Turun talouden sopeuttamisohjelma on lähtenyt käyntiin verkalleen – säästöjä on kertynyt vasta muutama miljoona euroa

Turun kaupunginvaltuusto päätti viime syksynä, että kaupungin pitäisi etsiä pysyväluonteisia säästöjä 50 miljoonaa euroa vuosina 2020-2023.

Kaupungin eri toimialat löysivät 95 toimenpidettä, jolla Turun taloutta voitaisiin parantaa. Toimialat arvioivat, että säästöjä voisi kertyä jopa 59 miljoona euroa.

Toistaiseksi säästöjä on saatu aikaan hyvin vähän, arviolta vasta muutama miljoona (siirryt toiseen palveluun). Tarkkaa summaa kaupunki ei ole pystynyt laskemaan.

– Aika iso osa näistä ja erityisesti nämä rakenteelliset muutokset vievät aikaa, eli jokaisen toimenpiteen osalta ei kyetä heti arvioimaan sitä todellista vaikutusta, sanoo Turun talousjohtaja Valtteri Mikkola.

95 sopeutustoimen lista löytyy kokonaisuudessaan kaupungin verkkosivulta (siirryt toiseen palveluun).

Selvittelyt vielä kesken

Osasyy säästöjen vähäisyyteen on siinä, että suuri osa säästötoimenpiteistä on vasta selvittelyn alla. Toisin sanoen mitään konkreettista ei ole monenkaan toimenpiteen osalla vielä tapahtunut. Talousjohtaja ei ole kuitenkaan asiasta huolissaan.

– Ollaan lähes aikataulussa. Hyvinvointitoimialalla on varmasti tiettyjä viiveitä ja niihin on syytä pureutua hieman tarkemmin, Mikkola sanoo.

Turun sopeuttamisohjelmassa suurimman taakan kantaa juuri hyvinvointitoimiala. Siihen kohdistuu 33 toimenpidettä, joilla tavoitellaan yli 30 miljoonan euron säästöjä. Suurin yksittäinen säästö kohdistuu vanhuspalveluun, jossa pitäisi lisätä tehostetun asumisen paikkoja ja lyhytaikaista intervallihoitoa.

Talousjohtajan mielestä viivästykset toimenpiteiden käynnistyksissä selittyvät ainakin osin koronalla.

– Sopeuttamisohjelma varmasti etenee ja kyetään hoitamaan se suunnitelman mukaan loppuun asti, korona ei vaikuta siihen. Aikatauluun saattaa tulla vaikutuksia, Valtteri Mikkola sanoo.

Korona on vaikuttanut kuitenkin sopeuttamisohjelman toimenpiteisiin monella tapaa. Osa niistä jätettiin toteuttamatta kokonaan tai niitä lykättiin. Esimerkiksi kaupungin omistamien kulttuuri- ja harrastepaikkojen ja joukkoliikenteen taksojen korotuksista luovuttiin, ja silti asiakkaat kaikkosivat eikä tuloja ole tullut toivotulla tavalla.

Kuva on vielä hämärä

Vuosi sitten valmistuneen selvityksen mukaan Turku käyttää pysyviin menoihin enemmän rahaa kuin muut suuret kaupungit. Onko menoja pystytty nyt sopeuttamisohjelman avulla vähentämään?

– Taloudelliset arviot näille jokaiselle toimenpiteelle on arvioitu vuosi sitten. On selvää, että ne arviot tarkentuvat toimenpiteen edistämisen aikana. Nyt tämä ensimmäinen seuranta ei anna vielä selkeää kuvaa siitä, Mikkola sanoo.

Sopeuttamisohjelman tarkoituksena on saada aikaan pysyviä säästöjä ennen kaikkea rakenteita muuttamalla. Talousjohtaja uskoo, että näin tulee myös tapahtumaan.

– Olennaisinta on, että näillä toimenpiteillä on tavoiteltu sitä, että me pystytään hillitsemään toimintakatteen kehitystä. Mitään helppoja ratkaisuja ei ole käytettävissä, ne on jo käytetty vuosien saatossa, Valtteri Mikkola sanoo.

