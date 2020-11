Emma Ojanen, 24, oppi vasta aikuisena, ettei raskaaksi tulla milloin vain – moni jakaa kokemuksen surkeasta seksuaalikasvatuksesta

Yläasteikäisenä Emma Ojanen meni sukupuolitautitesteihin, sillä koulun seksuaalivalistuksesta oli jäänyt mielikuva, että sukupuolitauti tarttuu helposti seksin välityksellä.

– Terveydenhoitaja ihmetteli, miksi olin tullut ja kertoi sitten, ettei sukupuolitautia voi olla, sillä olimme poikaystäväni kanssa toistemme ensimmäiset kumppanit ja käytimme ehkäisyä.

Ojanen sanoo, että tieto oli ristiriidassa sen kanssa, mitä hän oli luullut.

– Seksitaudeista oli puhuttu niin paljon, että ajattelin ihmisten voivan kantaa sitä syntymästään lähtien.

Monien seksuaalisuuteen liittyvien asioiden todellinen laita valkeni Ojaselle vasta, kun hän luki yliopiston pääsykokeisiin ihmisten anatomiasta kertovaa tietokirjaa. Sieltä selvisi esimerkiksi, ettei raskaaksi voi tulla milloin tahansa.

Ojasen yläasteen seksuaalikasvatustunneista on kulunut aikaa kymmenkunta vuotta. Nyt 24-vuotiaana oma tietämättömyys jo vähän huvittaa, mutta myös suututtaa.

– Tietoa on varmasti tuolloin jo ollut, mutta ajateltiinko silloin, että seksuaalikasvatus hoidetaan niin kuin ennenkin ja että se on ollut riittävän hyvää.

Seksuaalikasvatus antoi pelottavan kuvan seksistä

Moni aikuinen jakaa Emma Ojasen kokemuksen huonosta seksuaalikasvatuksesta. Asia käy ilmi yli 270 vastauksesta, joita saimme verkkosivujemme kautta. Pyysimme lukijoitamme kertomaan, ovatko he saaneet seksuaalikasvatusta ja kuinka se on vaikuttanut heidän elämäänsä.

Vastaajien ikähaitari oli 16–80 vuotta.

Suurin osa vastaajista kertoo saaneensa koulussa hetero-, huoli- ja yhdyntäkeskeistä seksuaalikasvatusta tai jääneensä jopa kokonaan ilman.

Terveystiedon opettaja lukiossa ohitti koko sukupuolielämäosion oppikirjasta ja totesi että nämä asiat selviävät teille aikanaan. Mies, 48.

Seksuaalikasvatus oli huonoa ja kömpelöä. Koulussa aika asiapohjaista, yhdyntäkeskeistä ja seksitaudeilla pelottelua. Perheessä seksistä ei juuri puhuttu ja siitä tuli huono käsitys. Nainen, 30.

Peruskoulussa biologian tunneilla tuli lisääntyminen tutuksi, mutta siinä se. Sitä oli yhden kirjan kappaleen verran ja yksi oppitunti varattu siitä keskustelemiseen. Monta osa-aluetta jäi käymättä. Minulle tuli tarve myöhemmällä iällä opetella lisää itse koko aiheesta. Nainen, 19.

Kehnon seksuaalikasvatusen jälkiä paikataan aikuisena

Etenkin moni kyselyyn vastannut nainen kokee, että puutteellisella seksuaalikasvatuksella on ollut iso vaikutus heidän elämäänsä.

Käyn terapiassa läpi nuoruuden seksisekoiluja, joihin päädyin täysin valmistautumattomana, vanhemman ystävän "ohjeistamana". Nuoruuden holtittomuus teki minusta pitkäksi ajaksi tunnekylmän, ja oma seksuaalisuus on alkanut avautua vasta nyt. Nainen, 46.

Seksuaalioikeuksista olisin toivonut puhuttavan enemmän. Oikeuteni muuttaa mieltäni tai "olla antamatta, vaikka olen antanut ymmärtää". Olisi ollut hyvä kuulla asiasta jo silloin nuorena, eikä oppia vasta iän ja huonojen kokemusten kautta. Nainen, 27.

Vasta 27 vuotiaana oivalsin, että seksissä voisi olla minullekin jotain. Että seksissä olisi kyse myös minun nautinnostani, ja että se ei välttämättä täydy tulla - eikä tosiaan aina tulekaan - penetraatiosta. Ihan vielä en osaa täysin tätä toteuttaa, mutta oivallus siitä, että minun ei tarvitse olla “vain se antava osapuoli” on ollut mullistava. Nainen, 28.

Emma Ojanen toimi yläasteella tukioppilaana ja antoi nuoremmille oppilaille päihdevalistusta. Seksuaaliasioista ei ollut lupa kertoa. Janne Körkkö / YLE

Myös Emma Ojanen kertoo, että pelotteleva kasvatus on vaikuttanut kielteisesti hänen kokemukseensa seksistä. Seksin hyvää tekevästä vaikutuksesta ei puhuttu juuri mitään.

– Aina oli tunne, että tässä on vaaran paikka ja voin tulla raskaaksi. En osannut nauttia omasta parisuhteesta.

Ojanen kertoo, että hänen koulusta saamasta seksuaalikasvatuksesta jäi puuttumaan monia olennaisia asioita.

– Esimerkiksi toisen rakastamisesta ja kunnioittamisesta tai itsensä kunnioittamisesta ja omista rajoista ei puhuttu. Myöskään sukupuolen moninaisuudesta ei opetettu mitään.

Lapsiakin pitää kasvattaa seksuaalisuuteen

Lasten ja nuorten seksuaalikasvatuksessa on otettu isoja harppauksia viime vuosina. Nykyisin seksuaali- ja turvataitokasvatusta annetaan jo päiväkoti-ikäisille lapsille. Sitä kutsutaan kehotunnekasvatukseksi, eikä se liity aikuisten mieltämään seksuaalisuuteen tai seksin opettamiseen, kertoo Väestöliiton lastenpsykiatri Raisa Cacciatore.

– Lapset ovat hyvin luontevia ja lähestyvät näitä asioita estoitta, mutta aikuisille aihe on vaikea, koska heille tulee aikuisten mielikuvat seksuaalisuudesta, eikä osata suhteuttaa, mikä on ikä- ja kehitystasoon sopivaa ja tarpeellista tietoa.

Kehotunnekasvatuksesta ja turvataidoista on kerrottu lapsen tasoisesti esimerkiksi Pikku Kakkosessa.

Cacciatoren mukaan tarvetta lasten tasoiselle seksuaalikasvatukselle on aina ollut, mutta ei ohjeita sen toteuttamiseen. Nyt Väestöliitolla on käynnissä kolme hanketta, joissa on esimerkiksi koulutettu tänä syksynä päiväkotien ja alakoulujen henkilökuntaa.

Lapsille annettava kehotunnekasvatus pohjautuu kansainvälisten terveysjärjestöjen standardehin (siirryt toiseen palveluun). Myös päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma ja koulujen opetussuunnitelma mahdollistavat kehotunnekasvatuksen, Cacciatore sanoo.

Cacciatore muistuttaa, että seksuaalisuuteen liittyvät asiat tulevat lasten tietoisuuteen nykyisin jo hyvin nuorena.

– Tiedämme, että ekaluokkalaiset niin sanotusti seksuaalikasvatetaan tehokkaasti vanhempien oppilaiden toimesta. Myös eri mediat tavoittavat yhä nuoremmat. Sen vuoksi olisi tärkeää, että asioista puhutaan jo sitä ennen.

Myös osa kyselyyn vastanneista toivoo, että heidän omat lapsensa saisivat parempaa seksuaalikasvatusta kuin he itse ovat saaneet.

Olen miettinyt että omille lapsien kanssa näistä asioista puhutaan varhaisemmassa vaiheessa. Nainen, 33.

Toivon että seksuaalikasvatus on muuttunut paljon kymmenessä vuodessa, sillä minun sukupolveni tuntuu olevan melko hukassa ja luottavan seksuaalisena kasvattajana pornoon. Nainen, 25.

Tuntuu surulliselta, kuinka uskonto voi rajoittaa seksuaalisuutta. Koen itse seksuaalikasvattaneeni itseni. Olen lukenut aiheesta valtavasti, kuunnellut ammattilaisten podcasteja, katsonut dokumentteja ja kiinnostunut isosti. Omat lapseni tulen varmasti avoimesti keskustellen seksuaalikasvattamaan. Nainen, 23.

Seksuaalikasvatus suojaa lasta ja nuorta

Tarve lasten ja nuorten paremmalle seksuaalikasvatukselle kumpuaa myös viime vuosien tapahtumista, sanoo Väestöliiton toimitusjohtaja Eija Koivuranta. Hän mainitsee Oulun hyväksikäyttötapauset, nettihäirinnän ja me too-kampanjan lisäksi myös urheilupiireissä tulleet häirintä- ja hyväksikäyttötapaukset.

Tutkimusten mukaan ikätasoinen ja vastuullinen seksuaalikasvatus johtaa vastuullisempaan seksuaalikäyttäytymiseen, eikä tekojen aikaistumiseen. Suomessa on saatu kokemuksia myös siitä, miten seksuaalikasvatuksen vähentäminen vaikuttaa.

– Lama-aikana koulujen terveystieto muutettiin säästösyistä valinnaiseksi aineeksi, jolloin abortit kääntyivät kasvuun. Kun terveystieto palautettiin kaikille kuuluvaksi, tilanne parani huomattavasti, Väestöliiton toimitusjohtaja Eija Koivuranta kertoo.

Moni kyselyymme osallistunut kertoo hankkineensa seksuaalikasvatuksensa itse. Hyviä kokemuksia on saatu etenkin oikeanlaiseen kirjallisuuteen tutustumalla.

Kotona oli kirjahyllyssä kirja "Naisen seksuaalisuus", jota luin salaa 11-13 vuotiaana. Opin sieltä paljon hyviä juttuja, anatomiasta, orgasmin saamisesta, fantasioista, masturbaatiosta. Sen lukeminen oli tosi hyvä juttu! Nainen, 33.

10-vuotiaana löysin Jorma Palon “Rakkaudesta seksiin” vanhempien kirjahyllystä ja luin sen sitten uteliaana viikossa läpi. Tuli oikein kattava perehdytys aiheeseen ja olisi varmasti usealle aikuiselle ihan paikallaan lukea tuo. Kirjan lukemalla vältyin tekemästä asioita, joita ehkä olisin katunut myöhemmin. Mies, 23.

Vanhemmat ja isovanhemmat eivät välttämättä pysy kehityksessä mukana

Cacciatore kertoo, että tämän päivän nuorten seksuaalisuuteen liittyvissä tiedoissa on yhä isoja eroja, jotka johtuvat koulussa saadun tiedon lisäksi myös perheiden tavasta käsitellä seksuaalisuutta.

– Monet nuoret osaavat jo puhua aiheesta hyvin avoimesti.

Kun lapsilla ja nuorilla on vanhempiaan parempi taito puhua seksuaalisuudesta, se voi aiheuttaa myös ristiriitaa perheissä.

Cacciatoren mukaan konflikteja voi tulla myös vanhempien ja isovanhempien välille, vaikka kaikkien tarkoitus on toimia lasten hyväksi. Sen vuoksi myös isovanhemmille järjestetään kehotunnekasvatusta (siirryt toiseen palveluun).

– Seksuaalisuuteen liittyvät asiat herättävät monissa aikuisissa suurta hämmennystä.

Emma Ojasen mielestä seksuaalikasvatuksen puutteet ilmenevät aikuisissa ahdasmielisyytenä ja suvaitsemattomuutena.

– Esimerkiksi homous alkaa olla suunnilleen hyväksyttyä, mutta transfobiaa esiintyy edelleen hyvin paljon.

