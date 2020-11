Ainakin 20 kuoli Eta-myrskyssä Meksikossa – myrsky etenee seuraavaksi kohti Kuubaa ja Floridaa

Ainakin 20 ihmistä on kuollut Eta-myrskyssä Meksikon eteläisessä Chiapasin osavaltiossa, kertoivat maan viranomaiset lauantaina.

Myrsky on aiheuttanut maanvyöryjä ja tukkinut teitä. Viranomaisten mukaan viisi jokea on tulvinut yli äyräidensä ja kolme kaupunkia on eristyksissä tulvan vuoksi. Kymmenen ihmisen ruumiit on löydetty joesta Chenalhon kaupungissa.

Chiapas on köyhä alue, jossa enemmistö väestöstä on alkuperäisasukkaita. Se rajautuu Guatemalaan, missä ainakin 150 ihmisen arvioidaan kuolleen tai kadonneen myrskyn aiheuttamissa maanvyöryissä.

Hondurasissa myrskyn seurauksena on kuollut ainakin 23 ihmistä. Yhdysvallat ja Guatemala ovat lähettäneet helikoptereita Hondurasiin auttamaan pelastustöissä, joihin osallistuu arviolta 50 000 pelastustyöntekijää, viranomaislähteet kertovat.

Eta osui Keski-Amerikkaan neloskategorian hurrikaanina tiistaina. Sen jälkeen myrsky oli heikentymään päin, mutta se voimistui lauantain aikana uudelleen trooppiseksi myrskyksi ja jatkaa kohti Kuubaa.

Kuuban pääkaupungissa Havanassa myrskyn odotetaan iskevän maihin sunnuntaina paikallista aikaa. Yhdysvaltain kansallinen hurrikaanikeskus NHC ennustaa, että myrsky tavoittaa myöhään sunnuntaina myös eteläisen Floridan sekä Floridan edustalla sijaitsevat Florida Keys -saaret.

Aiheesta lisää:

Eta-myrskyn jäljiltä ainakin 50 ihmistä kuollut Guatemalassa

Ainakin kolme ihmistä on kuollut hurrikaani Etan rantauduttua Nicaraguaan ja Hondurasiin

Nopeasti voimistuva hurrikaani Eta uhkaa Väli-Amerikkaa tulvilla ja maanvyörymillä

Lähteet: AFP, AP