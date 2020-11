Valko-Venäjällä mielenosoitukset jatkuvat kolmatta kuukautta – satoja pidätetty sunnuntaina, mukana toimittajia ja urheilijoita

Valko-Venäjällä poliisi on ottanut kiinni lähes 400 ihmistä maata itsevaltaisesti hallitsevaa Aljaksandr Lukašenkaa vastustavien mielenosoitusten yhteydessä.

Mielenosoittajat ovat lähteneet tänäkin sunnuntaina sankoin joukoin kaduille Lukašenkaa vastustamaan. Mielenilmauksia on järjestetty jo noin kolmen kuukauden ajan.

Useat tuhannet mielenosoittajat ovat marssineet Minskin keskustan läpi, johon on komennettu myös useita viranomaisten autoja ja vesitykkejä. Minskissä olevan AFP:n toimittajan mukaan keskustan verkkoyhteyksiä on rajoitettu ja metroasemia on suljettu.

Eläkkeellä oleva Jelena Vasiljevitsh kertoi uutistoimisto AFP:lle osallistuvansa sunnuntain mielenosoitukseen perheensä ja ystäviensä kanssa.

– Haluan vihdoin elää vapaassa ja demokraattisessa maassa, 65-vuotias Vasiljevitsh kertoi uutistoimistolle.

Tuhannet mielenosoittajat marssivat presidentti Aljaksandr Lukašenkaa vastustavassa mielenosoituksessa Minskissä viikko sitten. EPA

Poliisi ottanut kiinni myös toimittajia ja urheilijoita

Ihmisoikeusjärjestö Vjasna kertoo, että maan pääkaupungissa Minskissä ja muissa kaupungeissa on otettu kiinni yhteensä ainakin 395 ihmistä. Kiinniotettujen joukossa on muun muassa valkovenäläisiä toimittajia ja olympiaurheilijoita.

Myös valkovenäläinen toimittaja Hanna Liubakova on kertonut Twitterissä ympäri maata tehdyistä kiinniotoista. Hänen mukaansa poliisi on ottanut kiinni myös muun muassa ainakin kymmenen journalistia ja kolme punaisen ristin lääkintähenkilöstöön kuuluvaa henkilöä.

Oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskaja vakuutti sunnuntaina, että mielenosoitukset jatkuvat "voittoon asti" ja että viimeisten kolmen kuukauden mielenosoitukset ovat näyttäneet, että viranomaiset ovat menettäneet valtansa ja sen oikeutuksen.

– Vallanpitäjät eivät halua antaa meille mahdollisuutta päättää, mitä maassamme seuraavaksi tapahtuu, Tsihanouskaja kirjoitti Telegram-kanavallaan.

Biden on aiemmin antanut tukensa Valko-Venäjän oppositiolle

Tsihanouskaja on onnitellut Yhdysvaltojen seuraavaksi presidentiksi nousevaa demokraattien Joe Bidenia vaalivoitosta. Hän sanoi myös toivovansa, että hän ja Biden tapaisivat pian.

Biden on aiemmin antanut tukensa Valko-Venäjän oppositiolle ja luvannut laajentaa Lukašenkan hallintoa vastaan suunnattuja pakotteita.

– Tässä (vaalissa) oli kyse todellisesta ideoiden, poliittisten ohjelmien ja ryhmien kilvasta toisin kuin Valko-Venäjällä, jossa elokuun vaaleissa annetut äänet vain varastettiin. Yhdysvalloissa jokaisen äänestäjän ääni otettiin huomioon, hän kirjoitti.

Mellakkapoliisit kantoivat miestä mielenosoituksen yhteydessä Minskissä 1. marraskuuta 2020.. AFP

Tsihanouskaja on saanut monista länsimaista tukea sille, että hän olisi Valko-Venäjällä elokuussa järjestettyjen presidentinvaalien todellinen voittaja. Maata jo kauan hallinnut Lukashenka julisti kuitenkin itsensä voittajaksi laajalti vilpillisinä pidetyissä vaaleissa, mikä käynnisti siitä asti jatkuneiden mielenosoitusten aallon maassa.

Tsihanouskaja pakeni pian vaalien jälkeen Liettuaan. EU on jo asettanut pakotteita Lukashenkalle ja monille hänen liittolaisilleen määräämällä matkustuskieltoja ja varojen jäädytyksiä. Lukashenka on kuitenkin kieltäytynyt luopumasta vallasta eikä oppositio ole pystynyt pakottamaan häntä eroamaan, joten maan poliittinen tilanne on pahasti jumissa.

Lue myös:

EU-pakotteet Valko-Venäjän Lukašenkaa vastaan tulossa voimaan tällä viikolla, kertovat lähteet

Valko-Venäjällä poliisi ampui ilmaan varoituslaukauksia ja pidätti yli 200 mielenosoittajaa – massaprotestit jatkuvat jo 12:tta viikkoa

Lähteet: AFP