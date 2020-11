Yhdysvaltojen vaalien ratkaisevien osavaltioiden laskentatilanne – katso ehdokkaiden kannatuskartat

Vain muutama tuhat ääntä saattaa ratkaista sen, kuka on Yhdysvaltain tuleva presidentti. Viidessä osavaltiossa lasketaan yhä ääniä, jotka ratkaisevat vaalit demokraattien Joe Bidenin ja republikaanisen presidentin Donald Trumpin välillä.

Pennsylvania – 20 valitsijamiestä

Missä mennään?

Biden ohitti Trumpin äänissä perjantaina iltapäivällä Suomen aikaa. Biden johtaa Pennsylvaniassa nyt 28 800 äänellä (kello 13.20 Suomen aikaa).

Prosentit ovat 49,6 Bidenille ja 49,1 Trumpille.

Paljonko on laskematta?

Äänistä on laskettu 96 prosenttia. Laskematta on yhä noin 89 000 ääntä, ilmenee osavaltion vaalisivulta (siirryt toiseen palveluun).

Missä äänet ovat?

Eniten laskemattomia postiääniä on suurissa kaupungeissa. Esimerkiksi Philadelphian piirikunnassa on yhä laskematta noin 20 000 postiääntä ja Alleghnyn piirikunnassa, jossa sijaitsee Pittsburg, on laskematta noin 31 000 ääntä.

Georgia – 16 valitsijamiestä

Missä mennään?

Joe Biden on ottanut hennon johdon Georgiassa. Hän johtaa republikaanista presidentti Donald Trumpia 7 248 äänellä (klo 13.20 Suomen aikaa). Bidenin johto kasvoi aamupäivällä Suomen aikaa.

Ehdokkaiden äänijakauma on siis Bidenin 49,4 vastaan Trumpin 49,3 prosenttia.

Paljonko on laskematta?

Paikallisten vaaliviranomaisten (siirryt toiseen palveluun) mukaan joitain tuhansia. 99 prosenttia on laskettu.

Missä äänet ovat?

Postiäänet on pääsääntöisesti laskettu. Jäljellä on enää muutamia tuhansia sotilailta ja ulkomailta tulleita ääniä sekä tarkistusääniä.

Arizona – 11 valitsijamiestä

Missä mennään?

Biden johtaa äänissä 49,6 prosentilla Trumpin 48,6 prosenttia vastaan (kello 13.20 Suomen aikaa). Ero äänissä on noin 29 800 Bidenin hyväksi.

Bidenin etumatka on kaventunut koko ajan laskennan edetessä. Biden johti Arizonassa alun perin erittäin reilusti, jopa niin että monet mediat julistivat hänet jo voittajaksi.

Paljonko on laskematta?

Äänistä on laskettu noin 96 prosenttia. Ainakin 235 000 ääntä on yhä laskematta.

Missä äänet ovat?

Eniten ääniä on laskematta Maricopan piirikunnassa, joka on osavaltion suurin. Siellä sijaitsee Phoenixin suurkaupunki ja yhteensä noin 60 prosenttia osavaltion äänestäjistä asuu piirikunnan alueella.

Maricopassa laskematta on yhä noin 90 000 ääntä. Piman piirikunnassa Tusconin kaupungin ympärillä laskematta on noin 46 000 ääntä.

Nevada – 6 valitsijamiestä

Missä mennään?

Biden johtaa äänissä 49,8 prosentilla Trumpin 48,0 prosenttia vastaan (kello 13.20 Suomen aikaa). Ero äänissä on noin 22 657 ääntä Bidenin hyväksi.

Paljonko on laskematta?

Äänistä on laskettu 93 prosenttia. Laskematta on yhä noin 124 500 ääntä.

Missä äänet ovat?

Noin 90 prosenttia yhä puuttuvista äänistä on yhä Clarkin piirikunnasta, jossa sijaitsee Las Vegas. Piirikunnassa asuu noin 70 prosenttia koko Nevadan äänestäjistä.

Biden johtaa piirikunnassa noin 78 000 äänellä, ja piirikunta on perinteisesti ollut demokraattien sydänmaata.

Seuraavan kerran ääniä raportoidaan yhdeksältä aamulla paikallista aikaa eli seitsemältä lauantai-iltana Suomen aikaa.

Pohjois-Carolina – 15 valitsijamiestä

Missä mennään?

Trump johtaa äänissä 50,0 prosentilla Bidenin 48,6 prosenttia vastaan (kello 13.20 Suomen aikaa). Ero äänissä on yli 75 000 Trumpin hyväksi.

Paljonko on laskematta?

Äänistä on laskettu 98 prosenttia. Laskematta on (siirryt toiseen palveluun) yhä noin 116 000 ääntä.

Bidenin pitäisi voittaa yli kaksi kolmasosaa yhä jäljellä olevista äänistä voittaakseen osavaltion.

Missä äänet ovat?

Valtaosa laskemattomista äänistä on täälläkin isojen kaupunkien ympäristössä: noin 15 000 Waken piirikunnan ympäristössä, missä sijaitsee Raleighin kaupunki, sekä Mecklenburgin piirikunnassa Charlotten kaupungin ympärillä 14 900.

Viimeistään vaalipäivänä lähetetetyt äänet hyväksytään marraskuun 12. päivään saakka. Pohjois-Carolinan tilanteen ei siis odoteta ratkeavan ennen sitä.

Alaska – 3 valitsijamiestä

Missä mennään?

Myös Alaskassa vaalitulos on vielä virallisesti auki, mutta Trump johtaa merkittävällä erolla 62,1 prosenttia Bidenin 33,5 prosenttia vastaan.

Paljonko on laskematta?

Äänistä on laskettu vasta puolet. Postiääniä aletaan laskemaan vasta ensi viikolla.