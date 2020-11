USA:n vaalit villitsevät vedonlyöjiä myös Suomessa – "Tämänkaltaista poliittista vedonlyönnin kohdetta ei ole ennen ollut", sanoo alan ammattilainen

– Tämänkaltaista poliittista vedonlyönnin kohdetta ei ole koskaan ollut, eikä varmaan tule enää olemaankaan. Kiinnostus Yhdysvaltain vaalivoittajan veikkaamista kohtaan on ollut ennätyssuurta.

Näin kertoo vedonlyönnin ammattilainen, sijoittaja ja analyytikko Jorma Vuoksenmaa. Eikä hän kuvaile ainoastaan ilmiötä Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa: myös suomalaiset ovat veikanneet presidentinvaalien voittajaa innolla.

Rahapelisivusto Betssonilta arvellaan, että Donald Trumpin ja Joe Bidenin välinen taisto saattaa olla kaikkien aikojen eniten suomalaisilta pelivaihtoa kerännyt kohde.

Betsson perustaa arvionsa siihen, että Veikkaus on kertonut tehneensä Pitkävedon yhden tapahtuman ennätyksen (siirryt toiseen palveluun) jääkiekon MM-kisojen finaalissa vuonna 2019 yli 900 000 euron pelivaihdolla. Veikkauksen kautta poliittisia kohteita ei voi veikata, sillä se on arpajaislain vastaista.

Betssonin mukaan suomalaiset ovat lyöneet vetoa uudesta presidentistä jo moninkertaisesti yli 900 000 euron. Tarkempaa summaa Betsson ei kerro.

– Tavallisesti suosituimmat tapahtumat ovat jääkiekon ja jalkapallon arvokisojen finaalit, mutta niistä on menty reippasti yli. Yhdysvaltain vuoden 2016 vaaleista mentiin ohi vedonlyöntimäärissä jo muutama kuukausi sitten, kertoo Betsson Groupin urheiluvedonlyönnin johtaja Jussi Metsiö.

Rahapelisivusto Paf niin ikään kertoo, että suomalaiset asiakkaat ovat veikanneet presidentinvaalien voittajaa innokkaammin kuin monia muita kohteita. Voittajaa on veikattu noin 800 000 eurolla, joista valtaosa on tullut suomalaisilta.

– Summa on suurempi kuin monissa yksittäisissä urheilutapahtumissa, ja esimerkiksi kolme kertaa suurempi kuin se summa, jolla veikattiin jalkapallon Maailmancupin voittajaa vuonna 2018, kertoo Pafin viestintäpäällikkö Ludvig Winberg.

Ilmiön taustalla useita syitä

Mikä on sitten aiheuttanut näin suuren vedonlyönti-innon? Jorma Vuoksenmaan mukaan selittäviä tekijöitä on useita. Ensinnäkin vedonlyönti on hänen mukaansa tällä hetkellä ihmisten pelaamisen nopeimmin kasvava osa-alue.

Toisekseen vaaleista on muodostunut jännitysnäytelmä, jota on puitu mediassa väsymättä ja hartaasti.

– Trump on lisäksi omalla mediastrategiallaan ruokkinut ajatusta, että vaaleihin valmistaudutaan kuin suureen otteluun.

Kaksinkamppailua seurataan siis ikään kuin merkittävää urheilutapahtumaa konsanaan.

– Poliittiset vedonlyönnit eivät yleensä ole näin kiehtovia, sillä usein niissä jollakin on suosikkiasema jo hyvissä ajoin. Nyt ehdokkaiden tasainen asetelma on kasvattanut spekulaatiota ja keskustelua, mikä puolestaan ruokkii vedonlyönti-intoa, Vuoksenmaa sanoo.

Vettä myllyyn lisää se, että tuloksen selviäminen on pitkittynyt. Vaalivoittajaa ei ole vielä neljänkään päivän jälkeen selvillä. Tämä heiluttaa kertoimia. Vetoja ostetaan ja myydään ja kerroinmuutoksilla tehdään voittoa tai tappiota.

– Jos vaalit olisi järjestetty tilanteessa, jossa ihmiset luottavat mediaan ja mielipidemittauksiin, tällaista kerrointempoilua olisi tuskin koskaan muodostunut.

Jorma Vuoksenmaa arvelee, että moni pitää mahdollisena sitäkin, että ratkaisu voi pitkittyä edelleen.

– Siksi moni kenties treidaa huonollakin hinnalla positionsa kiinni, jotta rahat ovat nalkissa kunnes lopullinen ratkaisu saadaan.

