Jill Biden saattaa uudistaa Yhdysvaltain ensimmäisen naisen roolin jatkamalla työtään opettajana – "Haluan ihmisten arvostavan opettajia"

Ensimmäisen naisen rooli on ollut olemassa 231 vuotta. Jos Jill Biden pitää opettajan työnsä, päätös muokkaisi rooliin kohdistuvia odotuksia ja rajoituksia pysyvästi.

Muutama vuosi sitten Pohjois-Virginian ammattikorkeakoulussa opetti muuan työhönsä intohimoisesti suhtautuva englannin kielen professori.

Samaan aikaan, kun Joe Biden työskenteli presidentti Barack Obaman rinnalla varapresidenttinä, Yhdysvaltain toinen nainen Jill Biden piti omien tehtäviensä rinnalla myös siviiliammattinsa opettajana.

CBS-kanavan haastattelussa elokuussa (siirryt toiseen palveluun) Jill Biden puntaroi, että hän voisi jatkaa opettajana myös maan ensimmäisenä naisena.

– Jos päädymme Valkoiseen taloon, aion jatkaa opettajana. Se on tärkeää. Haluan ihmisten arvostavan opettajia ja opettajan ammattia, tietävän heidän panostuksestaan, Jill Biden kaavaili.

Uravalinnan aika 69-vuotiaalla professorilla on edessä nyt. Hänestä tulisi ensimmäinen presidentin puoliso, jolla olisi palkkatyö Valkoisen talon ulkopuolella.

– Ehkä aika on nyt kypsä tälle. Yhdysvaltalaiset eivät ehkä vierastaisi ensimmäistä naista, joka ei koko ajan olisi Valkoisessa talossa käytettävissä, pohtii historian professori Katharine Jellison Ohion yliopistosta uutistoimisto AFP:n haastattelussa.

Tiukka ja lojaali

Joe Bidenin elämän tragedia on yhdysvaltalaisille tuttu. Vuonna 1972 hänen ensimmäinen vaimonsa ja pieni tyttärensä kuolivat auto-onnettomuudessa.

Leskimiehestä tuli kahden onnettomuudessa loukkaantuneen pienen pojan yksinhuoltajaisä, joka vakavasti harkitsi luopuvansa orastavasta poliitikon urastaan.

Elämään astui kuitenkin Jill Jacobs, oman avioeroprosessinsa keskellä ollut opettaja philadelphialaisesta lähiöstä. 1951 syntynyt Jill oli keskiluokkaisen perheen tytär; isä oli edennyt pankkivirkailijasta pankinjohtajaksi, äiti oli kotiäiti.

Vuonna 1977 pari avioitui. Beau ja Hunter Biden saivat perheeseen äidin. Bideneille syntyi lisäksi vuonna 1981 yhteinen Ashley-tytär.

Jill Biden oli Joe Bidenin vierellä tämän ilmoittaessa vetäytyvänsä ehdokkuudesta vuoden 1988 presidentinvaaleissa syyskuussa 1987. AOP

Pariskuntana ja perheenä he ovat yhdessä kokeneet Beau-pojan menehtymisen syöpään, kaksi aiemmin luovuttamiseen päättynyttä presidenttikampanjaa ja nyt menestyksekkään kampanjan.

– Jill yhdisti perheemme. Hän on saakelin tiukka ja niin lojaali, Joe Biden sanoi puolisostaan puoluekokouspuheessaan elokuussa.

Myötätuntoiset pienet teot

Jill Bidenista tuli Yhdysvaltain toinen nainen tammikuussa vuonna 2009.

Julkisuudessa hänet nähtiin yhdessä ensimmäisen naisen Michelle Obaman kanssa. Yhdessä he toimivat sotilasperheiden kanssa vuonna 2011 perustamassaan Joining Forces -järjestössä. Yksin Jill Biden edisti koulutukseen liittyviä asioita.

Jill Bidenilla sanotaan olevan uskottu ystävyyssuhde Michelle Obaman kanssa. Win McNamee / EPA

Sotilasperheet ja koulutus tulevat olemaan hänen sydäntään lähellä myös maan ensimmäisenä naisena.

Jill Biden on miehensä läheisin avustaja ja sparrauskumppani. Hän kampanjoi sekä miehensä rinnalla että yksin esivaalien aikana Iowassa ja New Hampshiressa, Floridassa ja Michiganissa kampanjoinnin loppusuoralla.

Maaliskuussa Los Angelesissa hän jopa pääsi toimimaan miehensä henkivartijana, kun hän voimallisesti esti kahta häiriköijää pääsemästä miehensä kimppuun vaalitilaisuudessa.

– Kaikki hyvin, Jill Biden totesi varmalla äänellä välikohtauksen jälkeen.

Elokuussa koronaepidemian vuoksi demokraattien puoluekokous oli virtuaalinen. Jill Biden piti puheensa wilmingtonilaisesta koululuokasta, missä hän opetti 1990-luvulla.

Demokraattien etäyhteyksin pidetyssä puoluekokouksessa elokuussa 2020 Jill Biden puhui koululuokassa, missä hän itse opetti 1990-luvulla. DNCC / EPA

– Kuinka rikkoutuneen perheen voi eheyttää, hän kysyi puheessa.

Jill Biden uskoo, että hänen miehellään on kyky omien koettelemustensa kautta kokea myötätuntoa amerikkalaisia perheitä kohtaan, joita pandemia, työttömyys ja kireä yhteiskunnallinen tilanne repii hajalle.

– Kuten perheen, myös kansakunnan voi eheyttää rakkaudella ja ymmärryksellä – rohkeudella ja järkkymättömällä uskolla. Myötätuntoisilla pienillä teoilla, Jill Biden sanoi puheessaan.

Professori Flotus?

Samalla tavalla kuin Jill Biden on puolustanut miestään poliittisten vastustajien hyökkäyksiltä, hän on kovettanut itsensä Trumpin hyökkäyksiltä miestään ja perhettään kohtaan.

Bidenit kävelivät Beau Bidenin mukaan nimetyllä kadulla vierailulla Kosovossa elokuussa 2016. Georgi Licovski / EPA

Kyky tullee tarpeeseen neljän seuraavan vuoden aikana, jos hän aikoo yhdistää perinteisen ensimmäisen naisen ja modernin palkkatyöroolin Valkoisen talon ulkopuolella.

– Jos Biden toteuttaa aikeensa jatkaa opettajana, hän muuttaa perusteellisesti ja pysyvästi käsitykset odotuksista ja rajoituksista, joita kohdistuu ensimmäisen naisen rooliin, sanoo uutistoimisto AFP:n haastattelussa ensimmäisistä naisista kirjoittanut kirjailija ja tutkija Kate Andersen Brower.

– Joskus meillä varmasti on vielä myös naispresidentti, jonka puolisolla on siviiliammatti. Mahtaisiko kukaan odottaa maan ensimmäisen miehen silloin luopuvan siviiliammatistaan, Andersen Brower pohtii.

Yhdysvalloissa ensimmäinen nainen tunnetaan Flotuksena. Flotus tulee roolin englanninkielisen nimen ensimmäisistä kirjaimista First Lady of the United States.

Niin päättäväiseltä Jill Biden vaikuttaa opettajan työn jatkamisesta, että jotkut opiskelijat saattavat jo kevätlukukaudella saada englannin opetusta Pohjois-Virginian ammattikorkeakoulussa professori Flotukselta.

Uutistoimistojen lisäksi lähteinä ovat olleet: CBS News, BBC, USA Today ja The New York Times

Lähteet: AP, AFP