa maanantaina, että Yhdysvaltain vaalituloksen kirkastuttua on vahvistumassa toive, että maa saattaisi olla palaamassa neuvottelupöytiin.

Presidentti Donald Trumpin nelivuotisella kaudella liittolaissuhteet Eurooppaan heikkenivät ja maa vetäytyi Pariisin ilmastosopimuksesta, YK:n ihmisoikeusneuvostosta, Iranin ydinsopimuksesta ja keväällä esimerkiksi asevalvontasopimus Open Skiesista.

Joe Bidenin valinta Yhdysvaltain presidentiksi varmistui viikonloppuna.

– Puolustuksen saralla Yhdysvallat on ollut meille keskeinen kumppani, ja uskon, että tällä tavalla tulee myös jatkumaan, Kaikkonen sanoi.

Hän odotti, että Yhdysvaltain tuleva politiikka kirkastuu lähitulevaisuudessa, kun vaalitulos vahvistuu ja uusi hallinto alkaa kertoa linjauksistaan.

Kaikkonen sanoi, että Suomen turvallisuuden näkökulmasta Venäjän merkitys on keskeinen, ja se on osoittanut kykynsä käyttää laajaa keinovalikoimaa, jossa sotilaallisella voimalla on edelleen keskeinen osa.

Kaikkonen totesi, että tuoreen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon maalaama näkemys Suomen puolustuksen toimintaympäristöstöstä on "synkeä, mutta realistinen".

Selonteossa tuodaan esiin, että jännitteet ovat lisääntyneet myös Suomen lähialueilla.

Ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoa seuraa toista kertaa laadittava puolustuspoliittinen selonteko, joka on määrä antaa eduskunnalle ensi keväänä.

Kaikkonen puhui 235. valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisissa Helsingissä.

