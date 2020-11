Ranska vereslihalla terrori-iskujen takia – Alpeilla kuulusteltiin 10-vuotiaita lapsia, Lyonin ampuminen ei ollutkaan terrorismia

Ranskan Lyonissa viimeviikkoisen ampumatapauksen takia pidätetty epäilty on myöntänyt, että teon motiivina ovat henkilökohtaiset kiistat, kertovat tapausta tutkivat syyttäjät Britannian yleisradioyhtiö BBC:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan.

Epäilty on kertonut, että ampumisen uhrilla oli suhde hänen vaimonsa kanssa.

Tapahtumat saivat alkunsa lokakuun viimeisenä päivänä, kun ampumisen uhri, ortodoksisen kirkon pappi, oli sulkemassa kirkkoaan.

Uhria ammuttiin kaksi kertaa katkaistulla haulikolla, ja hän loukkaantui vakavasti, mutta ei hengenvaarallisesti.

Ampuminen sattui vain muutama päivä Nizzan kirkkoon tehdyn veitsi-iskun jälkeen, jossa kuoli kolme ihmistä ja useita haavoittui.

Nizzan tapahtumia tutkitaan terroritekona.

16. lokakuuta tapetun Samuel Patyn muistoksi tuotiin kynttilöitä ja kukkia ympäri Ranskaa. Isa Harsin / AOP

Poliisi kuulusteli lapsia terrorismin ihannoinnin takia

Poliisi on kuulustellut neljää 10-vuotiasta lasta Alpeilla sijaitsevassa Albertvillen kaupungissa. Syynä on se, että he olivat ilmaisseet tukensa Pariisissa muutama viikko sitten tapahtuneeseen opettajan murhaan.

Radikalisoitunut mies surmasi historianopettaja Samuel Patyn raa'asti Pariisin lähistöllä. Teosta epäillään 18-vuotiasta tšetšeenimiestä, joka kuoli poliisin luoteihin.

Murhattu opettaja oli näyttänyt luokassa profeetta Muhammedista tehtyjä pilakuvia.

Poliisin mukaan albertvilleläiset lapset olivat sanoneet, että he tappaisivat oman opettajansa, mikäli tämä olisi pilkannut profeettaa.

Lapset ja heidän vanhempansa pidätettiin kuulusteluja varten useaksi tunniksi torstaina. Heidät vapautettiin kuulustelujen jälkeen. Lapsille määrättiin ”lisäopetusta”, ja poliisi tutki heidän kotinsa.

Lähteet: AP, STT