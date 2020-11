Tilanne lauantaiaamuna: USA:n vaalien ääntenlasku hidastuu viidessä ratkaisevassa osavaltiossa – Lue tästä, miksi

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Ääntenlaskenta hidastui lauantain vastaisena yönä Pennsylvaniassa ja Georgiassa, missä Joe Biden ohitti perjantaina Donald Trumpin johdon. Arizonassa Trump on tavoittanut johdossa olevaa Bidenia. Nevadassa ja Pohjois-Carolinassa tilanne ei ole muuttunut juurikaan.

Valitsijamiehissä tilanne on yhä Trump 213, Biden 253. Biden tarvitsee voittoon vielä 17 valitsijamiestä, Trump 57.

1. Pennsylvania (20 valitsijamiestä):

Trump 49,1%, Biden 49,6% (kello 6.45)

ero äänissä noin 28 800 Bidenin hyväksi

äänistä laskettu 96 prosenttia

Pennsylvaniassa lasketaan nyt muun muassa sivuun laitettuja ääniä, joiden oikeellisuus joudutaan tarkistamaan. Sivun laitetuissa äänissä on kyse esimerkiksi tapauksista, joissa äänestäjän nimeä ei ole ollut äänestysluettelossa. Hänen on kuitenkin annettu äänestää, mutta ääni on laitettu sivuun ja nyt tarkistetaan, oliko hänellä todella oikeus äänestää. Sivuun laitettujen äänten tarkistaminen on hidasta ja kaikkien läpikäyminen kestää jopa pari päivää vielä.

Kaikkiaan vajaat 89 000 postiääntä ja kymmeniä tuhansia sivuun laitettuja ääniä on yhä laskematta. Pennsylvanian osavaltiolain mukaan tulos joudutaan laskemaan uudestaan, jos ero on alle 0,5 prosenttia. Lauantaiaamuna marginaali oli 0,43.

2. Georgia (16 valitsijamiestä):

Trump 49,3%, Biden 49,4% (kello 6.45)

ero äänissä noin 4 400 Bidenin hyväksi

äänistä laskettu 99 prosenttia

Georgiassa laskenta on valmistumassa, mutta tuloksen täpäryys johtaa äänten uudelleenlaskentaan. Viranomaiset ovat sanoneet monta kertaa, että tarkkuus on tärkeämpää kuin nopeus.

3. Pohjois-Carolina (15 valitsijamiestä):

Trump 50,0%, Biden 48,6% (kello 6.45)

ero äänissä yli 75 000 Trumpin hyväksi

äänistä laskettu 98 prosenttia

Viranomaisten mukaan lopullinen tulos varmistuu vasta ensi viikolla. Viimeistään vaalipäivänä lähetetyt postiäänet otetaan lukuun, jos ne saapuvat ensi torstaihin mennessä. Saapumatta perjantaina oli 116 000 ennakkoon pyydettyä postiäänikuorta eikä kukaan tiedä, kuinka monta niistä palautuu.

4. Arizona (11 valitsijamiestä):

Trump 48,6%, Biden 49,6% (kello 6.45)

ero äänissä noin 29 800 Bidenin hyväksi

äänistä laskettu 95 prosenttia

Osa Yhdysvaltojen tiedotusvälineistä on kirjannut tulosseurannoissaan Bidenin jo osavaltion voittajaksi. Ero äänissä on kuitenkin melko pieni ja laskematta on noin 173 000 ääntä. Viranomaiset arvioivat, että sivuun laitettuja ääniä aletaan laskea vasta keskiviikkona. Sellaisia ääniä on useita kymmeniä tuhansia.

5. Nevada (6 valitsijamiestä):

Trump 48,0%, Biden 49,8% (kello 6.45)

ero äänissä noin 22 600 Bidenin hyväksi

äänistä laskettu 93 prosenttia

Osavaltion suurimmassa piirikunnassa Clarkissa valtaosa postiäänistä saadaan viranomaisten mukaan laskettua viikonloppuna, mutta Nevada ottaa vastaan tiistaihin asti vaalipäivänä leimattuja postiääniä. Clarkin piirikuntaan kuuluu miljoonakaupunki Las Vegas.

Myös Alaskan vaalitulos on vielä virallisesti auki, mutta Trump on voittamassa perinteisesti republikaaniehdokasta tukeneessa osavaltiossa. Kaukaa luoteesta saa kolme valitsijamiestä.

Kaikissa piirikunnissa ei ole tarkkaa tietoa siitä, paljonko ääniä kaikkiaan on annettu. Tämä johtuu muun muassa siitä, että tiedossa ei ole, moniko on palauttanut postiäänestyskuoren. Sen vuoksi laskettujen äänten osuus perustuu arvioon.

