Saaga, joka vain jatkuu ja jatkuu: luonnonsuojelijat vahtivat vuorotellen Pirkkolan kallioilla, etteivät kiistellyn hallin rakennustyöt pääse alkamaan

Eilen torstaina saatiin tieto, että Helsingin Pirkkolan monitoimihallin rakentaminen saa jatkua. Tuolloin Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi Pro Luonto -yhdistyksen valituksen, jossa vaadittiin rakentamisen keskeyttämistä luonnonsuojelulakiin vedoten.

Tänään perjantaina yhdistys on hakenut valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta, ja hallihanketta vastustavat ovat passissa Pirkkolassa etteivät rakennustyöt voi alkaa.

Keskuspuiston ystävät ovat jalkautuneet paikan päälle Pirkkolan uimahallin viereiselle kalliolle. He ovat jakaneet keskenään vahtivuorot työkoneiden saapumisen varalta. Paikalla päivystetään ainakin yli viikonlopun.

Esimerkiksi perjantaina kalliolla on istuttu läppärin kanssa etätöissä, ulkoilutettu ahkerasti koiraa ja käyskennelty muuten vain työmaa-aitojen läheisyydessä, kuten Marjut Ollitervo.

Marjut Ollitervo Sara Salmi / Yle

– Olen täällä yhtenä Keskuspuistoryhmän aktiivina vahtimassa, ettei metsälle tehdä mitään, kun oikeusprosessi on kesken, Ollitervo kertoo.

Hän toivoo, että asiat hoituvat järjellä ja neuvottelemalla, ja että hallille löytyy parempi paikka jostakin muualta, esimerkiksi Pirkkolantien varrelta.

Keskuspuiston ystävät heräsivät hallihankkeen toteuttamiseen viime toukokuussa, mistä lähtien Pirkkolassa on järjestetty erilaisia tempauksia. Monitoimihallille on kuitenkin jo aiemmin myönnetty lainvoimainen rakennuslupa. Rakennustöiden olisi pitänyt jo päästä alkamaan.

Helsinkiläisen ympäristökasvattajan Milla Tuormaan vahtivuoro on ohi. Tuormaa kertoo, että aktiivit ovat kartoittaneet vaihtoehtoista paikkaa, jonne hallin voisi rakentaa.

– Kyllähän tämän maalaisjärjelläkin tajuaa, että kallioalueelle on aikamoisen suuri työ rakentaa halli. Tasaiselle maalle se olisi paljon helpompi tehtävä.

Myös Tuormaa viittaa Pirkkolantien varrella olevaan tonttiin.

Keskuspuiston ystävät kertovat olevansa valmiit tarvittaessa jopa kahliutumaan kaatouhan alla oleviin puihin. Sara Salmi / Yle

Katso lisää aiheesta Yle Helsingin Instagram-tililtä, @YleHelsinki

Mistä on kyse Pirkkolan tapauksessa?

Keskuspuistoon kaavaillaan Pirkkolan monitoimihallia (siirryt toiseen palveluun) (Helsingin kaupunki), joka tulisi urheiluseurojen ja Pohjois-Haagan Yhtenäiskoulun käyttöön. Tässäkin rakennusprojektissa prosessi on ollut pitkä: se alkoi vuonna 2014, jolloin valmistui alueen ensimmäinen asemakaava.

Tänä vuonna kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta solmi vuokrasopimuksen Pirkkolan Liikuntahallit Oy:n kanssa, ja tämä oli kaupungin viimeinen päätös ennen rakennustöiden aloittamista.

Monitoimihalli olisi tulossa jo Pirkkolassa olevan liikuntakeskuksen uimahallin viereen. Juuri paikka on se, mikä hallihanketta vastustavissa häiritsee: heidän mukaansa kyseessä on Keskuspuiston kapein kohta. Yhtenä ehdotuksena on ollut hallin sijainnin muuttaminen uimahallin viereiselle parkkialueelle.

Hallin on alunperin ollut tarkoitus valmistua 2021.

Lue myös:

Liito-oravat eivät estä Pirkkolan kiistellyn monitoimihallin rakentamista – Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi luontoväen valituksen

Uusi käänne Helsingin keskuspuistossa: toistaiseksi yhtäkään puuta ei kaadeta kiistellyn monitoimihallin tieltä – "Kyllähän tämä vaarantaa koko hankkeen", sanotaan halliyhtiöstä

Sitkeä taistelu Helsingin Keskuspuiston urheiluhallia vastaan: "Hölmöjä päätöksiä ei tarvitse tehdä ja hallille löytyy parempi paikka"

Helsinkiläiset yrittävät puolustaa Pirkkolan vanhaa metsää kansalaisadressilla – parissa päivässä yli 3 600 allekirjoittajaa

Tulevan paikkansa vuoksi vastustusta herättänyt Pirkkolan uusi urheiluhalli sai tonttinsa