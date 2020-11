Etiopian kriisi syvenee – pääministeri erotti ulkoministerin, tiedustelujohtajan ja armeijapäällikön

Etiopian pääministeri Abiy Ahmed on erottanut armeijan päällikön, tiedustelujohtajan sekä ulkoministerin sunnuntaina.

Pääministerin kanslia ilmoitti asiasta Twitterissä, mutta syytä henkilöstömuutoksille ei kerrottu.

Samalla maan pohjoisosassa Tigrayn alueella taistelut ovat jatkuneet jo viiden päivän ajan. Sunnuntaina ilmaiskut alueelle jatkuivat. Abiy Ahmed on sanonut määränneensä liittotasavallan joukkoja Tigrayhin vastauksena alueen valtapuolueen Tigrayn kansan vapautusrintaman (TKVR) hyökkäykselle paikalliseen sotilasleiriin.

Kansainvälinen yhteisö pelkää maan olevan luisumassa kohti sisällissotaa.

Tigraylaiset hallitsivat Etiopian politiikkaa vuosikymmenien ajan. Abiy on valtaan noustuaan pyrkinyt vähentämään alueen poliittista vaikutusvaltaa.

Keskushallinnon ja pohjoisen alueen suhteet kärjistyivät syyskuussa, kun Tigrayssa järjestettiin paikallisvaalit vastoin hallituksen määräyksiä.

Tietoliikenneyhteydet Tigrayssa poikki

Tigrayn alueelle julistettiin poikkeustila keskiviikkona. Verkko- ja puhelinyhteydet ovat poikki, ja tämä heikentää paikallisen väestön mahdollisuuksia viestiä ja saada tietoa tilanteen kehittymisestä.

Huonojen yhteyksien ja Etiopian hallituksen niukkasanaisuuden takia on myös vaikea täsmälleen sanoa, mitä konfliktissa parhaillaan tapahtuu.

Tigrayta etelässä reunustavalta Amharan raja-alueelta on raportoitu taisteluita. Amhrara tukee keskushallintoa. Yhteenottoja on havaittu myös Eritrean ja Sudanin rajojen tuntumassa, kirjoittaa Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun). Ei ole myöskään selvää, mitä Abiyn mainitsemissa ilmaiskuissa on onnistuttu tuhoamaan.

Pääministeri palkittiin vuonna 2019 Nobelin rauhanpalkinnolla

Abiy palkittiin vuonna 2019 Nobelin rauhanpalkinnolla. Abiy on tunnettu tekemistään uudistuksista ja häntä on verrattu muun muassa Nelson Mandelaan, Justin Trudeauhun, Barack Obamaan ja Mihail Gorbatšoviin, kirjoittaa brittilehti The Guardian (siirryt toiseen palveluun).

Joidenkin mukaan Abiy alkaa vasta nyt näyttää todellisen luontonsa, lehti kirjoittaa.

– Et tule esiin sotilastiedustelun tai valtapuolueen riveistä olemalla kiltti (”mr. Nice Guy”), sanoo asiantuntija Martin Plaut Lontoon yliopistosta The Guardianille.

Addis Standard -julkaisun päätoimittaja sanoo The Guardianille, että näkökulma Abiysta uudistajana on liioteltu.

– Pelkään, että Abiy siirtyy kohti täysimittaista autoritarismia, sanoo Tsedale Lemma The Guardianille.

Lähteet: Reuters, AFP