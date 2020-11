Trumpin avustajat AP:lle: Oikeusjuttujen tarkoituksena on pitää Trumpin kannattajakunta tyytyväisenä – vaalivoittoon ei uskota

Lukuisat presidentti Donald Trumpin lähipiiriin kuuluvat virkamiehet ja avustajat kertovat uutistoimisto AP:lle, että Trumpin kampanjan nostamien oikeusjuttujen tarkoituksena on ennen muuta pitää Trumpin kannattajakunta tyytyväisenä.

Meteli ja hälinä lukemattomista oikeustaistoista tarjoavat avustajin mukaan Trumpille myös siedettävän ulospääsyn tappiosta, jota hän ei kykene hyväksymään.

Trumpin kampanjatiimi on nostanut ääntenlaskentaan liittyviä oikeusjuttuja Pennsylvaniassa sekä muissa osavaltiossa. Trump on syyttänyt, että osavaltioiden vaaleissa on harjoitettu laajamittaisesti vilppiä esittämättä kuitenkaan mitään todisteita väitteilleen.

Mutta todisteilla ei olekaan mitään merkitystä, kerrotaan Trumpin piiristä. Uutistoimisto AP haastatteli yhteensä kymmentä Trumpin virkamiestä, kampanja-avustajaa ja liittolaista, jotka antoivat lausuntonsa uutistoimistolle nimettöminä.

He kertovat, että Trump sekä tämän ydinpiiri yrittävät oikeustoimien ryöpyllä pitää Trumpin kannattajat tyytyväisinä siitäkin huolimatta, että Trump häviää presidentinvaalit.

AP:lle puhuneet presidentin avustajat ja liittolaiset eivät usko, että oikeusjutut tulevat muuttamaan vaalien lopputulosta. Osa heistä ilmaisi myös syvän huolensa siitä, että Trump on horjuttanut uskoa Yhdysvaltain presidentinvaalien oikeudenmukaisuuteen.

Trump ei ole hyväksynyt tappiotaan demokraattien Joe Bidenille. Hän on kehottanut lahjoittajiaan rahoittamaan edessä häämöttäviä oikeustaisteluja. Perjantaina republikaanien kansallinen komitea (RNC) ilmoitti pyrkivänsä keräämään ainakin 60 miljoonaa dollaria rahoittaakseen Trumpin oikeustoimia eri osavaltioissa.

Lähteet: AP