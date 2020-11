Syyttäjä vaatii pedofiilijutun pääepäillylle lähes kymmenen vuoden vankeutta – syytteet törkeistä lasten raiskauksista käsitellään salassa

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on varannut useita päiviä jutun käsittelyyn.

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on varannut useita päiviä jutun käsittelyyn. Elina Niemistö / Yle

Viime vuonna Suomea kohahduttaneen laajan lapsiin kohdistuneen seksuaalirikosvyyhden oikeuskäsittely alkaa tänään Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa Seinäjoella.

Juttu käsitellään todennäköisesti kokonaan suljetuin ovin sen arkaluontoisuuden takia.

Syytteet ovat kovat. Pääepäiltyä vastaan on nostettu useita syytteitä, joista vakavimpia ovat törkeät lapsiin kohdistuneet hyväksikäytöt ja raiskaukset. Pääepäiltyä syytetään myös törkeästä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavien lasta esittävien kuvien levittämisestä ja hallussapidosta.

Syytekohtia on yhteensä lähes 20 ja syytettynä on neljä suomalaista miestä. Syyttäjä tulee vaatimaan tekijöille kovia tuomioita.

– Kun on useita asianomistajia, joita on hyväksikäytetty törkeällä tavalla, niin lähtökohta on vuosikausien vankeusrangaistukset. Lähden siitä, että varmasti lähelle kymmenen vuotta tämän päätekijän kohdalla, sanoo aluesyyttäjä Jaana Nyrhinen.

Syytetyt osin myöntäneet, osin kiistäneet rikokset

Tapauksen oikeuskäsittely on jaettu kahteen käräjäoikeuteen. Osa jutusta käsiteltiin Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa Espoossa syyskuussa.

Etelä-Pohjanmaalla syytettynä olevista kaksi oli syytettynä myös Espoossa. Heitä syytettiin muun muassa törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Myös Espoon istunto järjestettiin suljetuin ovin ja oikeudenkäyntiaineisto on salaista. Tuomio annetaan marraskuun lopulla.

Pääosa jutusta käsitellään Etelä-Pohjanmaalla, koska suurin osa epäillyistä ja myös uhreista on eteläpohjalaisia tai pohjalaisia.

Syyttäjän mukaan vastaajat ovat vastauksissaan osin myöntäneet ja osin kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.

– Esimerkiksi päätekijä on osan myöntänyt, mutta törkeät raiskaukset hän on kiistänyt. Osa vastaajista on myöntänyt syytekohtia ja osa kiistänyt kaikki, mitä heihin on kohdistunut, kertoo Nyrhinen.

Pääsyytettyä puolustava asianajaja Elina Ylönen vahvistaa, että hänen päämiehensä on myöntänyt osan syytteistä. Muuta hän ei kommentoi.

Karmeat tapahtumat paljastuivat toissa keväänä

Kyse on keskusrikospoliisin viime vuonna paljastamasta rikosvyyhdestä, jonka tutkimukset ulottuivat netissä jaetun materiaalin takia useaan eri maahan.

KRP tiedotti tutkinnasta keväällä 2019.

Viittä suomalaismiestä epäiltiin sekä lapsiin kohdistuneesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja väkivallasta että laittoman kuvamateriaalin teosta ja jakelusta.

Poliisi oli takavarikoinut jopa 400 tuntia laitonta videomateriaalia. Osa materiaalista joudutaan katsomaan oikeudessa tällä ja ensi viikolla. Joissakin videoissa tai kuvissa näkyvät myös suomalaiset uhrit.

Uhreja on poliisin mukaan yhteensä kuusi ja he olivat tekohetkellä 6–15-vuotiaita. He ovat kaikki poikia.

Hyväksikäyttö ja väkivalta on tapahtunut vuosien 2004 ja 2014 välisenä aikana. Kuvien hallussapito, kuvaaminen ja jakaminen olivat poliisin mukaan jatkuneet vuoteen 2018 saakka.

Poliisi on kertonut, että osa kuvamateriaalista sisältää erittäin raakaa väkivaltaa.

– Lievimmässä muodossaan Suomessa tapahtuneet hyväksikäytöt ovat sitä, että aikuispornoa on näytetty lapsille. Pahimmassa tapauksessa sitä, että lasta on raiskattu 10 tuntia huumattuna, sanoi KRP:n tutkinnanjohtaja Sanna Springare poliisin tiedotustilaisuudessa viime vuonna.

Käräjäoikeuteen marssitetaan neljä syytettyä. Yksi poliisitutkinnan kohteena olleista miehistä välttyi syytteeltä. Elina Niemistö / Yle

Pääepäilty mukana seurakunnan nuorisotyössä

Pääepäilty on noin kuusikymppinen yrittäjä, joka on asunut Etelä-Pohjanmaalla ja myös Pohjois-Suomessa. Hän on toiminut vuosina 2010–2012 kirkkovaltuutettuna ja kirkkoneuvoston jäsenenä eteläpohjalaisessa seurakunnassa. Hän oli tuolloin mukana myös lapsi- ja nuorisotyön vastuuryhmässä.

Keskusrikospoliisin mukaan uhrit eivät kuitenkaan löytyneet seurakunnan kautta. STT kirjoitti syksyllä (siirryt toiseen palveluun), että KRP:n tutkinnan mukaan "miehet näyttävät saalistaneen laitoksista karanneita poikia".

Pääepäilty ehti olla noin vuoden tutkintavankeudessa, mutta tällä hetkellä hän – kuten muutkin syytetyt – vastaavat syytteisiin vapaalta jalalta.

Pääepäilty on ollut myös mukana laajaa julkisuutta saaneessa kristallihuumejutussa, jossa Helsingin käräjäoikeus tuomitsi hänet ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Kolmesta muusta syytetystä tiedetään, että yhden kotipaikka oli esitutkinnan aikaan Vaasa, yhden Helsinki ja lievimmän syytteen saanut on nuori mies Etelä-Pohjanmaalta. Alunperin KRP:n tutkinnassa oli viisi epäiltyä, mutta yksi epäillyistä välttyi syytteeltä.

Oikeuskäsittelylle on varattu aikaa yhteensä kuusi päivää.