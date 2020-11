Pelko minkkien koronatartunnoista levisi Suomeen – kymmenkunta koronatartunnan saanutta ulkomaalaista odottaa turkistarhoille töihin pääsyä

Suomeen on tullut töihin EU-maiden ulkopuolelta muun muassa kausityöntekijöitä, joille on myönnetty työpaikan perusteella oleskelulupa.

Ylen tietojen mukaan Suomen turkistarhoille on ollut tulossa töihin vierastyöläisiä, joilla on koronatartunta.

Ylelle kerrotaan, että Suomessa olisi tällä hetkellä vajaat kymmenen turkistarhoille töihin tulossa ollutta vierastyöläistä, joilla on todettu korona. Heidän kerrotaan kuitenkin olevan eristyksissä ja altistuneiden karanteenissa.

Turkistarhojen työntekijöiden koronatartunnat herättävät nyt isoa huolta erityisesti siksi, että useissa Euroopan maissa on on huomattu tartuntojen siirtyvän työntekijöiltä minkkeihin. Minkit levittävät tartuntaa edelleen.

Aluehallintovirasto tiedotti tänään näätäeläinten levittävän koronaa. Viraston mukaan Tanskassa, Alankomaissa, Espanjassa, Yhdysvalloissa ja Ruotsissa koronaa on todettu minkkitarhoilla. Myös Suomen viranomaiset seuraavat tilannetta tarkasti.

Tanska on päättänyt teurastaa kaikki minkkinsä, koska koronaviruksen sanotaan muuntuneen minkeissä ja levinneen edelleen ihmisiin.

Tanska on ottanut osassa maata virusriskin takia käyttöön erittäin tiukkoja rajoituksia.

Minkkien mahdollisia tartuntoja on alettu testata myös Suomessa. Ruokaturvallisuusvirasto testaa parhaillaan eläimiä kymmenen kunnan alueella, kolmella satunnaisesti valitulla tarhalla kussakin.

Infektiolääkäri rajoittaisi vierastyöläisten maahanpääsyä

Ylen tietojen mukaan tartunnan saaneet turkistyöntekijät olisivat ukrainalaisia. Ukrainalaisia käytetään Suomessa kausityöntekijöinä nimenomaan syksyn nahkomisaikana, kun eläimet nyljetään. Tarhat palkkaavat tehtävään usein samoja tuttuja työntekijöitä eri vuosina.

Yksi alueista, joille ukrainalaisia on menossa nahkomiskaudeksi töihin on Pohjanmaa.

Vaasan sairaanhoitopiirin ylilääkäri Juha Salosen mukaan tiedossa on, että Vaasan alueelle on ollut tulossa ulkomaalaisia työntekijötä, joilla on lentokentän testeissä todettu positiivinen koronatulos. Osa heistä on Salosen mukaan menossa turkistarhoille töihin, mutta eivät kaikki.

Tietoa alueelle tulevien positiivisista testituloksista on Salosen mukaan tullut parin viime viikon aikana. Kun tartunnan saaneet parantuvat, eikä oireita ole, he voivat normaalin karanteeniajan jälkeen aloittaa työskentelyn Suomessa.

Yhdelläkään alueen turkistarhalla ei ole Salosen mukaan koronavirustartuntaa ollut, ei eläimillä eikä työntekijöillä.

Salonen pitää ulkomaisen työvoiman käyttöä koronapandemian toisen aallon aikana riskialttiina etenkin, kun Suomessa on vielä kansainvälisesti verraten vähän tartuntoja.

– En pidä sitä viisaana nyt pandemian toisen aallon aikana. Olisi ihan eri juttu, jos pandemiaa ei olisi, Salonen sanoo.

Kyse ei Salosen mukaan ole minkään tietyn alan riskistä, vaan virus leviää yhtälailla ihmisten välillä niin rakennusalalla kuin turkistarhoilla.

Turkistarhoilla tartunta halutaan pitää loitolla tiukoin keinoin. Alalla on muun muassa käytössä muita pidempi karanteenisuositus ulkomailta tuleville ja palaaville – 14 vuorokautta.

TEM: Ukrainalaiset Suomessa laillisesti

Tieto minkkitarhojen koronariskistä on hermostuttanut myös päättäjät. Ylen tietojen mukaan hallituksessa selvitellään kiivaasti, miten tilanne on päässyt syntymään.

Minkkitarhojen vierastyöntekijöiden tartuntojen kautta on paljastunut, että ministeriöiden välillä on eri käsityksiä, mitä kaikkia reittejä työntekijöitä Suomeen voi tulla.

Toukokuun alussa matkustusrajoituksia höllennettiin kevään rajoitusten jälkeen niin, että maahantulo Suomeen EU-maiden ulkopuolelta on mahdollista oleskeluluvalla (siirryt toiseen palveluun). Oleskeluluvan myöntämisen perusteita ovat työpaikka, opiskelupaikka tai perheenjäsen Suomessa.

Samaan aikaan kausityöntekijöitä on tullut esimerkiksi maatiloille omassa kiintiöissään. Näihin työtehtäviin perusteluna on ollut huoltovarmuus. Heidän lisäkseen Suomeen on siis saapunut työntekijöitä myös muihin töihin muilla perusteilla.

Oleskeluluvan palauttamista maahantulokriteeriksi ei kuitenkaan kaikissa ministeriöissä ollut huomattu.

Työ- ja elinkeinoministeriön maahanmuuttoyksiköstä kerrotaan, että toukokuusta lähtien Suomeen on tullut työntekijöitä tyypillisesti juuri oleskelulupapäätöksellä. TEM ei yksilöi tänne tulleiden kansalaisuuksia, mutta on selvää, että muun muassa Ukrainasta on Suomeen on tullut toukokuun jälkeen oleskeluluvalla työntekijöitä eri aloille.

TEM:n maahanmuuttojohtajan Sonja Hämäläisen mukaan myös tänne viime viikkojen aikana tulleet, testeihin ja turvatoimiin päätyneet henkilöt ovat tulleet Suomeen oleskeluluvalla.

– Temin tietojen mukaan he ovat tulleet Suomeen laillisesti oleskelulupamenettelyllä. Tänne tultuaan he menivät suoraan karanteeniin, eivätkä ole virusta levittäneet. Näyttää siis siltä, että karanteenijärjestelmä on toiminut, Hämäläinen toteaa.

Hallituksessa tietokatkoja työvoiman maahantulosta

Kun valmiuslaki maaliskuussa otettiin käyttöön, samalla rajat käytännössä suljettiin ja matkustaminen kiellettiin. Toukokuussa rajoituksia kuitenkin höllennettiin niin, että mahdollisuus oleskeluluvalla Suomeen matkustamisesta palautui. Hallituksen periaatepäätökseen tämä on kirjattu (siirryt toiseen palveluun) ainakin syyskuussa, päätöksen liitteenä olevaan sisäministeriön muistioon.

Ulkomaisen työvoiman kanssa tekemisissä on ollut useita eri ministeriöitä. Oleskeluluvat kuuluvat sisäministeriön alaiselle Migrille. EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten maahantulosta päättää ulkoministeriö.

Asiaa hoitamassa on ollut myös työvoima- ja elinkeinoministeriö. Maa- ja metsätalousministeriö taas on ollut määrittelemässä esimerkiksi aloja, joilla kausityövoimaa on voitu käyttää.

Epidemian hallinnasta vastaavalle sosiaali- ja terveysministeriölle taas näyttää tulleen yllätyksenä, että ukrainalaisia työntekijöitä virtaa maahan kaiken aikaa.

