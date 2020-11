Kamala Harris tekee monella tavalla historiaa: Hänestä tulee ensimmäinen nainen ja ensimmäinen musta Yhdysvaltojen varapresidenttinä

Yhdysvaltojen uusi varapresidentti Kamala Harris on rikkonut urallaan jo aiemmin useita lasikattoja.

Harrisilla on pitkä kokemus politiikasta muun muassa syyttäjänä ja senaattorina.

Kamala Harris on ensimmäinen nainen ja ensimmäinen musta, joka nousee Yhdysvaltojen varapresidentiksi. Sen lisäksi hän on ensimmäinen aasialais-amerikkalainen ja ensimmäinen Yhdysvaltojen länsirannikolta kotoisin oleva demokraatti varapresidenttinä.

Harris on noussut politiikassa naiseksi poikkeuksellisen vauhdikkaasti ja rikkonut lasikattoja ennenkin. Hän oli jo ennen näitä vaaleja ainoa musta nainen Yhdysvaltain senaatissa ja toinen musta nainen, joka on koskaan tullut valituksi senaattiin.

Hän oli myös ensimmäinen musta nainen Kalifornian oikeusministerinä.

55-vuotias Harris on ensimmäisen kauden senaattori Kalifornian osavaltiosta. Hän on koulutukseltaan juristi. Hän on toiminut Kaliforniassa myös syyttäjänä.

Lauantaina hän twiittasi puhelunsa uudelle presidentille Joe Bidenille.

– Me teimme sen, Joe. Sinusta tulee seuraava Yhdysvaltojen presidentti, hän nauraa videolla.

Yhdysvalloissa on pidetty todennäköisenä, ettei 77-vuotias Biden hae enää toiselle kaudelle ikänsä vuoksi. Siksi Harris on vahvoilla demokraattien presidenttiehdokkaaksi seuraavissa, vuoden 2024 vaaleissa.

Harrisin vanhemmat ovat maahanmuuttajia. Hänen isänsä on jamaikalainen ja äitinsä intialainen.