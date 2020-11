Kiellettyyn natsijärjestöön liittyvä ryhmä yritti järjestää tapahtuman Jyväskylässä – kaupunki perui liikuntatilan varauksen

Ryhmällä on tutkijan mukaan ilmeinen yhteys uusnatsien Pohjoismaiseen vastarintaliikkeeseen.

Jyväskylän kaupunki on perunut Veren laki -nimisen äärioikeistolaisen ryhmittymän suunnitteleman tapahtuman, joka oli määrä järjestää tänään lauantaina Kuokkalan Graniitin liikuntahallissa.

– Saimme perjantai-iltapäivän aikana nimettömiä vihjeitä tapahtumasta. Tutkimme ne ja totesimme, että tilavaraus täytyy peruuttaa, kertoo Jyväskylän kaupungin kansliapäällikkö Heli Leinonkoski.

Ryhmittymän toiminta ei Leinonkosken mukaan ole kaupungin arvojen mukaista. Hän ei halua avata perusteluja tarkemmin.

– Lähtökohta on, että kaupungin tiloissa järjestettävät tapahtumat ovat lakien, yleisen moraalin ja kaupungin arvojen mukaista toimintaa.

Veren laki -ryhmällä on äärioikeistotutkija Tommi Kotosen mukaan ilmeinen yhteys uusnatsien Pohjoismaiseen vastarintaliikkeeseen, jonka toiminnan korkein oikeus on määrännyt lakkautettavaksi. Kotonen arvioi, että ryhmä on perustettu tämän vuoden puolella, aikaisintaan viime vuonna.

– He ovat järjestäneet kamppailu-urheilutapahtumiksi kutsumiaan kokoontumisia eri puolilla Etelä-Suomea kuluneen vuoden aikana. Kamppailutapahtumien ja erilaisten harjoitusten järjestäminen on äärioikeistolaisille ryhmille tyypillistä ympäri Eurooppaa, Kotonen sanoo.

Ryhmittymä on järjestänyt tapahtumia kesän ja syksyn aikana pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa.

Yksityishenkilön yhteys ryhmään piti selvittää

Tilavarauksen Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluihin oli tehnyt yksityishenkilö, jonka yhteys ryhmittymään piti varmistaa ennen varauksen perumista. Siihen kului perjantaina jonkin verran aikaa.

Kaupungin saamat vihjeet olivat Heli Leinonkosken mukaan kuitenkin niin vahvoja, että päätös pystyttiin tekemään.

– Ryhmittymä ei tee omalla nimellään näitä varauksia varmaankaan juuri siksi, että niiden peruminen on todennäköistä. Eli jos niitä jatkossa tulee, niin on todennäköistä, että ne ovat yksityishenkilön nimellä tehtyjä. Se on aina vähän haasteellista, Leinonkoski sanoo.

Liikuntapalveluissa joudutaan hänen mukaansa perumaan todella harvoin tapahtumia siksi, että ne ovat ristiriidassa kaupungin arvojen kanssa. Varauksia käydään kuitenkin koko ajan läpi, ja jos jokin herättää mielenkiinnon, se selvitetään tarkemmin.