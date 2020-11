Yksi kuoli ja yksi loukkaantui mökkipalossa Somerolla, poliisi selvittää palon syytä

Yksi ihminen on kuollut ja yksi loukkaantunut mökkipalossa Someron Oinasjärvellä viime yönä, poliisi kertoo.

Palosta ilmoitti hätäkeskukseen naapuri puolenyön jälkeen. Hirsimökissä oli palohetkellä ollut kaksi ihmistä, joista toinen oli juossut naapuriin kertomaan palosta.

Poliisin mukaan pelastuslaitos sai palon sammumaan melko nopeasti, mutta tässä vaiheessa palovahingot olivat jo suuria. Kuollut löytyi, kun pelastuslaitoksen savusukeltajat tutkivat mökkiä.

Naapuriin juossut ei poliisin mukaan loukkaantunut erityisen vakavasti, mutta on kuitenkin edelleen sairaalahoidossa.

Palanut mökki on melko pieni, ja se on luokiteltu kesämökiksi, poliisi kertoo. Mökki on syrjäisessä paikassa ja huonojen kulkuyhteyksien päässä. Palo ei uhannut levitä mökistä laajemmalle.

Palon syystä ei tällä hetkellä ole tietoa. Poliisi tekee tapahtumapaikalla tutkintaa seuraavien päivien aikana.