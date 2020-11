Herätys: Biden lupasi yhdistää kansan, Eta-myrsky etenee kohti Kuubaa, Sami Hedbergille isän merkitys on ollut suuri

Joe Biden lupasi yhdistää kansan voitonpuheessaan

Yhdysvaltain seuraava presidentti Joe Biden piti aamuyöllä Suomen aikaa voitonpuheensa kotikaupungissaan Delawaren Wilmingtonissa. Hän lupasi puheessaan olla presidentti, joka ei jaa vaan yhdistää kansaa. Hän kertoi myös nimeävänsä jo maanantaina työryhmän, joka tekee suunnitelman koronaviruksen torjumiseksi. Bidenin voitto varmistui lauantai-iltana Suomen aikaa. Presidentti Donald Trump ei ole toistaiseksi myöntänyt tappiotaan eikä republikaanipuolueen johto ole onnitellut Bidenia.

Eta-myrsky tehnyt tuhojaan laajasti Keski-Amerikassa – etenee seuraavaksi kohti Kuubaa ja Floridaa

Pelastustyöntekijät etsivät uhreja myrskyn aiheuttaman maanvyöryn sortaman talon raunioista Quejassa Guatemalassa. Esteban Biba / EPA

Keski-Amerikan maita ja Meksikoa suominut voimakas Eta-myrsky on aiheuttanut kuolonuhreja ja tuhoa useiden valtioiden alueilla. Meksikon ja Guatemalan ohella kuolonuhreista ja myrskytuhoista on raportoitu myös muun muassa Hondurasissa, jossa 23 ihmistä on kuollut rankkasateiden aiheuttamissa tulvissa. Aiemmin kerrottiin noin 150 ihmisen kuolleen tai kadonneen Guatemalassa, minkä lisäksi naapurissa sijaitsevassa eteläisen Meksikon Chiapasin osavaltiossa vähintään 20 ihmistä on kuollut. Etan arvellaan rantautuvan Kuubaan ja Floridaan sunnuntaina.

Isän merkitys on ollut Sami Hedbergille suuri

Sami Hedberg pitää sisustamisesta. Nyt hänellä on ollut aikaa remontoida yrityksensä tiloja vanhassa pankkikonttorissa. Katriina Laine / Yle

Tänään vietetään isänpäivää. Isän kannustus on ollut Suomen tunnetuimman stand up -koomikon Sami Hedbergin mielessä erityisesti nyt, kun korona-aika on ollut hänelle "katastrofi": keikkoja ei ole ollut ainuttakaan. 15-vuotisjuhlakiertue jouduttiin siirtämään hamaan tulevaisuuteen. Hedberg muistuttaa huumorin merkityksestä (siirryt toiseen palveluun) ajassamme.

Isänpäivää vietetään aurinkoisessa säässä

Ilmatieteen laitos

Isänpäivänä aurinko paistaa laajalti. Kuiva luoteisvirtaus tuo viileämpää ilmaa Etelä-Suomea myöten. Lapissa on paikoin pilviä, muualla pääosin selkeää. Kilpisjärven suunnalla sataa lunta. Lämpötila vaihtelee etelän +7 asteen ja Pohjois-Lapin -3 asteen välillä. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Merialueilla on voimassa varoituksia kovasta tuulesta. Ajokeli on aamulla huono Utsjoen kunnassa.

