Jos haluat influenssarokotteen ja et ole riskiryhmää, saatoit jo myöhästyä – rokotteet loppuivat Terveystalosta sekä Mehiläisestä ja käyvät vähiin apteekeissa

THL on varannut 1,8 miljoonaa influenssarokotetta kansalliseen ohjelmaan kuuluville. Muut ovat omillaan.

Suomalaiset ovat rynnänneet tänä syksynä influenssapiikille sankoin joukoin. Kysyntä on yllättänyt niin kunnallisessa kuin yksityisessäkin terveydenhuollossa sekä apteekeissa.

Kansallisen rokotusohjelman mukaan influenssarokote annetaan maksutta terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille, raskaana oleville, alle 7-vuotiaille sekä yli 65-vuotiaille, perussairauden vuoksi riskiryhmään kuuluville, vakavalle influenssalle alttiiden lähipiirille sekä asepalvelusta suorittaville.

Kaikki muut vastaavat rokotteen ottamisesta itse.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL on kannustanut tänä syksynä perusterveitäkin rokottautumaan, koska yhtä aikaa sairastettuna kausi-influenssa ja korona voivat aiheuttaa vaikean taudin kenelle tahansa. Laajemmalla rokotekattavuudella pyritään myös vähentämään influenssan terveydenhuollolle aiheuttamaa kuormitusta.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynekin mukaan influenssarokotteita riittää kansallisen rokotusohjelman tarpeisiin kunnallisella sektorilla.

– THL on varannut 1,8 miljoonaa annosta influenssarokotteita kansalliseen ohjelmaan, näitä rokotteita on vielä varastossa ja niitä toimitetaan päivittäin kunnille heidän lisätilauksien mukaisesti.

Niillä, jotka eivät kansallisen ohjelman piiriin kuulu, on jo kiire hankkia rokote.

Kun apteekkien hyllyt on myyty tyhjäksi, lisää ei tule

Influenssakausi on vasta alkamassa, mutta Yliopiston apteekki myy pikkuhiljaa eioota.

– Ihmiset ovat olleet hyvin aktiivisesti ja ajoissa liikkeellä. Normaalisti influenssarokotteita riittää pitkälle talveen, mutta tällä hetkellä tilanne on se, että ne alkavat olla aika lopussa, sanoo Yliopiston apteekin farmaseuttinen johtaja Kati Vuorikallas.

Tilanne on sama monissa itsenäisissä apteekeissa. Kun hyllyt on myyty tyhjäksi, lisää ei tule. Rokotteet ovat nimittäin loppuneet myös tukusta.

– Tällä hetkellä kausi-influenssarokotetta ei ole saatavilla, kertoo kausi-influenssarokotteiden jakelusta Suomessa vastaavan Tamron laatujohtaja Anni Svala.

Terveystalon ja Mehiläisen rokotusajat on loppuun varattu

Yksityisillä terveysasemilla influenssarokotteen kysyntä on kasvanut voimakkaasti lokakuun alusta lähtien.

– Jo heti ensimmäisillä saatavuusviikoilla kysyntää oli noin kaksi kertaa aiempaa enemmän, ja kysyntä on edelleen kasvanut viimeisinä viikkoina, kertoo Terveystalon palvelujohtaja Maarit Hillilä.

Kaikki Terveystalon rokotusajat on nyt varattu loppuun. Uusia aikoja ei ole tulossa, koska rokotetta ei ole saatavilla.

Mehiläinen on tähän mennessä rokottanut noin 65 000 ihmistä, nyt rokotusajat on sielläkin loppuunmyyty. Lääkärikeskusten johtajan Johanna Asklöffin mukaan rokotetta oli varattu 20 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna, mutta kysyntä oli kaksinkertainen tavalliseen verrattuna.

Apteekit, yksityiset lääkäriasemat ja julkinen terveydenhuolto tilaavat kausi-influenssarokotteet aina alkuvuodesta, ja niiden tuotanto vie aikansa. Koronan aiheuttama kysynnän kasvu ei ollut vielä tiedossa, kun tilauksia alkuvuodesta tehtiin. THL:n ylilääkäri Nohynek arvioi, että lisätilauksien saaminen ei ole todennäköistä, koska kysyntä on suurta koko maailmassa.

Kunnallisessa terveydenhuollossa rokotteita riittää, mutta ajanvaraus on ruuhkautunut

Helsinkiläiset ovat varanneet jo reilusti yli 30 000 rokotusaikaa, vaikka rokotukset alkavat vasta ensi maanantaina. Kaupunki on varautunut rokottamaan 45 000 riskiryhmään kuuluvaa ja heidän läheistään ottaa rokotuksen.

Kysyntä on ollut suurempaa ja se on alkanut aikaisemmin kuin edellisinä vuosina. Rokotusten puhelinajanvaraus on ruuhkautunut, mutta kaikki halukkaat kansalliseen ohjelmaan kuuluvat saavat ylihoitaja Nina Ahlblad-Mäkisen mukaan influenssapiikin.

– Emme usko, että kukaan halukas jää ilman rokotetta. Suomessa ja Helsingissä on joka vuosi jäänyt rokotteita käyttämättä, ylihoitaja Nina Ahlbad-Mäkinen sanoo.

Samaa sanoo THL:n Nohynek. Hän kertoo, että tavallisesti influenssarokotteita jää yli noin 200 000 annosta.

Jos joku rokotetta tahtova kuitenkin jää nyt ilman, ylilääkäri Hanna Nohynek muistuttaa pitämään huolta hygieniasta, turvaväleistä ja kokoontumisrajoituksista.

– Kaikki ne koronavarotoimet, jotka meillä nyt on, toimivat hyvin myös influenssan etäällä pitämiseen. Se huomattiin jo keväällä.

