Yhdysvallat on Suomen suurin vientimarkkina EU:n ulkopuolella – näin Bidenin voitto voisi vaikuttaa vientiin

Yhdysvaltoihin on viime vuosina viety esimerkiksi öljyjalosteita. Joe Biden voisi politiikallaan kasvattaa vientimahdollisuuksia myös uusiutuvissa polttoaineissa. Jari Järvinen / Yle

Vienti Yhdysvaltoihin on kasvanut myös Donald Trumpin kuluneella presidenttikaudella.

Yhdysvalloissa demokraattien presidenttiehdokkaan Joe Bidenin yhä todennäköisemmältä näyttävä voitto voi tarjota käänteen EU:n ja Yhdysvaltojen suhteelle ja mahdollisuuksia suomalaiselle viennille, arvioi Elinkeinoelämän keskusliitto EK muistiossaan.

Johtaja Hanna Laurén EK:sta katsoo, että Bidenin aikeet palauttaa Yhdysvallat Pariisin ilmastosopimukseen tarjoavat vientimahdollisuuksia suomalaiselle uusiutuvan energian osaamiselle.

– Kannattaa muistaa, että Yhdysvallat on Suomen suurin vientimarkkina EU:n ulkopuolella. Vienti sinne on kasvanut myös Donald Trumpin kaudella, Laurén sanoo.

Trumpin presidenttikausi keskittyi lähinnä purkamaan Obaman kausien ilmastosaavutuksia. Joe Bidenin ilmastopolitiikka olisi täysin päinvastainen Trumpin kauteen verrattuna.

– Bidenin tavoitteena on nostaa Yhdysvaltojen ilmastotoimet ja kansainvälinen ilmastodiplomatia uudelle tasolle. Biden lupaa sitoutua hiilineutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä sekä liittää Yhdysvallat takaisin Pariisin ilmastosopimukseen, EK kirjoittaa muistiossa.

Terveysteknologiassa vientimahdollisuuksia

Laurén nostaa vientialoista esiin myös terveysteknologian, jonka vienti Suomesta Yhdysvaltoihin on merkittävää. Demokraatit ovat tyypillisesti ajaneet kattavampia terveyspalveluita.

– Trump on ollut raskaamman teollisuuden mies, mikä on sekin ollut Suomen viennille hyvä. Kysyntää on ollut konepajateollisuutemme tuotteille, öljyjalosteille ja metsäkoneille muun muassa.

Biden painottaa enemmän uutta teknologiaa, mikä tarjoaa suomalaisille yrityksille mahdollisuuksia löytää uusia vientimahdollisuuksia vanhojen päälle, Laurén ennakoi.

EK arvioi, että Trumpista poiketen Joe Biden uskoo diplomatiaan ja yhteistyöhön liittolaisten kanssa.

– Bidenin johdolla dialogi paranisi ja tämä tarjoaisi mahdollisuuden edetä monissa asiakysymyksissä – suurvaltapolitiikan ja pakotteiden koordinoinnissa, ilmastopolitiikassa, koronarokotejakelussa ja esimerkiksi WTO:n uudistamisessa, EK:n muistiossa kirjoitetaan.

Myös Biden haluaa palauttaa tuotantoa Yhdysvaltoihin

Nopeaa paluuta transatlanttisten suhteiden kulta-aikaan ei EK silti odota, sillä USA on liikkunut pysyvämmällä tavalla protektionistiseen suuntaan.

Isoimmat kauppapoliittiset väännöt liittyvät seuraavalla presidenttikaudella EK:n mukaan USA:n vuonna 2018 asettamiin terästulleihin, EU:n ja USA:n kiistaan lentokonevalmistajien tukemisesta ja joidenkin EU-maiden kaavailemaan digiveroon. USA näkee digiveron keinona rahastaa amerikkalaisia digijättejä.

– Joe Biden on hyvin vahvasti samoilla linjoilla Trumpin kanssa Buy American -politiikassa. Hän haluaa kannustaa amerikkalaisia yrityksiä siirtämään toimintojaan takaisin kotimaahan, eikä kaihda kaupan esteiden asettamista ulkomaisille yrityksille, EK katsoo raportissaan.

Vaalikampanjan aikana Biden ja Trump suorastaan kilvoittelivat, kummalla on kovempi Kiina-linja. Myös Biden haluaa vähentää riippuvuutta Kiinasta.

EK arvioi, että Trumpin ajamien tullien sijaan Biden voisi panostaa läntisten talousmahtien yhteisrintamaan, jolla Kiinaa painostettaisiin korjaamaan teollisuuspolitiikkansa ongelmia.

