Herätys: USA:n vaalien tulos yhä auki, Halla-aho kommentoi vaaleja Ykkösaamussa, korona ajaa ihmisen hakemaan mielihyvää uusista asioista

Yhdysvaltain presidentinvaalien tulos yhä auki, Biden uskoo voittoon

Yhdysvaltain presidentinvaalien tulosta ei odoteta täksi aamuksi. Ääntenlaskenta on hidastunut, kun ratkaisevissa osavaltioissa käydään läpi muun muassa äänestyslippuja, joiden jättäjän äänioikeudesta on epäselvyyttä. Demokraattiehdokas Joe Bidenin asema on parantunut entisestään. Biden piti aamuyöllä Suomen aikaa puheen, jossa hän kertoi uskonvansa voittoon. Hän sanoi aikovansa kukistaa koronapandemian ja edustavansa kaikkia yhdysvaltalaisia presidenttinä.

Halla-aho analysoi Yhdysvaltain vaalikamppailua

Jussi Halla-aho vieraili Ylen A-studiossa kesäkuun alussa. Tänään hänet voi nähdä Ylen Ykkösaamussa aamupäivällä. Silja Viitala / Yle

Yhdysvalloissa presidentinvaalit ovat yleensäkin tiukat. Vuonna 2016 demokraattien ehdokas sai niukan enemmistön äänistä, mutta vaalijärjestelmässä valitsijamiesten enemmistön sai republikaanien Donald Trump.

– Viime vuosina poliittinen tribalismi – eli puolueuskollisuus – on entisestään vahvistunut. Liikkuvia äänestäjiä on vähemmän kuin menneinä vuosikymmeninä, analysoi perusuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho.

Verottaja vaatii maanomistajia maksamaan kiinteistöveroa kultakaivokselle luovutetuista maista – maanomistaja: "Kohtuuton vaatimus"

Niilo Kokkoniemi omistaa kultakaivokselle yksinoikeudella vuosikymmeniksi luovutettua maata, mutta joutuu maksamaan siitä isot verot. Petteri Bülow / Yle

Verottaja alkoi yllättäen periä kiinteistöveroa Kittilän kultakaivoksen kaivospiirin maanomistajilta muutama vuosi sitten. Sitä ennen maita pidettiin kiinteistöverosta vapaana metsätalousmaana. Yksityiset maanomistajat ja Metsähallitus katsovat, että verot kuuluvat kaivosyhtiön maksettavaksi, koska maat on luovutettu sille vuosikymmeniksi. (siirryt toiseen palveluun) Maanomistajan mukaan vuosittain maksettava tuhansien eurojen vero syö louhintakorvaukset, joita maanomistajat saavat kaivosyhtiöltä.

Kotiin uutta ja kaunista, vaikka vain lohduksi? Korona ajaa ihmisen hakemaan mielihyvää uusista asioista ja se on välillä hyväksi, sanoo tutkija

Kaupan liiton mukaan sisustus- ja rautakaupan tuotteiden kauppa kiihtyi alkuvuonna, ja tammi-kesäkuussa myynti kasvoi 8 prosenttia. Kuvituskuva. Eleni Paspatis / Yle

Ihminen tarvitsee mielihyvää, mutta kaamosaika yhdistettynä koronaepidemiaan tekee sen astetta haastavammaksi. Korona-ajan kulutusmuutokset (siirryt toiseen palveluun) näkyvät muun muassa kotiin panostamisena, kun taas muodin myynti on pudonnut viidenneksellä.

Itämerellä sattui 45 vuotta sitten hurja takaa-ajo, jossa Neuvostoliiton koneet pommittivat omaa sotalaivaa

Fregatti Storoževoin reitti ja alue, jossa kapinan loppunäytös käytiin. Baltian maat kuuluivat tuolloin Neuvostoliittoon sosialistisina neuvostotasavaltoina (SNT). Harri Vähäkangas / Yle

Neuvostoliiton laivaston fregatti Storoževoi irtosi hiljaa laiturista Riiasta. Oli alkamassa marraskuun 9. päivä vuonna 1975. Aluksen tutkat olivat pois päältä eikä radiota käytetty, jotta sen lähtöä ei olisi huomattu. Aluksella oli Riian satamassa tehty kapina. (siirryt toiseen palveluun) Tieto siitä saavutti Neuvostoliiton Itämeren laivaston johdon hitaasti, ja alus sai kahden tunnin etumatkan. Sitten Neuvostoliiton johtaja, kommunistisen puolueen pääsihteeri Leonid Brežnev antoi määräyksen pysäyttää alus ja upottaa se, jos tarpeen.

Poutaista ja selkeää lähes koko maassa

Joonas Koskela / Yle

Aamun aikana Lappiin leviää lännestä hajanainen lumi- ja räntäsadealue, muualla on poutaista ja laajalti selkeää. Iltapäivällä suuressa osassa maata on jo poutaa ja pilvisyys on selkeän tai puolipilvisen välillä. Illalla heikkojen sadekuurojen todennäköisyys kasvaa maan eteläosassa. Päivän ylin lämpötila on etelässä 7–12 astetta, Lapissa on kylmempää. Osalla merialueista on voimassa varoituksia kovasta länsituulesta. Käsivarren Lapissa ajokeli on huono.

