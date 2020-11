Uusi alku ystävän kanssa vai pettymys? – Bidenin voiton odotetaan tuovan näitä muutoksia maailmalla

Bidenin voitto on ollut ykkösuutinen ympäri maailman. Tokiolainen Yomiuri-sanomalehti julkaisi erikoisnumeron sunnuntaina.

Bidenin voitto on ollut ykkösuutinen ympäri maailman. Tokiolainen Yomiuri-sanomalehti julkaisi erikoisnumeron sunnuntaina. EPA

Saksa lupaa olla parempi kumppani - ulkoministeri ehdotti jo uutta alkua

BERLIINI Joe Bidenin voitto on Saksalle kuin harhateille ajautuneen puolison paluu kotiin, arvioi Ylen Eurooppa-kirjeenvaihtaja Suvi Turtiainen.

Samalla Saksassa on ymmärretty, että sen on kumppanina muututtava. Euroopan on otettava lisää vastuuta omasta turvallisuudestaan ja ulkopolitiikasta.

Muuten Euroopan merkitys Yhdysvalloille jatkaa rapistumistaan.

Donald Trumpin kaudella Saksan ja Yhdysvaltojen suhteen ovat olleet historiallisessa aallonpohjassa.

Trump on sättinyt Saksaa kauppataseen ylijäämästä ja siitä, ettei Saksa täytä Naton kahden prosentin vaatimusta puolustusmenojen suhteen. Trump myös suhtautuu liittokansleri Angela Merkeliin halveksuen.

Trump on ensimmäinen Yhdysvaltain presidentti toisen maailmansodan jälkeen, joka ei ole tehnyt virallista vierailua Berliiniin. Yhdysvallat vastustaa lisäksi Venäjän ja Saksan välistä Nord Stream 2 -kaasuputkihanketta.

Liittokansleri Angela Merkel painotti transatlanttisen yhteistyön merkitystä onnitteluviestissään. Kay Nietfeld / AFP

Toisaalta suhdetta rasittaa Saksan oma turvallisuuspoliittinen passiivisuus.

Tuleva presidentti Joe Biden uskoo transatlanttiseen yhteistyöhön ja sääntöpohjaiseen maailmanjärjestykseen eli niihin peruspilareihin, joihin Saksan ulko- ja turvallisuuspolitiikka perustuu.

Suhde Yhdysvaltoihin on erityisen tiivis juuri Saksassa. Yhdysvallat oli kaatamassa natseja ja Yhdysvallat luotti uuden demokraattisen Saksan liittotasavallan rakentamisen saksalaisten käsiin toisen maailmansodan jälkeen.

Liittokansleri Merkel mainitsi onnitteluviestissään (siirryt toiseen palveluun) Bidenille ja Kamala Harrisille transatlanttisen ystävyyden olevan “korvaamaton” nykyisissä haasteissa.

Saksa haluaa vaikuttaa uuden presidentin silmissä aktiiviselta kumppanilta, mikä näkyy ensireaktoissa vaalituloksen selvittyä.

Saksan ulkoministeri Heiko Maas ehdotti heti lauantaina Bidenin voiton varmistuttua uutta alkua.

Maasin esittämässä (siirryt toiseen palveluun) New Dealissä Saksa lupaa tuoda pöytään konkreettisia ehdotuksia siitä, miten transatlanttista yhteistyötä Kiinan, ilmastonmuutoksen ja koronapandemian suhteen voidaan tiivistää.

Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier kirjoitti sunnuntaina julkaistussa kirjoituksessaan (siirryt toiseen palveluun), että Bidenin voiton jälkeenkin Euroopan merkitys Yhdysvalloille vähenee. Yhdysvaltojen painopiste on siirtynyt kohti Aasiaa.

Siksi Euroopan on Steinmeierin mukaan vahvistuttava. Transatlanttinen suhde on Yhdysvalloille kiinnostava, jos kumppani on vahva toimija.

Biden tunnetaan Euroopassa hyvin

BRYSSEL Euroopan Unionissa toivotaan myös paluuta vahvaan transatlanttiseen suhteeseen, kirjoittaa Ylen EU-kirjeenvaihtaja Susanna Turunen.

Lähes kellon lyömällä 19.00 lauantaina, juuri kun amerikkalainen uutiskanava CNN oli julistanut Bidenin voittajaksi, onnitteluja alkoi sadella EU:n instituutioiden johtajilta sekä jäsenmailta.

Jäsenmaita edustavan Eurooppaneuvoston puheenjohtaja Charles Michel twiittasi, että EU toivoo yhteistyötä muiden muassa koronan taltuttamisessa, ilmastotyössä, kaupassa sekä kansainvälisessä yhteistyössä.

Paluuta rauhallisempaan ja rakentavampaan yhteistyöhön Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä toivoi myös komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Yves Herman / AFP

Naapurirakennuksesta komissiosta lähti samaan aikaan samankaltainen viesti.

Puheenjohtaja Ursula von der Leyen toivoo tapaavansa presidentiksi valitun Bidenin mahdollisimman nopeasti. Tiedotteessaan hän listaa asioita, joissa toivotaan parempaa ja syvempää yhteistyötä ja lista kattaa paljon aina ilmastotyöstä turvallisuuteen. Von der Leyen alleviivaa EU:n ja Yhdysvaltojen pitkää liittolaissuhdetta joka on rakentunut yhteiselle historialle, arvoille ja demokratialle.

Samaan aikaan onnitteluja ropisi jäsenmaista yksi toisensa perään Ranskasta, Saksasta, Suomesta...

Ei ole mitään epäselvyyttä siitä, kumpi presidenttiehdokas oli EU:lle ja ainakin suurelle enemmistölle jäsenmaista mieluisampi.

Joe Biden tunnetaan Euroopassa hyvin jo pitkältä varapresidenttiuraltaan. Paluu rauhallisempaan ja rakentavampaan yhteistyöhön neljän vuoden repivien riitojen jälkeen on toivottavaa.

Erityisen iloisia, suorastaan onnellisia Bidenin voitosta ollaan Irlannissa. Irlantilaistaustainen Biden on asettunut vahvasti tukemaan Irlantia Brexit-neuvotteluissa.

Esimakua tulevasta saattoi aistia Bidenin lyhyestä kommentista kun Britannian yleisradioyhtiö BBC:n toimittaja pyysi tuloksen selvittyä Bidenilta kommenttia. Bidenin vastaus oli selvä: BBC?, minä olen irlantilainen.

Bidenin valinta tuo ongelmia Britannialle erityisesti Brexit-neuvotteluissa.

Biden on alusta alkaen pitänyt Britannian EU-eroa huonona ajatuksena toisin kuin Trump. Hän on selvästi sanonut, ettei vapaakauppasopimus maiden välillä ole mahdollinen, jos Britannia vaarantaa Pohjois-Irlannin rauhansopimuksen ajamallaan sisämarkkinalailla.

EU:n Brexit-neuvottelija Michel Barnier matkustaa sunnuntaina jälleen Lontooseen viikon neuvotteluihin tulevasta kauppasopimuksesta. Von der Leyen keskusteli pääministeri Boris Johnsonin kanssa tilanteesta lauantaina. Von der Leyenin mukaan erimielisyydet koskien tasavertaisia toimintaedellytyksiä ja kalastusta ovat edelleen suuret.

Yhdysvaltojen tuen menetys Brexit-prosessissa on varmasti pantu merkille Johnsonin kabinetissa.

Vaikka Euroopassa iloitaan Bidenin voitosta ja välit ovat selvästi lämmeneet hetkessä, silti mitään radikaalin nopeaa muutosta ei välejä hiertäneisiin kysymyksiin pidä odottaa.

Vie aikansa ennen kuin Biden saa oman hallintonsa rullaamaan ja politiikka-asiat tärkeysjärjestykseen. Ainakin hän on luvannut Yhdysvaltojen palaavan Pariisin ilmastosopimuksen piiriin.

On myös mielenkiintoista nähdä minne Biden Euroopassa laskeutuu ensimmäiseksi vierailulle, onko se kaukainen kotimaa Irlanti, strategisesti tärkein kumppani Britannia, vai Manner-Eurooppa?

Arvokiistoja luvassa Venäjän kanssa

MOSKOVA Venäjä ei ole kiirehtinyt onnittelemaan Joe Bidenia ensimmäisten joukossa, arvioi Ylen Moskovan-kirjeenvaihtaja Erkka Mikkonen.

Kreml on kuitenkin jo aiemmin pyrkinyt tasoittamaan julkisuudessa tietä vuoropuhelulle varautuessaan Bidenin nousemiseen Yhdysvaltain presidentiksi.

Yhtymäkohtia on silti vähän.

Tämä käy hyvin ilmi presidentti Vladimir Putinin kuukausi sitten antamasta tv-haastattelusta (siirryt toiseen palveluun), jossa hän tarjoaa yhdistäväksi tekijäksi vasemmistolaisuutta. Putin kun on itse ollut neuvostoaikana kommunistisen puolueen jäsen, mikä hänen mielestään osoittaa samankaltaista arvopohjaa demokraattipuoluetta edustavan Bidenin kanssa.

Venäjällä Bidenin voittoon ei suhtauduta yhtä innostuneesti kuin läntisessä Euroopassa. Presidentti Vladimir Putin on ollut maltillinen lausunnoisaan, vaikka maiden välien ei odoteta paranevan Bidenin kaudella. Alexey Druzhinin / AFP

Todellisuudessa presidenttien arvomaailmoissa on vaikea nähdä yhtäläisyyttä. Sen sijaan demokratiaa ja ihmisoikeuksia kampanjansa aikana korostaneen Bidenin uskotaan ajautuvan kiistoihin Venäjän kanssa edeltäjäänsä herkemmin.

Yhdysvaltain ja Venäjän välien odotetaan siis vain huononevan, ja tämä näkyy myös markkinoiden reaktioista. Ruplan kurssi on viime aikoina painunut dollariin nähden uusien pakotteiden pelossa.

Biden tuntee hyvin Venäjän, sillä hän oli Barack Obaman presidenttikaudella sorvaamassa varapresidenttinä Yhdysvaltain ulkopolitiikka niin Venäjällä kuin sen naapurimaissa.

Näiltä ajoilta kerrotaan juontuvan myös Venäjän johdon henkilökohtainen kauna Bidenia kohtaan. Mediatietojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) silloinen varapresidentti Biden kehotti tapaamisessaan Venäjän opposition kanssa Putinia kieltäytymään kolmannesta presidenttikaudestaan.

Myös Bidenin tuoreet Venäjää koskevat kommentit ovat saaneet paljon huomiota (siirryt toiseen palveluun) sekä Kremlissä että venäläisissä viestimissä. Biden kertoi kampanjansa aikana pitävänsä Venäjää Yhdysvaltain ja sen liittolaisten suurimpana turvallisuusuhkana.

Aseidenriisunta ja asevalvonta on harvoja yhteistyön aloja, joissa Venäjä voi odottaa edes joitakin tuloksia Bidenin hallinnon kanssa. Biden oli aikoinaan kätilöimässä tammikuussa päättyvää New START -ydinaserajoitussopimusta ja on ilmoittanut halustaan jatkaa sitä.

Kansainväliseen yhteistyöhön ja sopimusjärjestelmiin uskovan Bidenin aikakaudella Venäjän liikkumatilan odotetaan kokonaisuudessaan kaventuvan. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että länsi pystyy yhdistymään repivän Donald Trumpin kauden jälkeen ja puolustamaan sääntöpohjaista maailmanjärjestystä aiempaa vakuuttavammin.

Tähän mennessä Yhdysvaltain sekava vaalitaisto on valunut täysin Venäjän johdon pussiin. Kremliä lähellä oleva media pyrkiikin käyttämään täysimääräisesti hyväkseen USA:n vaalien ympärillä vellovia syytöksiä.

Mitä enemmän sekavuutta ja epäselvyyttä jää ilmaan vaalituloksen kiistattomuudesta, sitä enemmän Venäjä hyötyy siitä.

Kiina ei odota Bidenista ystävää – Yhteinen sävel voi löytyä koronapandemian hoidosta tai ilmastosta

PEKING Kiinassa ei elätellä suuria toiveita pohjamudassa kyntävien Yhdysvaltain suhteiden paranemisesta, kun Joe Biden nousee presidentiksi, kertoo Ylen Aasian-kirjeenvaihtaja Kirsi Crowley.

Siltikin kiinalaismediassa löytyi jo varovaista toivoa suhteiden paranemisesta.

Englanninkielinen kommunistisen puolueen äänitorvi The Global Times (siirryt toiseen palveluun) pohti, löytyisikö yhteinen sävel koronaviruspandemian hoidosta. Joe Biden kun on luvannut tehdä parhaansa nitistääkseen jo reilut 200 000 ihmistä Yhdysvalloissa tappaneen kulkutaudin.

Biden on luvannut myös Yhdysvaltain palaavan ilmastosopimukseen. Vaikka Kiina on hoitanut suhteita länsimaihin kuin norsu posliinikaupassa, se on kuitenkin vakaasti kansainvälisen yhteistyön linjalla ilmaston suhteen. Tässä siis toinen mahdollinen kohtaamispaikka.

Yhdysvaltojen vaalit kiinnostivat Kiinassakin, vaikka maiden välien odotetaan pysyvän viileinä. Nainen seurasi kännykällään ääntenlaskentaa Shanghailaisessa ravintolassa. Alex Plavevski / EPA

Raha ratkaisee. Ja tärkeällä kaupan alalla Kiina on yksi harvoista asioista, joista republikaanit ja demokraatit ovat olleet yhtä mieltä. Kiinaa syytetään muun muassa epäreilusta kaupankäynnistä ja teknologiatietojen varastamisesta.

Molemmat amerikkalaispuolueet ovat vaatineet myös Kiinaa lopettamaan ihmisoikeuksien polkemisen Xinjiangissa ja Tiibetissä. Ne ovat patistaneet Kiinaa kunnioittamaan Taiwanin ja Hongkongin itsehallintoa ja vapaata merenkulkua Etelä-Kiinan merellä.

Biden tuskin tinkii näistä periaatteista. Niin Trump kuin Biden lupasivat vaalikampanjoissaan kovaa politiikkaa Kiinaa vastaan. Joe Biden jopa nimitti Kiinan johtajaa Xi Jinpingiä roistoksi.

Trumpin kauppasota on stressannut Kiinaa, vaikka sen talous onkin kääntynyt selkeään kasvuun toisin kuin länsimaiden. Trump asetti kiinalaistuotteille korkeat tuontitariffit. Teknologian vientikiellon takia Huawein älypuhelimien tuotanto takkuaa Kiinassa. TikTokia ja WeChatia uhkaa kielto Yhdysvalloissa.

Biden ei luultavasti lopeta kauppasotaa ihan heti, mutta hänen poliittiseen diplomatiaan nojaava tyylinsä voi merkitä keskustelukanavan avautumista uudelleen. Ainakin Bidenin odotetaan avaavan keskustelukanavat Kiinan naapureiden kanssa, mikä voisi vaikeuttaa Kiinan valtapyrkimyksiä.

Joe Biden on tässä kilvassa kova luu Kiinalle. Barack Obaman ajan varapresidenttinä hän lobbasi Kiinan naapureita liittolaisiksi ja neuvotteli yhteisestä Tyynenmeren alueen kumppanuus TPP -kauppasopimuksesta, johon Kiina ei kuuluisi. Trump vesitti sopimuksen.

Trumpia on kutsuttu Kiinassa Chuan Jianguoksi. Se on Maon ajan nimitys ja tarkoittaa Kiinan rakentajaa. Kun Trump irtautui kansainvälisestä yhteistyöstä Amerikka ensin -politiikkansa myötä, Kiinalle jäi tilaa luoda parempia suhteita ulkomaailmaan ja loistaa esimerkiksi ilmastomyönteisenä suurvaltana.

Trumpin aikana Kiina vähensi keskustelun Yhdysvaltain kanssa minimiin, sanoo kansainvälisen oikeuden apulaisprofessori Sun Lu viestintätieteiden yliopistosta Pekingistä.

Trumpin tyyli oli pyrkiä iholle ja ärsyttää vastapuoli taipumaan. Se vaati vastapuolelta suurta itsehillintää.

Bidenilta odotetaan perinteistä diplomatiaa. Keskusteluyhteydelle on nyt uusi tilaisuus uuden alun myötä.